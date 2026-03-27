Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Удивительный дуэт из «Денвера» и невероятный март от Дончича. Лучшие выступления в НБА
Никита Бирюков
Комментарии
На прошлой неделе звёзды постарались на славу.

В НБА всё стремительно движется к плей-офф. Уже 13 апреля состоятся последние матчи регулярного чемпионата, получается, осталось совсем ничего до решающей стадии. Но пока до этого не дошло, давайте поговорим о тех, кто удивил в период с 20 по 26 марта в лучшей лиге мира.

Лука Дончич: невероятный март и 60 очков

Фото: Rich Storry/Getty Images

Словенец продолжает штамповать один великолепный матч за другим. В марте его буквально не остановить. В последних 10 играх регулярного чемпионата у Дончича в среднем 39,1 очка, 8,0 подбора, 7,5 передачи и 2,4 перехвата. Какие-то непостижимые цифры. Конечно, всегда найдутся недовольные, ведь «Лейкерс» встречались с не самыми сильными соперниками, однако были и матчи с «Детройтом», «Денвером», «Миннесотой» и два с «Хьюстоном». На секундочку, это топ-команды, претендующие на прямое попадание в плей-офф.

Лучшая игра Дончича на прошлой неделе была с «Майами». Звезда «Лейкерс» оформил 60 очков! И добавил к этому семь подборов, три передачи и пять перехватов. 41-летний Леброн Джеймс собрал трипл-дабл в том матче, но, естественно, всех затмил Лука своим искромётным выступлением на глазах у Бэма Адебайо, который совсем недавно набрал 83 очка. «Лейкерс» не «Вашингтон», поэтому центровой «Хит» ограничился лишь 28 очками.

НБА — регулярный чемпионат
20 марта 2026, пятница. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
126 : 134
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Адебайо - 28, Хирроу - 21, Пауэлл - 20, Митчелл - 16, Уэр - 14, Ларссон - 11, Фонтеккио - 7, Якуционис - 7, Смит - 2, Йович, Жакез-мл., Гарднер, Джонсон, Уиггинс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 60, Джеймс - 19, Ривз - 18, Смарт - 13, Хатимура - 7, Эйтон - 6, Хэйс - 6, Ларэвиа - 5, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Кеннард, Тимме, Бафкин

Дариус Гарлэнд: лучший матч в новой команде

Фото: Ron Jenkins/Getty Images

Кажется, от обмена Хардена на Гарлэнда выиграли и «Кливленд», и «Клипперс». Команды получили то, что хотели, и получилось это без особой шумихи и грязи. Что особенно занятно, так как Борода уходил из всех своих последних клубов со скандалом. Дариус великолепно начал выступления в новой команде. В последних 10 матчах у него в среднем 23,4 очка, 2,1 подбора и 7,4 передачи — сопоставимо с тем, что давал «парусникам» Харден. Но при этом Гарлэнд проводит на паркете почти на восемь минут меньше, чем Борода в составе «Клипперс».

Дариус ярко заявил о себе в матче с «Далласом»: 41 очко, три подбора, 11 передач, один перехват и один блок-шот. «Маверикс» неожиданно затащили «Клипперс» в овертайм, где клуб из Лос-Анджелеса довёл дело до победы — 138:131 ОТ. Конечно, без хладнокровия Леонарда об этом и речи бы не шло (34 очка), однако и Дариус был просто великолепен, особенно с дальней дистанции, реализовав восемь «трёшек» из 12.

НБА — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
131 : 138
ОТ
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Маршалл - 28, Вашингтон - 21, Флэгг - 18, Багли III - 17, Нембард - 13, Томпсон - 12, Миддлтон - 8, Кристи - 7, Гэффорд - 7, Пауэлл, Джонсон, Мартин
Лос-Анджелес Клипперс: Гарлэнд - 41, Леонард - 34, Джонс - 15, Лопес - 10, Миллер - 10, Джексон - 10, Коллинз - 8, Батюм - 6, Данн - 4, Сандерс, Богданович, Кристи, Вашингтон Мл.

Кевин Дюрант: стабильность — признак мастерства

Фото: Geoff Stellfox/Getty Images

Для «Хьюстона» сезон проходит немного скомканно во многом из-за того, что нет стабильности. Прошлую регулярку подопечные Удоки завершили вторыми, сейчас же клуб идёт лишь шестым на Западе. А ведь в «Рокетс» пришёл сам Кевин Дюрант! Явно не то, чего ждали преданные фанаты команды. Но давайте не будем забывать, что до конца сезона вылетели Фред Ванвлит, лучший и, так получилось, единственный разыгрывающий в составе, и Стивен Адамс — невероятный подбирающий и очень полезный ролевик, выходящий со скамейки.

