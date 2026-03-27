Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Самый высокий баскетболист-студент Оливье Риу дебютировал в плей-офф NCAA

Рекорд века. Самый высокий баскетболист-студент впервые сыграл в плей-офф NCAA
Виталий Весёлый
Самый высокий баскетболист-студент Оливье Риу
Комментарии
Выше Вембаньямы. 236-сантиметровый гигант Оливье Риу дебютировал в «Мартовском безумии» и сразу исчез.

Канадского центрового Оливье Риу в возрасте 16 лет Книга рекордов Гиннесса признала самым высоким подростком в мире. Спустя несколько лет, в ноябре 2025-го, он установил ещё один рекорд, став самым высоким баскетболистом, когда-либо выходившим на площадку в NCAA. И вот в марте 2026-го ему покорилось очередное достижение. 20-летний спортсмен вписал своё имя в историю «Мартовского безумия» как самый высокий игрок, когда-либо выходивший на паркет в плей-офф NCAA.

Оливье Риу, № 32, в кругу партнёров по команде в матче NCAA

Оливье Риу, № 32, в кругу партнёров по команде в матче NCAA

Фото: James Gilbert/Getty Images

Рост этого 20-летнего центрового «Флориды Гейторс» – невероятные 236 см, и если он окажется в НБА, то станет самым высоким действующим игроком лиги. В данный момент выше него там нет никого. Для сравнения: рост самых высоких баскетболистов ассоциации на сегодняшний день, Виктора Вембаньямы и Зака Иди, составляет 224 см и 221 см соответственно (по другим данным – 226 см и 224 см).

В первом раунде плей-офф c «Прэйри Вью» исход был предрешён задолго до финальной сирены. Когда преимущество «Гейторс» перевалило за 30 очков, главного тренера соперников Байрона Смита в прямом эфире спросили, как остановить этот каток. Ответ был коротким: «Нам нужна помощь Господа». Но небо промолчало, и на паркете появился Оливье. Под оглушительное скандирование трибун «Оли! Оли!» великан занял своё место в «краске». Соцсети тут же взорвал момент его борьбы с форвардом Хассаном Диалло. Диалло — спортсмен ростом 203 см — на фоне Риу выглядел растерянным подростком. Камеры поймали его взгляд: Хассан словно не верил своим глазам, глядя снизу вверх на человека, который выше него на голову с лишним.

Оливье Риу и Хассан Диалло

Оливье Риу и Хассан Диалло

Фото: Mike Carlson/Getty Images

Риу не просто отбывал номер. После промаха партнёра он забрал подбор в нападении и с лёгкостью, почти не отрываясь от земли, вколотил мяч сверху. Это были его первые очки в истории плей-офф NCAA. Арена в Тампе буквально сошла с ума. За неполные две минуты канадец успел набрать два очка, к которым добавил два подбора и одну результативную передачу.

Прошлый сезон Оливье тренировался с «Флоридой», но не играл, чтобы окрепнуть и адаптироваться к скоростям американского баскетбола. В нынешнем сезоне его подводили постепенно: центровой получал ограниченное время и выходил в основном в концовках уже решённых матчей. Тренерский штаб избрал щадящий подход к задействованию своего гиганта, понимая, какая нагрузка ложится на его суставы.

Пока «Флорида» билась в Южном регионе, общая сетка турнира продолжала преподносить сюрпризы: главными фаворитами в борьбе за титул остаются «Аризона», «Мичиган», «ЮКонн» и «Дьюк», в то время как «Иллинойс» уже успел выбить из борьбы прошлогоднего финалиста «Хьюстон». Неожиданно уступил и бывший университет Егора Дёмина BYU* (шестой посев). Его обидчик «Техас» (11-й посев) на этом не остановился и дальше прошёл ещё и третью сеяную «Гонзагу», проиграв лишь «Пердью» (второй сеяный).

К сожалению для болельщиков «Гейторс», поход за титулом закончился абсолютно внезапно и для этой команды. Во втором раунде действующие чемпионы в тяжелейшем матче сенсационно проиграли «Айове» (72:73) и закончили борьбу. В концовке, когда на кону стояла каждая секунда, Риу остался на скамейке, но своё главное дело он уже сделал — доказал, что «Мартовское безумие» может быть ещё более безумным, если в нём играет баскетболист ростом 236 см.

*BYU — организация, включённая Министерством юстиции в перечень нежелательных на территории Российской Федерации

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android