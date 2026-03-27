НБА, сезон-2025/2026, результаты матчей 27 марта 2026 года: обзор всех матчей, видео и статистика

«Нью-Йорк» пал от «Шарлотт» и решающий трёхочковый бросок в концовке. Итоги дня в НБА
Артемий Берстенев
«Детройт» продолжает лидировать на Востоке, а «Сакраменто» и «Нью-Орлеан» — проигрывать.

В ночь на 27 марта баскетбола в НБА было мало — сыграли только три встречи. Все подробности дня — в материале «Чемпионата».

«Детройт» — «Нью-Орлеан»

НБА — регулярный чемпионат
27 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
129 : 108
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Детройт Пистонс: Дюрен - 30, Хаертер - 22, Дженкинс - 19, Харрис - 12, Томпсон - 11, Рид - 8, Грин - 8, Сассер - 7, Ланир - 6, Холланд - 2, Клинтман - 2, Смит - 2, Джонс, Робинсон
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 21, Бей - 17, Фирс - 13, Мюррей - 12, Джонс - 11, Куин - 11, Хоукинс - 9, Маткович - 8, Джордан - 4, Мисси - 2, Пул, Пиви, Луни

Во второй четверти «Пистонс» прибавили и уверенно закрыли соперника в защите — «Пеликанс» смогли забить только восемь из 20 бросков, не находя свободных позиций снаружи. К этому добавились и проблемы с штрафными — гости реализовали лишь 46,7% попыток, что не позволяло набирать нужный ритм. В то же время Джейлен Дюрен уже к большому перерыву набрал 17 очков и сделал семь подборов, увеличив отрыв своей команды.

Во второй половине Кевин Хаертер и Дэнисс Дженкинс неожиданно начали попадать «трёшки» — вместе забросили девять раз. Обычно «Детройт» так не бросает издали, поэтому это им помогло полностью контролировать игру. «Пеликанс» вроде бы приблизились на четыре очка, но в начале последней четверти «Пистонс» быстро сделали отрыв снова комфортным.

Зайон Уильямсон набрал больше всех очков у своей команды, но отдельные удачные моменты Саддика Бея и других игроков не сказались на общей картине игры. «Пистонс» показали хорошую защиту, точно бросали трёхочковые и активно боролись за подборы, за счёт чего и победили — 129:108.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Шарлотт» — «Нью-Йорк»

НБА — регулярный чемпионат
27 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
114 : 103
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Нуппель - 26, Болл - 22, Миллер - 21, Бриджес - 17, Уайт - 17, Уильямс - 5, Колкбреннер - 4, Диабате - 2, Джеймс, Грин, Коннотон, Манн, Тиллман
Нью-Йорк Никс: Брансон - 26, Ануноби - 17, Харт - 16, Бриджес - 14, Таунс - 13, Кларксон - 8, Диавара - 5, Робинсон - 4, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Хукпорти

В первой половине матча у «Шарлотт» отлично получалось быстро разыгрывать мяч, и это помогло хозяевам уйти на перерыв с преимуществом в 10 очков. Кон Нуппель регулярно попадал из-за дуги, отлично действовал в подборе и быстро отдавал передачи. Ламело Болл начал активно, после чего партнёры, особенно Брэндон Миллер, поддерживали высокий темп. Майлз Бриджес и Коби Уайт вносили ощутимый вклад, выходя со скамейки.

Джейлен Брансон оставался главной опорой «Нью-Йорка» и благодаря его точным броскам команда держалась в игре до конца первой четверти. Но после большого перерыва у «Никс» возникли проблемы: защита «Шарлотт» сработала отлично, и атака гостей сдулась. В концовке Джош Харт попытался организовать камбэк трёхочковыми, и «Никс» почти догнали соперника, но «Шарлотт» удержал победу.

«Шарлотт» забросил 16 трёхочковых из 41 — для команды это уже стало привычкой за последние матчи. Пятая победа подряд позволила догнать «Майами» и опять продемонстрировать хорошую результативность на длинной серии.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Орландо» — «Сакраменто»

НБА — регулярный чемпионат
27 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
121 : 117
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Орландо Мэджик: Банкеро - 30, Бейн - 23, Да Силва - 18, Кэйн - 11, Картер - 10, Саггс - 8, Картер - 7, Битадзе - 6, Ричардсон - 5, Ховард - 3, Вагнер, Моралес, Пенда
Сакраменто Кингз: Дерозан - 33, Плауден - 23, Ачиува - 14, Картер - 14, Монк - 13, Рейно - 10, Макдермотт - 6, Кардуэлл - 2, Хейз, Болдуин Мл.

Ключевой момент матча — точный трёхочковый от Джейлена Саггса за 27 секунд до конца. После этого «Сакраменто» уже не мог догнать соперника. Благодаря собранной игре в защите и удачным решениям в атаке на последних минутах «Орландо» наконец победил и прервал полосу неудач.

Паоло Банкеро показал отличный результат: он набрал 30 очков, сделал девять подборов и семь передач. Это уже третий матч подряд, когда он набирает больше 30 очков — чаще за клуб это удавалось только Трэйси Макгрэди. Десмонд Бейн набрал 23 очка и был особенно полезен в важные моменты, а Саггс, который недавно болел, вышел на паркет больше чем на полчаса и был полезен на обеих сторонах площадки.

Демар Дерозан набрал 33 очка и сделал 11 передач, Дэквон Плауден попал шесть из 10 трёхочковых — именно они тащили «Сакраменто» в этой игре. Но в концовке «Орландо» оказался собраннее и вырвал победу, благодаря чему теперь может рассчитывать на продвижение вверх в конференции.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сетка плей-офф на сегодня

ЗападВосток
«Оклахома» — восьмой посев«Детройт» — восьмой посев
«Денвер» — «Миннесота»«Кливленд» — «Атланта»
«Лейкерс» — «Хьюстон»«Нью-Йорк» — «Торонто»
«Сан-Антонио» — седьмой посев«Бостон» — седьмой посев
Плей-ин ЗападаПлей-ин Востока
«Финикс» — «Клипперс»«Филадельфия» — «Орландо»
«Портленд» — «Голден Стэйт»«Шарлотт» — «Майами»

Досрочно выбыли из гонки за попадание в плей-ин и плей-офф: «Сакраменто», «Юта», «Даллас», «Нью-Орлеан», «Мемфис» (все — Запад), «Индиана», «Вашингтон» и «Бруклин» (все — Восток).

