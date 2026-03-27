Первый россиянин после Шведа. Главный снайпер Единой лиги получил травму и завершает сезон

Сезон Единой лиги ВТБ для «Самары» и без того складывался катастрофически, но под занавес регулярного чемпионата пришла новость, которую болельщики команды ждали меньше всего. Ещё в начале марта главный тренер клуба с берегов Волги Владислав Коновалов говорил, что 25-летний защитник Никита Михайловский некоторое время жертвовал здоровьем ради команды: матчи с «Автодором» и «Пари НН» он проводил с трещиной в стопе, играя на одних морально-волевых. После недавнего матча с «Локомотивом-Кубань», который Михайловский пропускал, Коновалов заявил, что спортсмен выбыл до конца сезона.

Нынешний розыгрыш стал по-настоящему знаковым для молодого защитника. В статистике Единой лиги давно не видели отечественного игрока, способного так доминировать в атаке: в последний раз россиянин возглавлял гонку снайперов ещё в сезоне-2020/2021. Тогда это был Алексей Швед, набиравший в среднем 23,3 очка за «Химки». В этом розыгрыше чемпионата Михайловский вновь напомнил о силе школы российского баскетбола. Никита оказался единственным представителем России в топ-10 самых результативных игроков лиги, сумев обойти таких маститых легионеров, как Джален Рейнольдс из УНИКСа и Мело Тримбл из ЦСКА.

Никита Михайловский в матче с ЦСКА, сезон-2025/2026 Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

При этом достижение лидера «Самары» выглядит даже более фундаментальным, если взглянуть на дистанцию. Рекордный показатель Шведа в 2021 году базировался на отрезке из 13 матчей, за которые он суммарно набрал 303 очка. Михайловский же демонстрирует стабильность вдолгую: он отыграл 26 встреч (в два раза больше!), настреляв в общей сложности 533 очка. Держать среднюю планку в 20,5 очка на протяжении почти всего регулярного чемпионата в составе аутсайдера — задача повышенной сложности, с которой Никита справлялся вплоть до повреждения.

Секрет такой результативности кроется в сочетании габаритов и техники. Для позиции первого-второго номера Никита обладает внушительным ростом (201 см, по данным пресс-службы «Самары»), чем мастерски пользуется. Его игру можно разделить на несколько ключевых компонентов.

Взрывной первый шаг и проходы . Михайловский — мастер смены темпа. Он обладает отличным первым шагом, который часто оставляет защитников не у дел ещё на периметре. Здорово меняя направление движения и используя серию обманных финтов, он зачастую стремительно проходит оппонентов, прорываясь к кольцу. Даже признанные специалисты по обороне в этом сезоне иногда просто разводили руками, когда Никита лез в «краску».

. Если путь к кольцу перекрыт, Михайловский включает план Б — средние броски с отклонением. За счёт высокой точки выпуска и габаритов он исполняет в таком стиле, что накрыть такой бросок практически невозможно даже при плотной опеке.

Работа на щитах. Статистика подборов (7,3 в среднем за игру) для защитника — цифры элитного уровня. В чемпионате он третий по этому показателю в окружении мощных и мастеровитых центровых Алекса Пойтресса из «Зенита» и Маркуса Бингэма из УНИКСа, в активе которых 7 и 7,4 подбора за матч соответственно. Никита не просто ждёт мяч на дуге, но активно включается в борьбу, собирая как свои, так и чужие отскоки.

Никита Михайловский на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ — 2026 Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

В целом Никита в этом сезоне предстал игроком, который полезен на обеих сторонах площадки. И говорить, что Михайловский — только про атаку, было бы неверно. В обороне он, возможно, не является «стоппером» экстра-класса, но за счёт размеров и длины рук способен перекрывать огромные зоны и приносить команде пользу.

Наряду с Кириллом Поповым Никиту можно смело назвать главным открытием этого сезона среди состоявшихся игроков. Если бы не злополучная травма, защитник «Самары» мог бы стать главным Х-фактором в плей-офф для любого топ-клуба. Его атакующий потенциал и российский паспорт — это идеальное усиление скамейки (или даже стартовой пятёрки) для команд уровня «Пармы», «Уралмаша» или МБА-МАИ. Любой из этих коллективов с Михайловским в составе получил бы мощнейшую опцию для набора очков в решающие моменты.

К сожалению, сезон для снайпера номер один прерван досрочно, но прогресс Никиты всё равно поражает. Для сравнения: в прошлом сезоне, выступая за ЦСКА, защитник проводил на паркете лишь эпизодические минуты, набирая в среднем 2,3 очка и делая 1,9 подбора. Нынешний розыгрыш стал для него настоящим прорывом и превращением в доминирующую силу на площадке. 533 очка в 26 матчах и статус самого результативного игрока лиги — это жирная заявка на то, что в следующем сезоне мы будем слышать имя Михайловского ещё чаще.