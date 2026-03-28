Матч с очень странной концовкой и исторический момент на площадке. Итоги дня в НБА

В ночь на 28 марта в НБА состоялось 10 матчей — было много впечатляющих моментов и захватывающих концовок. Все подробности — в материале «Чемпионата».

«Бостон» — «Атланта»

Уже во второй четверти «Бостон» сумел отыграть 16 очков у «Атланты». Всё решили трёхочковые — хозяева реализовали подряд семь дальних бросков, переломив ход встречи. Даже отсутствие Джейлена Брауна не заметили: Пэйтон Притчард провёл свой лучший матч в сезоне и набрал 36 очков, став лидером команды.

«Атланта» начала встречу в том же темпе, в каком играет после перерыва на Матч всех звёзд — это одна из лучших команд Востока в этот период. В первой половине Джален Джонсон и Си Джей Макколлум активно атаковали из-за дуги и с помощью проходов. Но после перерыва защита соперника заставила гостей выходить на трудные броски, и попаданий стало меньше. Никил Александер-Уокер пытался обострять, однако наладить стабильную игру в нападении у «Хоукс» так и не вышло.

В этот раз Джейсон Тейтум не был настолько результативен, как обычно, зато взял на себя черновую работу под кольцом и не дрогнул в решающие минуты. «Бостон» контролировал игру, несмотря на отсутствие главного бомбардира, а Джо Маззулла вовремя выпустил сильных игроков со скамейки — именно глубина состава помогла забрать равный матч.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Индиана» — «Клипперс»

Это была важная встреча для обеих команд: «Клипперс» смогли отыграться с «-24» и продлили победную серию до четырёх матчей, а Тайрон Лю провёл 400-й матч в качестве главного тренера. «Индиана» с самого начала была сильнее, реализовала восемь трёхочковых из 11 и создала отрыв 42:21, однако после перерыва преимущество быстро стало исчезать. Когда Джарэйс Уокер получил травму и выбыл из строя, в ротации «Пэйсерс» начались проблемы.

Решающие события произошли в конце матча. Оби Топпин забил за минуту до конца, и «Пэйсерс» повели «+5». После этого «Клипперс» стали играть осторожно: Кавай Леонард быстро ответил своим броском, затем Дариус Гарлэнд реализовал два штрафных, а после промаха Паскаля Сиакама команда из Лос-Анджелеса получила последний шанс. Победу ей принёс Леонард — он исполнил сложный бросок за 0,4 секунды до финальной сирены.

«Пэйсерс» не смогли дожать: Джей Хафф промахнулся два раза с линии — и это уже второе поражение подряд. Леонард снова стал главным героем и довёл свою серию игр с 20+ очками до 50 — подобного смогли добиться только 14 игроков. У гостей самым результативным был Гарлэнд, Беннедикт Матурин набрал 17 очков против бывшей команды, Аарон Несмит принёс «Индиане» 26 очков.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Кливленд» — «Майами»

Контраст в подходе команд был заметен уже на старте: «Кливленд» к большому перерыву вёл «+35». Макс Страс сразу включился и стал главным героем первой половины, набрав много очков из-за дуги. Его попадания предопределили исход этой встречи.

Когда Аллен снова вышел в стартовом составе, «Кливленд» стал надёжнее защищаться и подбирать мяч, что не дало «Майами» развить успех в атаке. Харден после травмы отлично разогнал команду своими передачами — его 14 ассистов помогли быстрее атаковать и оставлять снайперов свободными. «Майами» только на короткое время сократил отставание, но «Кавальерс» быстро вернули игру под контроль и спокойно довели матч до конца.

«Кливленд» снова набрал рекордное количество очков в одном матче, а «Майами» поражение стоило нескольких позиций в турнирной таблице и усложнило выход в плей-офф.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Мемфис» — «Хьюстон»

С самого старта шла напряжённая борьба: «Хьюстон» смог уйти на перерыв с преимуществом всего в семь очков. Алперен Шенгюн и Рид Шеппард уверенно начали игру, но гостей это не сильно продвинуло вперёд. Даже с проблемами в составе «Гриззлиз» не сдавались. А Оливье-Максенс Проспер неожиданно стал главным бомбардиром и установил личный рекорд — 31 очко.

