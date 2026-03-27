«Нью-Йорк» пал от «Шарлотт» и решающий трёхочковый бросок в концовке. Итоги дня в НБА

В ночь на 27 марта баскетбола в НБА было мало — сыграли только три встречи. Все подробности дня — в материале «Чемпионата».

«Детройт» — «Нью-Орлеан»

Во второй четверти «Пистонс» прибавили и уверенно закрыли соперника в защите — «Пеликанс» смогли забить только восемь из 20 бросков, не находя свободных позиций снаружи. К этому добавились и проблемы с штрафными — гости реализовали лишь 46,7% попыток, что не позволяло набирать нужный ритм. В то же время Джейлен Дюрен уже к большому перерыву набрал 17 очков и сделал семь подборов, увеличив отрыв своей команды.

Во второй половине Кевин Хаертер и Дэнисс Дженкинс неожиданно начали попадать «трёшки» — вместе забросили девять раз. Обычно «Детройт» так не бросает издали, поэтому это им помогло полностью контролировать игру. «Пеликанс» вроде бы приблизились на четыре очка, но в начале последней четверти «Пистонс» быстро сделали отрыв снова комфортным.

Зайон Уильямсон набрал больше всех очков у своей команды, но отдельные удачные моменты Саддика Бея и других игроков не сказались на общей картине игры. «Пистонс» показали хорошую защиту, точно бросали трёхочковые и активно боролись за подборы, за счёт чего и победили — 129:108.

«Шарлотт» — «Нью-Йорк»

В первой половине матча у «Шарлотт» отлично получалось быстро разыгрывать мяч, и это помогло хозяевам уйти на перерыв с преимуществом в 10 очков. Кон Нуппель регулярно попадал из-за дуги, отлично действовал в подборе и быстро отдавал передачи. Ламело Болл начал активно, после чего партнёры, особенно Брэндон Миллер, поддерживали высокий темп. Майлз Бриджес и Коби Уайт вносили ощутимый вклад, выходя со скамейки.

Джейлен Брансон оставался главной опорой «Нью-Йорка» и благодаря его точным броскам команда держалась в игре до конца первой четверти. Но после большого перерыва у «Никс» возникли проблемы: защита «Шарлотт» сработала отлично, и атака гостей сдулась. В концовке Джош Харт попытался организовать камбэк трёхочковыми, и «Никс» почти догнали соперника, но «Шарлотт» удержал победу.

«Шарлотт» забросил 16 трёхочковых из 41 — для команды это уже стало привычкой за последние матчи. Пятая победа подряд позволила догнать «Майами» и опять продемонстрировать хорошую результативность на длинной серии.

«Орландо» — «Сакраменто»

Ключевой момент матча — точный трёхочковый от Джейлена Саггса за 27 секунд до конца. После этого «Сакраменто» уже не мог догнать соперника. Благодаря собранной игре в защите и удачным решениям в атаке на последних минутах «Орландо» наконец победил и прервал полосу неудач.

Паоло Банкеро показал отличный результат: он набрал 30 очков, сделал девять подборов и семь передач. Это уже третий матч подряд, когда он набирает больше 30 очков — чаще за клуб это удавалось только Трэйси Макгрэди. Десмонд Бейн набрал 23 очка и был особенно полезен в важные моменты, а Саггс, который недавно болел, вышел на паркет больше чем на полчаса и был полезен на обеих сторонах площадки.

Демар Дерозан набрал 33 очка и сделал 11 передач, Дэквон Плауден попал шесть из 10 трёхочковых — именно они тащили «Сакраменто» в этой игре. Но в концовке «Орландо» оказался собраннее и вырвал победу, благодаря чему теперь может рассчитывать на продвижение вверх в конференции.

Сетка плей-офф на сегодня

Запад Восток «Оклахома» — восьмой посев «Детройт» — восьмой посев «Денвер» — «Миннесота» «Кливленд» — «Атланта» «Лейкерс» — «Хьюстон» «Нью-Йорк» — «Торонто» «Сан-Антонио» — седьмой посев «Бостон» — седьмой посев

Плей-ин Запада Плей-ин Востока «Финикс» — «Клипперс» «Филадельфия» — «Орландо» «Портленд» — «Голден Стэйт» «Шарлотт» — «Майами»

Досрочно выбыли из гонки за попадание в плей-ин и плей-офф: «Сакраменто», «Юта», «Даллас», «Нью-Орлеан», «Мемфис» (все — Запад), «Индиана», «Вашингтон» и «Бруклин» (все — Восток).