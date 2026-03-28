Уникальный случай в истории НБА. Отец ассистировал сыну!

Ещё в прошлом сезоне Леброн Джеймс и Бронни Джеймс стали первыми отцом и сыном, сыгравшими друг с другом в НБА. Это произошло уже в стартовом матче той регулярки. Как вы понимаете, заставлять Короля ждать — неблагодарное дело, поэтому клуб решил сразу дать легенде насладиться таким важным моментом. Сегодня у семьи Джеймс новое достижение, не такое весомое, однако важное и для отца, и для сына.

Сразу перейдём к делу: Леброн отдал ассист на Бронни, который реализовал трёхочковый, в матче с «Бруклином». Это была первая передача отца на сына в истории НБА. Ранее они почти не пересекались между собой на паркете, потому что Джеймс-старший уже отдыхал, когда его наследник выходил на площадку. Но в последних двух играх чемпионата всё изменилось, и Король вместе с юным принцем выступал плечом к плечу. «Это был особенный момент для нас двоих, впереди нас ждёт ещё много такого», — сказал после встречи Бронни.

Леброн Джеймс четырёхкратный чемпион НБА, самый результативный игрок в истории НБА «Я не воспринимал это как само собой разумеющееся, просто наслаждался тем, что мы снова на площадке. Это уже вторая игра подряд, в которой мы проводим на паркете много времени, и он отличился. Это был отличный момент для нас и для всей команды».

В истории американских топовых лиг было не так много случаев, когда отцы выступали вместе со своими сыновьями. Например, Горди Хоу после завершения своей легендарной карьеры в НХЛ вернулся на лёд, чтобы сыграть с сыновьями Марком и Марти. Впрочем, было это уже в ВХЛ. Мистер Хоккей выступал на профессиональном уровне до 52 лет — невероятное сочетание долголетия и таланта. Ещё в бейсболе были Кен Гриффи и Кен Гриффи-младший. Это тот случай, когда сын обскакал отца по достижениям в МЛБ. Гриффи-младший оказался в сборной 100-летия лиги, 13 раз участвовал в Матчах звёзд, 10 раз становился лучшим по игре в защите и семь раз — по игре в нападении. 99,3% голосов был включен в Зал славы бейсбола. Отец должен гордиться таким сыном!

В НБА хватает примеров баскетбольных семей с не одним поколением игроков, но отцам сыграть с сыновьями не удавалось. У легендарного Рика Бэрри сразу трое сыновей познали вкус лучшей лиги мира: Брент, Джон и Дрю. Причём первые двое были очень неплохими ролевыми исполнителями. У Делла Карри двое сыновей выступают в НБА — Стефен Карри и Сет Карри. Сам Делл в «Шарлотт» делал разницу на паркете, являясь чуть ли не лучшим шестым в лиге, а Стеф и вовсе совершил революцию в баскетболе и стал четырёхкратным чемпионом лиги. Сет такими достижениями похвастаться не может, но представляет из себя неплохого игрока. Конечно, ещё можно отметить Тима Хардуэя и Тима Хардуэя-младшего, Джо Брайанта и Коби Брайанта, Майкла Томпсона и Клэя Томпсона. Этот список можно продолжать долго.

Бронни в НБА пока не впечатляет: в среднем у него 2,2 очка, 0,6 подбора и 1,0 передачи за игру. В большинстве своём он появляется в концовках, закрывая уже выигранные матчи. К слову, у него набралась уже 61 игра в чемпионате, что прилично для такого игрока. Нельзя сказать, что Джеймс-младший – бездарность, потому что в Лиге развития НБА (G-лиге) он показывает себя отлично: 14,8 очка, 2,8 подбора, 3,6 передачи в сезоне-2025/2026. Впрочем, всем понятно, что в главной лиге мира Бронни находится по большей части благодаря своему отцу. Без такого влияния Леброна его бы не было в НБА.

Правда, мало кто понимает ношу под названием «сын Леброна». От тебя всегда ждут большего, но вряд ли мы вообще ещё увидим такого же игрока, как Джеймс. Слишком уж стабильным был Король на протяжении всей своей карьеры в НБА, отчего и столько достижений, рекордов, регалий. Бронни пережил остановку сердца и пропустил сезон в NCAA. Давайте просто порадуемся, что он справился с этой непростой ситуацией, связанной со здоровьем, и просто занимается своим любимым делом — играет в баскетбол. И вот такие моменты, вроде бы с одним лишь ассистом, не являются для нас с вами чем-то экстраординарным, однако показывают, что для любых родителей важны достижения их детей.