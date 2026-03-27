Американцы уже давно не лучшие в НБА. Кто способен прервать эту тенденцию?

В последние годы в НБА самыми ценными игроками признавались баскетболисты не из США. Намного страшнее даже то, что американцы не попадали в топ-3 последние четыре года, и, скорее всего, пятый тоже не станет исключением. Давайте поразмышляем о том, кто мог бы прервать эту тенденцию доминирования «чужих» в лучшей лиге мира.

Вариация различных вариантов тройки лучших в голосовании на MVP, состоящая из Шея Гилджес-Александера, Николы Йокича, Янниса Адетокунбо, Луки Дончича и Джоэла Эмбиида преследует лигу уже который год. Лишь в 2026-м к ним может добавиться новый претендент — Виктор Вембаньяма. И да, Эмбиид получил свою статуэтку в 2023-м, будучи камерунцем. Тогда о его желании присоединиться к сборной США только начинали ходить слухи.

Кто может прервать эту тенденцию в ближайшем будущем?

Последним игроком из США, который вошёл в тройку претендентов на звание MVP, был Стефен Карри в 2021 году. Дальше пошло массовое доминирование европейцев (Йокича, Адетокунбо и Дончича) и канадца Гилджес-Александера, среди которых затесался камерунец Эмбиид. Нельзя сказать, что американцы не поставляют звёзд в НБА. Система налажена как часы — начиная со школьных соревнований и заканчивая топовыми университетами, каждый год поставляющими огромное количество талантов.

Среди наиболее реалистичных кандидатов на попадание в топ-3 можно смело назвать Джейсона Тейтума. В двух из четырёх последних сезонов он был в шаге от этого достижения, занимая четвёртое место. Нельзя выкинуть из головы и тот факт, что нынешнюю регулярку он почти полностью пропустил из-за порванного в плей-офф 2025 года ахилла. Здоровый форвард мог бы вывести «Бостон» на новый уровень с учётом того, что команда и без него смотрелась очень серьёзно. Возможно, эта история работает в обе стороны: с ним было бы хуже, но по последним результатам видно, что Тейтум явно не портит картину, поэтому мог бы всерьёз бороться за попадание в тройку.

Естественно, невозможно обойтись без того, кого сравнивают с легендарным Майклом Джорданом. К тому же сам Его Воздушество отсыпал немало комплиментов лидеру «Миннесоты» Энтони Эдвардсу. Муравей пока больше впечатлял в плей-офф, а по ходу регулярки лучшим его результатом были седьмые места в голосовании за звание MVP (в 2024 и 2025 годах), но вряд ли у кого-то язык повернётся выписать Эдвардса из этого уравнения. Потому что талант, характер, напористость и влияние на игру не заметить невозможно. Слишком уж много факторов делают его похожим на молодого Джордана. И это подкупает! Возможно, он не оправдает надежд в будущем, однако прямо сейчас — Энтони один из тех, кто может посягнуть на трон, который захватили иностранцы в НБА.

Кто из молодых талантов?

Здесь очевидным вариантом является Купер Флэгг. Молодой американец приходил в НБА в качестве франчайз-игрока, способного на долгие годы закрыть позицию лидера и повести за собой «Даллас». Первый сезон показал, что не зря Флэгга называли «новым Ларри Бёрдом». Купер умеет на паркете буквально всё. Тем более Джейсон Кидд без разыгрывающих в составе стал делать из него боллхендлера, что могло бы сломать любого другого новичка. Но только не этого талантливого парня! В регулярке-2025/2026 у Флэгга в среднем 20,4 очка, 6,8 подбора, 4,7 передачи и 1,1 перехвата. Универсальность во всей красе.

Купер Флэгг — главный претендент на звание лучшего новичка года в НБА и самый результативный в «Далласе» в своём первом сезоне в лиге, который проходил с «утяжелителями» от Кидда. Неплохая заявка на будущее, не так ли? Купер явно может рассчитывать на попадание в топ-3 голосования на MVP через несколько лет, если продолжит быть таким же полезным и стабильным.

Если заглядывать совсем наперёд, то в США сейчас всерьёз говорят о том, что будущий драфт-класс во главе с Эй Джей Дибанцей, Даррином Питерсоном и Кэмероном Бузером может стать определяющим на годы вперёд. Иными словами, кто-то из этой тройки станет суперзвёздой и будет бороться за звание MVP. Потенциал у каждого из них огромный, об этом поголовно говорят скауты, тренеры и различные специалисты, но каждому из них ещё предстоит пройти немало испытаний в лиге, чтобы доказать свою состоятельнсоть на высшем уровне.

Пока же главными претендентами на то, чтобы вернуть США в топ, являются Тейтум и Эдвардс. За Джейсона говорят более укомплектованная команда, способная бороться за чемпионство здесь и сейчас, и уже налаженная система Маззуллы, за Энтони — молодость, страсть в глазах и тоже очень хорошая команда, доходившая до финала Запада два года подряд. Как говорится, всё в их руках, нам остаётся лишь наслаждаться выступлениями лучших из лучших.