После перерыва «Рокетс» уверенно наращивали разницу в счёте. Ключевой момент наступил за семь минут до конца: Кевин Дюрант снова вышел на площадку, забил издали и оформил 10-ю передачу, благодаря чему гости прибавили. А Джабари Смит-младший был незаменим в борьбе под кольцом — его 16 подборов стали залогом преимущества «Хьюстона» во второй половине встречи.

Гости удержали победу, не позволив сопернику подкрасться ближе в концовке. Теперь они почти догнали «Миннесоту» в турнирной таблице и упрочили свои позиции среди лидеров Запада. А вот «Мемфис» проиграл уже в пятый раз подряд — команда вновь не смогла справиться с травмами под самый конец сезона.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Оклахома» — «Чикаго»

«Чикаго» не мог набрать ни одного очка почти семь минут — именно в этот момент «Оклахома» полностью закрыла гостям все пути к кольцу. Даже у Шея Гилджес-Александера с бросками не сложилось: он реализовал только 8 из 24, хотя опять набрал свои 20+ очков и продолжил крутую серию. Важную роль в победе сыграли Кейсон Уоллес, который набрал 21 очко, и Джейлен Уильямс — он разнообразил нападение. Передачи и контроль мяча в исполнении Уильямса сильно облегчили задачу остальным на периметре.

Даже без Чета Холмгрена «Оклахома» не растерялась — наладила оборону и отлично подбирала мяч. Первая половина осталась за «Буллз», где выделялись Коллин Секстон и Айзек Окоро, но после перерыва «Оклахома» взяла игру в свои руки за счёт подборов и быстрых атак, уверенно доведя матч до победы.

«Тандер» не позволили гостям сократить разрыв: те так и не нашли оптимальный состав. Такой результат позволяет хозяевам удерживаться в лидерах и не подпускать конкурентов в борьбе за преимущество своей площадки в плей-офф. Тем временем «Буллз» лишились шансов даже на плей-ин.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Торонто» — «Нью-Орлеан»

«Торонто» хорошо начал матч, действуя слаженно в атаке и быстро переходя в нападение. К середине игры благодаря игре Скотти Барнса и Якоба Пёлтля команда ушла в отрыв. Сандро Мамукелашвили, Ар Джей Барретт и Джа'Кобе Уолтер не терялись и своевременно брали ответственность на себя, каждый набрал по 18 очков.

«Торонто» смог действовать разнообразнее в нападении благодаря хорошей игре запасных. Хозяева не позволяли «Нью-Орлеану» изменить ход матча, гасили любые попытки вернуться в игру, в том числе во второй половине. У «Пеликанс» снова выделялся Зайон Уильямсон — он набрал 22 очка с отличной точностью. Однако отсутствие Трея Мёрфи и Деджонте Мюррэя явно сказалось на гостях: это особенно было заметно в провальных отрезках во второй и четвёртой четвертях.

«Рэпторс» выиграли за счёт лучшей организации игры, домашнего преимущества и времени на восстановление — результат на табло это отлично показал.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Денвер» — «Юта»

«Денвер» стартовал мощно, но не удержал лидерство — «Юта» к большому перерыву нагнала «Наггетс». В начале второй половины «Джаз» даже вырвались вперёд, воспользовавшись ошибками хозяев. Но на последних минутах «Денвер» выручили лидеры: Никола Йокич собрал трипл-дабл, а Джамал Мюррэй и Кэмерон Джонсон точно бросали из-за дуги, что и принесло победу.

Кайл Филипповски был самым заметным игроком в команде гостей, однако в концовке у него ничего не получилось, и «Наггетс» быстро сократили отставание. Тим Хардуэй-младший набрал несколько быстрых очков — реализовал «трёшку» и штрафные, и это сильно помогло его команде. Потом, когда счёт стал равным, хозяева снова перехватили инициативу: Джонсон вывел их вперёд за 46 секунд до конца, а Мюррэй закрепил успех после потери соперника.

