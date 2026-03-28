Енисей — Бетсити Парма. Прямая трансляция
Баскетбол Статьи

НБА, сезон-2025/2026, результаты матчей 28 марта 2026 года: обзор всех матчей, видео и статистика

Матч с очень странной концовкой и исторический момент на площадке. Итоги дня в НБА
Артемий Берстенев
Итоги дня в НБА — 28 марта 2026 года
Лука Дончич демонстрирует стабильную игру, а «Чикаго» окончательно лишился шансов попасть в плей-ин.

В ночь на 28 марта в НБА состоялось 10 матчей — было много впечатляющих моментов и захватывающих концовок. Все подробности — в материале «Чемпионата».

«Бостон» — «Атланта»

НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
109 : 102
Атланта Хоукс
Атланта
Бостон Селтикс: Притчард - 36, Тейтум - 26, Гарза - 11, Уайт - 10, Хозер - 10, Уолш - 5, Кета - 5, Гонсалес - 3, Шейерман - 3, Харпер Мл., Шульга, Уильямс, Бэсси
Атланта Хоукс: Джонсон - 29, Макколлум - 21, Александер-Уолкер - 20, Оконгву - 8, Дэниэлс - 6, Рисашер - 6, Куминга - 3, Винсент - 3, Гуйе - 3, Кисперт - 3, Уоллес, Хилд, Хьюстан, Колоко

Уже во второй четверти «Бостон» сумел отыграть 16 очков у «Атланты». Всё решили трёхочковые — хозяева реализовали подряд семь дальних бросков, переломив ход встречи. Даже отсутствие Джейлена Брауна не заметили: Пэйтон Притчард провёл свой лучший матч в сезоне и набрал 36 очков, став лидером команды.

«Атланта» начала встречу в том же темпе, в каком играет после перерыва на Матч всех звёзд — это одна из лучших команд Востока в этот период. В первой половине Джален Джонсон и Си Джей Макколлум активно атаковали из-за дуги и с помощью проходов. Но после перерыва защита соперника заставила гостей выходить на трудные броски, и попаданий стало меньше. Никил Александер-Уокер пытался обострять, однако наладить стабильную игру в нападении у «Хоукс» так и не вышло.

В этот раз Джейсон Тейтум не был настолько результативен, как обычно, зато взял на себя черновую работу под кольцом и не дрогнул в решающие минуты. «Бостон» контролировал игру, несмотря на отсутствие главного бомбардира, а Джо Маззулла вовремя выпустил сильных игроков со скамейки — именно глубина состава помогла забрать равный матч.

«Индиана» — «Клипперс»

НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
113 : 114
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Индиана Пэйсерс: Несмит - 26, Топпин - 20, Нембард - 13, Поттер - 13, Браун - 11, Сиакам - 11, Джексон - 7, Уокер - 5, Хафф - 3, Макконнелл - 2, Шеппард - 2, Питер, Джонс, Слоусон, Томпсон
Лос-Анджелес Клипперс: Гарлэнд - 30, Леонард - 28, Матурин - 17, Лопес - 16, Коллинз - 5, Миллер - 5, Джонс - 4, Джексон - 4, Батюм - 3, Данн - 2, Педулла, Сандерс, Богданович, Кристи

Это была важная встреча для обеих команд: «Клипперс» смогли отыграться с «-24» и продлили победную серию до четырёх матчей, а Тайрон Лю провёл 400-й матч в качестве главного тренера. «Индиана» с самого начала была сильнее, реализовала восемь трёхочковых из 11 и создала отрыв 42:21, однако после перерыва преимущество быстро стало исчезать. Когда Джарэйс Уокер получил травму и выбыл из строя, в ротации «Пэйсерс» начались проблемы.

Решающие события произошли в конце матча. Оби Топпин забил за минуту до конца, и «Пэйсерс» повели «+5». После этого «Клипперс» стали играть осторожно: Кавай Леонард быстро ответил своим броском, затем Дариус Гарлэнд реализовал два штрафных, а после промаха Паскаля Сиакама команда из Лос-Анджелеса получила последний шанс. Победу ей принёс Леонард — он исполнил сложный бросок за 0,4 секунды до финальной сирены.

«Пэйсерс» не смогли дожать: Джей Хафф промахнулся два раза с линии — и это уже второе поражение подряд. Леонард снова стал главным героем и довёл свою серию игр с 20+ очками до 50 — подобного смогли добиться только 14 игроков. У гостей самым результативным был Гарлэнд, Беннедикт Матурин набрал 17 очков против бывшей команды, Аарон Несмит принёс «Индиане» 26 очков.

