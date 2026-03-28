Basket Cup — 2026: всё, что нужно знать о «Финале четырёх» и стоит ли смотреть

Новый турнир WINLINE Basket Cup уже подарил зрителям огромное количество ярких матчей в сезоне-2025/2026. И дело близится к «Финалу четырёх», в котором по две лучшие команды из двух групп разыграют между собой первый кубок в истории соревнований. Давайте детальнее поговорим о заключительном этапе Basket Cup.

Из группы B в «Финал четырёх» с первого места вышел УНИКС, со второго — «Зенит». В группе А обеспечил себе участие в заключительной стадии турнира ЦСКА. Последним клубом станет либо «Бетсити Парма», либо сербская «Мега», которые в очном противостоянии определят сильнейшего 31 марта в 17:30 мск. Белградскому клубу для того, чтобы пройти дальше, необходимо обыграть пермяков с разницей более чем в 15 очков. Если этого сделать не удастся, то подопечные Евгения Пашутина станут последними участниками «Финала четырёх».

Winline Basket Cup . Группа A
31 марта 2026, вторник. 17:30 МСК
Бетсити Парма Пермь — Мега Белград

Финальная стадия Basket Cup пройдёт в Санкт-Петербурге на КСК «Арена», где проводит домашние матчи «Зенит». Стартует «Финал четырёх» 10 апреля двумя полуфинальными матчами: УНИКС сыграет либо с «Пармой», либо с «Мегой» в 17:00 мск, сразу же после них в дело вступят ЦСКА и «Зенит» — в 19:45 мск.

Обычно командам даётся день отдыха, и уже в воскресенье проходит заключительный день с двумя матчами, однако Basket Cup немного отошёл от устоявшейся концепции. В субботу, 11 апреля, в 16:30 мск состоится игра за третье место, а уже 12 апреля в 13:30 мск нас ждёт главная игра турнира. Можно подумать, что время для решающей игры выбрано не совсем удачное, но организаторы сделали так лишь потому, что в тот же день в Питере футбольный «Зенит» встретится с «Краснодаром». Лидеры РПЛ, конечно, привлекут к себе огромное количество внимания, поэтому ставить два важнейших матча в этот день примерно в одно и то же время было бы бессмысленно.

Сначала все фанаты спорта насладятся красивейшим баскетболом, а затем последуют на футбол или же прильнут к экранам. Одно можно сказать точно: в Санкт-Петербурге 12 апреля будет невероятно огненным! И Basket Cup должен порадовать всех присутствующих ярким шоу — начиная от самого действа на паркете и заканчивая атмосферой, артистами и всем остальным.

Сергей Кущенко президент Единой лиги ВТБ «Мы понимаем, что интрига до конца — это то, что любит болельщик, и то, что любим мы! «Финал четырёх» станет жирной точкой. И партнёры, и мы работаем над очень крутой организацией, чтобы всё было на уровне мировых баскетбольных мероприятий. Но признать, что турнир удался, можно уже сейчас».

Сербская «Мега» и боснийская «Игокеа» помогли нашим командам почувствовать подзабытый уже ритм прошлой жизни, особенно топ-клубам, которые выступали в Евролиге и Еврокубке. Да, у «Игокеа» не получилось выиграть ни одного матча в Basket Cup, однако команда знатно потрепала нервы «Зениту» и «Уралмашу». «Мега» и вовсе начала турнир с ошеломляющей победы в матче с ЦСКА в Москве, когда сербы едва ли не молодёжным составом одолели действующего чемпиона Единой лиги. Вот за такие истории мы и любим баскетбол.

У группы «Ленинград» есть известная песня «В Питере — пить», а мы скажем: «В Питере «Финалу четырёх» Basket Cup — быть». Юбилейный Матч звёзд Единой лиги поразил многих своей организацией, шоу, подходом к делу и конкурсами. Посмотрим, что нам приготовила решающая стадия нового турнира.