Правда, не смотря на все трудности «Хьюстона» Дюрант проводит очень стабильный и полезный сезон: 26,0 очка, 5,4 подбора и 4,5 передачи. И это в 37 лет! На прошлой неделе Кевин выдал 40 очков, семь подборов и пять передач в матче с «Чикаго». К сожалению, его команда уступила — 124:132, но звёздный форвард тащил на себе клуб, показав при этом 65,2% реализации с игры.

НБА — регулярный чемпионат
24 марта 2026, вторник. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
132 : 124
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Чикаго Буллз: Секстон - 25, Бузелис - 23, Миллер - 17, Гидди - 15, Смит - 15, Джонс - 15, Ричардс - 11, Диллингэм - 9, Уильямс - 2, Ябуселе, Окоро, Олбрич
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 40, Шенгюн - 33, Томпсон - 23, Шеппард - 13, Смит II - 6, Исон - 4, Холидей - 3, Капела - 2, Финни-Смит, Тэйт, Окоги, Кроуфорд, Грин

Донован Митчелл: старый добрый лидер клуба

Фото: Nick Cammett/Getty Images

Давненько Митчелл не заявлял о себе громко на всю НБА. Многие уже привыкли к тому, что Донован в среднем набирает около 30 очков за игру, ведя «Кливленд» за собой практически в каждом матче. Однако во встрече с «Орландо» защитник показал весь атакующий арсенал — 42 очка, два подбора и три передачи. До конца было непонятно, кто одержит победу, и принёс её именно Митчелл своим шикарным выступлением (136:131).

29-летний лидер «Кливленда» находится в своём прайме, в среднем по ходу этого сезона у него 28,3 очка, 4,5 подбора и 5,8 передачи. По результативности Митчелл находится на седьмой строчке в лиге, уступая лишь Дончичу, Шею Гилджес-Александеру, Энтони Эдвардсу, Тайризу Макси, Джейлену Брауну и Леонарду.

НБА — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
136 : 131
Орландо Мэджик
Орландо
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 42, Харден - 26, Мобли - 19, Меррилл - 19, Страс - 11, Брайант - 9, Шрёдер - 6, Эллис - 2, Уэйд - 2, Миникс, Проктор, Томлин
Орландо Мэджик: Банкеро - 36, Да Силва - 18, Бейн - 17, Кэйн - 17, Картер - 15, Картер - 15, Ховард - 5, Вагнер - 4, Битадзе - 4, Ричардсон, Каслтон, Моралес, Пенда

Джамал Мюррэй и Никола Йокич: легендарный дуэт выдал нечто

Фото: Dylan Buell/Getty Images

В команде с такой глыбой, как Никола Йокич, очень сложно удивлять, но, кажется, Джамалу Мюррэю всё по плечу. Канадец провёл просто выдающийся матч с «Далласом». В нём он просто был неудержим как в «краске», так и на дуге. В итоге разыгрывающий «Денвера» оформил 53 очка, шесть подборов и четыре передачи с колоссальным коэффициентом полезности — 48 баллов!

Конечно, фамилию Йокича можно вписать рядом с Мюррэем во многом потому, что Джокер в тот же самый вечер собрал монструозный трипл-дабл: 23 очка, 21 подбор и 19 передач, немного не дотянув до того, чтобы преодолеть двадцатку в трёх основных статистических показателях. Невероятный дуэт, удивляющий нас уже который год.

НБА — регулярный чемпионат
26 марта 2026, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
142 : 135
Даллас Маверикс
Даллас
Денвер Наггетс: Мюррэй - 53, Йокич - 23, Уотсон - 21, Джонсон - 12, Браун - 11, Строутер - 8, Браун - 6, Хардуэй-младший - 4, Джонс - 4, Джонс, Джонс, Холмс, Валанчюнас, Ннаджи, Пикетт
Даллас Маверикс: Флэгг - 26, Маршалл - 22, Вашингтон - 19, Уильямс - 11, Миддлтон - 11, Кристи - 9, Смит - 8, Томпсон - 8, Пауэлл - 7, Багли III - 7, Нембард - 4, Пулакидас - 3, Джонсон
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android