«Кливленд» — «Майами»

НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
149 : 128
Майами Хит
Майами
Кливленд Кавальерс: Страс - 29, Мобли - 23, Аллен - 18, Харден - 17, Брайант - 11, Меррилл - 10, Эллис - 10, Шрёдер - 8, Миникс - 6, Проктор - 6, Митчелл - 6, Нэнс - 4, Сарр - 1, Томлин
Майами Хит: Жакез-мл. - 20, Пауэлл - 15, Уэр - 14, Адебайо - 14, Якуционис - 14, Фонтеккио - 12, Уиггинс - 12, Хирроу - 11, Ларссон - 10, Гарднер - 3, Митчелл - 2, Джонсон - 1, Йович, Смит

Контраст в подходе команд был заметен уже на старте: «Кливленд» к большому перерыву вёл «+35». Макс Страс сразу включился и стал главным героем первой половины, набрав много очков из-за дуги. Его попадания предопределили исход этой встречи.

Когда Аллен снова вышел в стартовом составе, «Кливленд» стал надёжнее защищаться и подбирать мяч, что не дало «Майами» развить успех в атаке. Харден после травмы отлично разогнал команду своими передачами — его 14 ассистов помогли быстрее атаковать и оставлять снайперов свободными. «Майами» только на короткое время сократил отставание, но «Кавальерс» быстро вернули игру под контроль и спокойно довели матч до конца.

«Кливленд» снова набрал рекордное количество очков в одном матче, а «Майами» поражение стоило нескольких позиций в турнирной таблице и усложнило выход в плей-офф.

«Мемфис» — «Хьюстон»

НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
109 : 119
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Мемфис Гриззлиз: Проспер - 31, Смолл - 14, Джексон - 14, Спенсер - 11, Кауард - 10, Гибсон - 8, Клейтон-мл - 7, Бёртон - 5, Хендрикс - 5, Джарро - 4, Уэллс, Джером
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 25, Смит II - 21, Томпсон - 18, Исон - 16, Шеппард - 15, Шенгюн - 14, Холидей - 6, Тэйт - 2, Капела - 2, Финни-Смит, Окоги, Кроуфорд, Грин

С самого старта шла напряжённая борьба: «Хьюстон» смог уйти на перерыв с преимуществом всего в семь очков. Алперен Шенгюн и Рид Шеппард уверенно начали игру, но гостей это не сильно продвинуло вперёд. Даже с проблемами в составе «Гриззлиз» не сдавались. А Оливье-Максенс Проспер неожиданно стал главным бомбардиром и установил личный рекорд — 31 очко.

После перерыва «Рокетс» уверенно наращивали разницу в счёте. Ключевой момент наступил за семь минут до конца: Кевин Дюрант снова вышел на площадку, забил издали и оформил 10-ю передачу, благодаря чему гости прибавили. А Джабари Смит-младший был незаменим в борьбе под кольцом — его 16 подборов стали залогом преимущества «Хьюстона» во второй половине встречи.

Гости удержали победу, не позволив сопернику подкрасться ближе в концовке. Теперь они почти догнали «Миннесоту» в турнирной таблице и упрочили свои позиции среди лидеров Запада. А вот «Мемфис» проиграл уже в пятый раз подряд — команда вновь не смогла справиться с травмами под самый конец сезона.

«Оклахома» — «Чикаго»

НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
131 : 113
Чикаго Буллз
Чикаго
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 25, Уоллес - 21, Уильямс - 18, Джо - 15, Митчелл - 15, Уильямс - 12, Уиггинс - 9, Карузо - 6, Хартенштайн - 6, Дорт - 3, Сэндфорт - 1, Маккейн, Карлсон, Уильямс
Чикаго Буллз: Секстон - 22, Джонс - 21, Окоро - 20, Миллер - 15, Бузелис - 15, Ябуселе - 6, Гидди - 5, Уильямс - 4, Олбрич - 3, Диллингэм - 2, Саймонс, Ричардс

«Чикаго» не мог набрать ни одного очка почти семь минут — именно в этот момент «Оклахома» полностью закрыла гостям все пути к кольцу. Даже у Шея Гилджес-Александера с бросками не сложилось: он реализовал только 8 из 24, хотя опять набрал свои 20+ очков и продолжил крутую серию. Важную роль в победе сыграли Кейсон Уоллес, который набрал 21 очко, и Джейлен Уильямс — он разнообразил нападение. Передачи и контроль мяча в исполнении Уильямса сильно облегчили задачу остальным на периметре.

Даже без Чета Холмгрена «Оклахома» не растерялась — наладила оборону и отлично подбирала мяч. Первая половина осталась за «Буллз», где выделялись Коллин Секстон и Айзек Окоро, но после перерыва «Оклахома» взяла игру в свои руки за счёт подборов и быстрых атак, уверенно доведя матч до победы.