У «Юты» были проблемы с составом, но во второй половине обе команды играли быстро, и матч оставался напряжённым до самого конца. «Денвер» удержался в топ-4 Запада, а «Джаз» снова проиграли — 23-е поражение в 29 последних встречах.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Голден Стэйт» — «Вашингтон»

В первой четверти Кристапс Порзингис быстро набрал свои очки и хорошо отыграл на дуге, из-за чего защите гостей приходилось нелегко. К концу первой половины «Голден Стэйт» завладел инициативой: команда уверенно действовала на подборе и контролировала темп, несмотря на отсутствие Стефена Карри — этот матч стал уже 24-м подряд, который он пропускает.

В составе «Уизардс» особо заметны были молодые игроки — Уилл Райли и Билаль Кулибали. Райли чётко управлялся с пасами и не боялся брать инициативу на себя, забивая после собственных прорывов. Во второй половине обе команды по очереди короткими сериями набирали очки, ни у одной не было явного преимущества — из-за этого финал матча вышел напряжённым, что наверняка удивило местных фанатов.

Преимущество снова перешло к «Голден Стэйт» только в последние полторы минуты. Порзингис был на высоте, а Гуй Сантос и Брэндин Подзиемски набрали важные очки и хорошо сыграли в защите на последних секундах. «Уорриорз» одержали третью победу подряд — и всё это без своего лидера.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Портленд» — «Даллас»

«Маверикс» смогли победить, прервав полосу неудач — во многом благодаря грамотной игре в решающие минуты и вкладу со скамейки. Хотя «Портленд» смотрелся увереннее почти весь матч, в концовке всё перевернулось: у «Далласа» пошли и атаки, и защита под своей корзиной стала крепче.

Марвин Багли за 27 минут на площадке реализовал 11 из 14 бросков и стал лучшим игроком матча. Новичок Купер Флэгг отлично действовал на периметре и сделал четыре перехвата, этим усложнив жизнь разыгрывающим «Портленда». А Наджи Маршалл не только набирал очки, но и хорошо помогал в защите.

Орегонская команда пыталась продолжать в том же духе — дала поиграть в основной пятёрке Джру Холидэю и Дени Авдии, однако спасти концовку это не помогло. У Донована Клингана 17 подборов, но на игру под кольцом это большого влияния не оказало. Результат сложился из коротких удачных отрезков и своевременных попаданий.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Лейкерс» — «Бруклин»

«Лейкерс» сделали ещё один шаг вперёд — команда вернулась с удачного выезда и снова показала, как грамотно распределяет усилия между лидерами. Остин Ривз взял игру на себя в четвёртой четверти и набрал в ней 15 очков, что помогло хозяевам спокойно довести матч до победы. Леброн Джеймс добавил 14 очков и восемь передач, а ещё впервые в карьере отдал результативную передачу своему сыну — к слову, первый в истории лиги случай, когда сработала связка отца и сына.

Лука Дончич проводил один из лучших матчей в сезоне, однако эмоции его всё же подвели — это уже 16-й «технарь» в регулярке. Теперь лидер «Лейкерс» пропустит следующую игру, если лига не отменит наказание.

У «Бруклина» из-за отсутствия ключевых игроков, в том числе Егора Дёмина, на первый план вышли молодые баскетболисты. Джош Майнотт набрал 18 очков, а Зайари Уильямс и Николас Клэкстон — по 16. Но ни один из них не играл в самой концовке. Это уже 10-е поражение подряд и 20-е в последних 22 матчах для «Нетс».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сетка плей-офф на сегодня

Запад Восток «Оклахома» — восьмой посев «Детройт» — восьмой посев «Денвер» — «Миннесота» «Кливленд» — «Торонто» «Лейкерс» — «Хьюстон» «Нью-Йорк» — «Атланта» «Сан-Антонио» — седьмой посев «Бостон» — седьмой посев

Плей-ин Запада Плей-ин Востока «Финикс» — «Клипперс» «Филадельфия» — «Шарлотт» «Портленд» — «Голден Стэйт» «Орландо» — «Майами»

Досрочно выбыли из гонки за попадание в плей-ин и плей-офф: «Сакраменто», «Юта», «Даллас», «Нью-Орлеан», «Мемфис» (все — Запад), «Индиана», «Вашингтон», «Бруклин» и «Чикаго» (все — Восток).