Удивительный дуэт из «Денвера» и невероятный март от Дончича. Лучшие выступления в НБА

В НБА всё стремительно движется к плей-офф. Уже 13 апреля состоятся последние матчи регулярного чемпионата, получается, осталось совсем ничего до решающей стадии. Но пока до этого не дошло, давайте поговорим о тех, кто удивил в период с 20 по 26 марта в лучшей лиге мира.

Лука Дончич: невероятный март и 60 очков

Словенец продолжает штамповать один великолепный матч за другим. В марте его буквально не остановить. В последних 10 играх регулярного чемпионата у Дончича в среднем 39,1 очка, 8,0 подбора, 7,5 передачи и 2,4 перехвата. Какие-то непостижимые цифры. Конечно, всегда найдутся недовольные, ведь «Лейкерс» встречались с не самыми сильными соперниками, однако были и матчи с «Детройтом», «Денвером», «Миннесотой» и два с «Хьюстоном». На секундочку, это топ-команды, претендующие на прямое попадание в плей-офф.

Лучшая игра Дончича на прошлой неделе была с «Майами». Звезда «Лейкерс» оформил 60 очков! И добавил к этому семь подборов, три передачи и пять перехватов. 41-летний Леброн Джеймс собрал трипл-дабл в том матче, но, естественно, всех затмил Лука своим искромётным выступлением на глазах у Бэма Адебайо, который совсем недавно набрал 83 очка. «Лейкерс» не «Вашингтон», поэтому центровой «Хит» ограничился лишь 28 очками.

Дариус Гарлэнд: лучший матч в новой команде

Кажется, от обмена Хардена на Гарлэнда выиграли и «Кливленд», и «Клипперс». Команды получили то, что хотели, и получилось это без особой шумихи и грязи. Что особенно занятно, так как Борода уходил из всех своих последних клубов со скандалом. Дариус великолепно начал выступления в новой команде. В последних 10 матчах у него в среднем 23,4 очка, 2,1 подбора и 7,4 передачи — сопоставимо с тем, что давал «парусникам» Харден. Но при этом Гарлэнд проводит на паркете почти на восемь минут меньше, чем Борода в составе «Клипперс».

Дариус ярко заявил о себе в матче с «Далласом»: 41 очко, три подбора, 11 передач, один перехват и один блок-шот. «Маверикс» неожиданно затащили «Клипперс» в овертайм, где клуб из Лос-Анджелеса довёл дело до победы — 138:131 ОТ. Конечно, без хладнокровия Леонарда об этом и речи бы не шло (34 очка), однако и Дариус был просто великолепен, особенно с дальней дистанции, реализовав восемь «трёшек» из 12.

Кевин Дюрант: стабильность — признак мастерства

Для «Хьюстона» сезон проходит немного скомканно во многом из-за того, что нет стабильности. Прошлую регулярку подопечные Удоки завершили вторыми, сейчас же клуб идёт лишь шестым на Западе. А ведь в «Рокетс» пришёл сам Кевин Дюрант! Явно не то, чего ждали преданные фанаты команды. Но давайте не будем забывать, что до конца сезона вылетели Фред Ванвлит, лучший и, так получилось, единственный разыгрывающий в составе, и Стивен Адамс — невероятный подбирающий и очень полезный ролевик, выходящий со скамейки.

Правда, не смотря на все трудности «Хьюстона» Дюрант проводит очень стабильный и полезный сезон: 26,0 очка, 5,4 подбора и 4,5 передачи. И это в 37 лет! На прошлой неделе Кевин выдал 40 очков, семь подборов и пять передач в матче с «Чикаго». К сожалению, его команда уступила — 124:132, но звёздный форвард тащил на себе клуб, показав при этом 65,2% реализации с игры.

Донован Митчелл: старый добрый лидер клуба

Давненько Митчелл не заявлял о себе громко на всю НБА. Многие уже привыкли к тому, что Донован в среднем набирает около 30 очков за игру, ведя «Кливленд» за собой практически в каждом матче. Однако во встрече с «Орландо» защитник показал весь атакующий арсенал — 42 очка, два подбора и три передачи. До конца было непонятно, кто одержит победу, и принёс её именно Митчелл своим шикарным выступлением (136:131).

29-летний лидер «Кливленда» находится в своём прайме, в среднем по ходу этого сезона у него 28,3 очка, 4,5 подбора и 5,8 передачи. По результативности Митчелл находится на седьмой строчке в лиге, уступая лишь Дончичу, Шею Гилджес-Александеру, Энтони Эдвардсу, Тайризу Макси, Джейлену Брауну и Леонарду.

Джамал Мюррэй и Никола Йокич: легендарный дуэт выдал нечто

В команде с такой глыбой, как Никола Йокич, очень сложно удивлять, но, кажется, Джамалу Мюррэю всё по плечу. Канадец провёл просто выдающийся матч с «Далласом». В нём он просто был неудержим как в «краске», так и на дуге. В итоге разыгрывающий «Денвера» оформил 53 очка, шесть подборов и четыре передачи с колоссальным коэффициентом полезности — 48 баллов!

Конечно, фамилию Йокича можно вписать рядом с Мюррэем во многом потому, что Джокер в тот же самый вечер собрал монструозный трипл-дабл: 23 очка, 21 подбор и 19 передач, немного не дотянув до того, чтобы преодолеть двадцатку в трёх основных статистических показателях. Невероятный дуэт, удивляющий нас уже который год.