«Тандер» не позволили гостям сократить разрыв: те так и не нашли оптимальный состав. Такой результат позволяет хозяевам удерживаться в лидерах и не подпускать конкурентов в борьбе за преимущество своей площадки в плей-офф. Тем временем «Буллз» лишились шансов даже на плей-ин.

«Торонто» — «Нью-Орлеан»

НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
119 : 106
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Торонто Рэпторс: Барнс - 23, Барретт - 18, Уолтер - 18, Пёлтль - 18, Мамукелашвили - 18, Ингрэм - 13, Мюррей-Бойлс - 9, Фульц - 2, Лоусон, Дик, Могбо, Темпл, Шид, Мартин, Баттл
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 22, Бей - 19, Куин - 13, Пул - 12, Фирс - 10, Джордан - 8, Мисси - 7, Хоукинс - 5, Пиви - 4, Маткович - 4, Джонс - 2, Луни

«Торонто» хорошо начал матч, действуя слаженно в атаке и быстро переходя в нападение. К середине игры благодаря игре Скотти Барнса и Якоба Пёлтля команда ушла в отрыв. Сандро Мамукелашвили, Ар Джей Барретт и Джа'Кобе Уолтер не терялись и своевременно брали ответственность на себя, каждый набрал по 18 очков.

«Торонто» смог действовать разнообразнее в нападении благодаря хорошей игре запасных. Хозяева не позволяли «Нью-Орлеану» изменить ход матча, гасили любые попытки вернуться в игру, в том числе во второй половине. У «Пеликанс» снова выделялся Зайон Уильямсон — он набрал 22 очка с отличной точностью. Однако отсутствие Трея Мёрфи и Деджонте Мюррэя явно сказалось на гостях: это особенно было заметно в провальных отрезках во второй и четвёртой четвертях.

«Рэпторс» выиграли за счёт лучшей организации игры, домашнего преимущества и времени на восстановление — результат на табло это отлично показал.

«Денвер» — «Юта»

НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
135 : 129
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 33, Мюррэй - 31, Хардуэй-младший - 21, Гордон - 17, Джонсон - 12, Браун - 7, Уотсон - 7, Браун - 7, Строутер, Джонс, Холмс, Валанчюнас, Джонс, Ннаджи, Пикетт
Юта Джаз: Филиповски - 25, Уильямс - 24, Чендлер - 16, Кончар - 16, Бэйли - 15, Сенсабо - 13, Харклесс - 11, Чьебв - 9, Кольер, Михайлюк, Мбенг, Лав

«Денвер» стартовал мощно, но не удержал лидерство — «Юта» к большому перерыву нагнала «Наггетс». В начале второй половины «Джаз» даже вырвались вперёд, воспользовавшись ошибками хозяев. Но на последних минутах «Денвер» выручили лидеры: Никола Йокич собрал трипл-дабл, а Джамал Мюррэй и Кэмерон Джонсон точно бросали из-за дуги, что и принесло победу.

Кайл Филипповски был самым заметным игроком в команде гостей, однако в концовке у него ничего не получилось, и «Наггетс» быстро сократили отставание. Тим Хардуэй-младший набрал несколько быстрых очков — реализовал «трёшку» и штрафные, и это сильно помогло его команде. Потом, когда счёт стал равным, хозяева снова перехватили инициативу: Джонсон вывел их вперёд за 46 секунд до конца, а Мюррэй закрепил успех после потери соперника.

У «Юты» были проблемы с составом, но во второй половине обе команды играли быстро, и матч оставался напряжённым до самого конца. «Денвер» удержался в топ-4 Запада, а «Джаз» снова проиграли — 23-е поражение в 29 последних встречах.

«Голден Стэйт» — «Вашингтон»

НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
131 : 126
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Голден Стэйт Уорриорз: Порзингис - 28, Сантос - 27, Подзиемски - 22, Пэйтон II - 15, Спенсер - 13, Крайер - 12, Ричард - 8, Грин - 6, Леонс, Юртсевен
Вашингтон Уизардс: Райли - 22, Кулибали - 21, Каррингтон - 16, Харди - 14, Гилл - 14, Джонсон - 11, Сарр - 8, Купер - 7, Шампани - 6, Блэк - 4, Уоткинс - 3, Вукчевич

В первой четверти Кристапс Порзингис быстро набрал свои очки и хорошо отыграл на дуге, из-за чего защите гостей приходилось нелегко. К концу первой половины «Голден Стэйт» завладел инициативой: команда уверенно действовала на подборе и контролировала темп, несмотря на отсутствие Стефена Карри — этот матч стал уже 24-м подряд, который он пропускает.

В составе «Уизардс» особо заметны были молодые игроки — Уилл Райли и Билаль Кулибали. Райли чётко управлялся с пасами и не боялся брать инициативу на себя, забивая после собственных прорывов. Во второй половине обе команды по очереди короткими сериями набирали очки, ни у одной не было явного преимущества — из-за этого финал матча вышел напряжённым, что наверняка удивило местных фанатов.

Преимущество снова перешло к «Голден Стэйт» только в последние полторы минуты. Порзингис был на высоте, а Гуй Сантос и Брэндин Подзиемски набрали важные очки и хорошо сыграли в защите на последних секундах. «Уорриорз» одержали третью победу подряд — и всё это без своего лидера.

«Портленд» — «Даллас»

НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
93 : 100
Даллас Маверикс
Даллас
Портленд Трэйл Блэйзерс: Холидэй - 23, Авдия - 20, Грант - 19, Хендерсон - 9, Камара - 8, Клингэн - 6, Тибулл - 4, Уильямс - 4, Уэсли, Лиллард, Лав, Шарп, Мюррэй, Крейчи, Сиссоко
Даллас Маверикс: Багли III - 26, Флэгг - 24, Маршалл - 19, Уильямс - 10, Томпсон - 7, Кристи - 5, Вашингтон - 5, Пауэлл - 4, Джонсон, Нембард, Миддлтон, Смит

«Маверикс» смогли победить, прервав полосу неудач — во многом благодаря грамотной игре в решающие минуты и вкладу со скамейки. Хотя «Портленд» смотрелся увереннее почти весь матч, в концовке всё перевернулось: у «Далласа» пошли и атаки, и защита под своей корзиной стала крепче.

Марвин Багли за 27 минут на площадке реализовал 11 из 14 бросков и стал лучшим игроком матча. Новичок Купер Флэгг отлично действовал на периметре и сделал четыре перехвата, этим усложнив жизнь разыгрывающим «Портленда». А Наджи Маршалл не только набирал очки, но и хорошо помогал в защите.

Орегонская команда пыталась продолжать в том же духе — дала поиграть в основной пятёрке Джру Холидэю и Дени Авдии, однако спасти концовку это не помогло. У Донована Клингана 17 подборов, но на игру под кольцом это большого влияния не оказало. Результат сложился из коротких удачных отрезков и своевременных попаданий.

«Лейкерс» — «Бруклин»

НБА — регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 99
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 41, Ривз - 26, Джеймс - 14, Хэйс - 10, Эйтон - 9, Хатимура - 8, Кеннард - 5, Джеймс - 3, Вандербилт, Кнехт, Ларэвиа, Клебер, Тимме, Бафкин
Бруклин Нетс: Майнотт - 18, Уильямс - 16, Клэкстон - 16, Сараф - 10, Уилсон - 9, Траоре - 9, Пауэлл - 7, Мэнн - 5, Клауни - 5, Агбаджи - 2, Джонсон - 2, Лидделл, Этьенн, Смит

«Лейкерс» сделали ещё один шаг вперёд — команда вернулась с удачного выезда и снова показала, как грамотно распределяет усилия между лидерами. Остин Ривз взял игру на себя в четвёртой четверти и набрал в ней 15 очков, что помогло хозяевам спокойно довести матч до победы. Леброн Джеймс добавил 14 очков и восемь передач, а ещё впервые в карьере отдал результативную передачу своему сыну — к слову, первый в истории лиги случай, когда сработала связка отца и сына.

Лука Дончич проводил один из лучших матчей в сезоне, однако эмоции его всё же подвели — это уже 16-й «технарь» в регулярке. Теперь лидер «Лейкерс» пропустит следующую игру, если лига не отменит наказание.

У «Бруклина» из-за отсутствия ключевых игроков, в том числе Егора Дёмина, на первый план вышли молодые баскетболисты. Джош Майнотт набрал 18 очков, а Зайари Уильямс и Николас Клэкстон — по 16. Но ни один из них не играл в самой концовке. Это уже 10-е поражение подряд и 20-е в последних 22 матчах для «Нетс».

Сетка плей-офф на сегодня

ЗападВосток
«Оклахома» — восьмой посев«Детройт» — восьмой посев
«Денвер» — «Миннесота»«Кливленд» — «Торонто»
«Лейкерс» — «Хьюстон»«Нью-Йорк» — «Атланта»
«Сан-Антонио» — седьмой посев«Бостон» — седьмой посев
Плей-ин ЗападаПлей-ин Востока
«Финикс» — «Клипперс»«Филадельфия» — «Шарлотт»
«Портленд» — «Голден Стэйт»«Орландо» — «Майами»

Досрочно выбыли из гонки за попадание в плей-ин и плей-офф: «Сакраменто», «Юта», «Даллас», «Нью-Орлеан», «Мемфис» (все — Запад), «Индиана», «Вашингтон», «Бруклин» и «Чикаго» (все — Восток).

