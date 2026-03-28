Ловушка для чемпионов. Как фейковая звезда кино для взрослых шантажировала игроков НБА

Когда люди доверяют друг другу в анонимных чатах, некоторые истории так и остаются тайной. Но об этой схеме кибермошенничества стало известно, потому что она была очень сложной и хорошо организованной. Здесь речь не только о взломе — это целая многоуровневая афера, в которой человеческая беспечность сталкивается с современными технологиями. Следователи в деле Квамейна Джерелла Форда описали весь процесс: всё началось с того, что мошенник представился известной актрисой, чтобы знакомиться и разговаривать с игроками НБА. Привычка к открытому общению и стала их слабым местом.

Общение развивалось постепенно, и никто ни к чему не принуждал — всё начиналось как обычная переписка, которая становилась всё более личной. Дальше человеку предлагали интимный контент, и в этот момент, как говорят следователи, Форд присылал фальшивые сообщения от имени службы поддержки Apple: просил подтвердить аккаунт, ввести код или пароль. Обычно, доверяя человеку, жертва не замечала подвоха. Доступ к облаку открывал злоумышленнику всю личную информацию — фото, банковские карты, переписки. Форд, как утверждают, использовал эти данные в своих интересах.

В деле есть моменты, которые не связаны с кибермошенничеством напрямую. По мнению прокуратуры, Форд, помимо этого, устраивал встречи игроков с женщиной, занимающейся проституцией, и обещал ей помочь с работой. Это довольно щекотливая тема для НБА: сами по себе такие встречи не запрещены, но — важная деталь — по версии обвинения, всё происходившее записывалось скрытой камерой, а игроки об этом не знали. В американском спорте репутация — очень важна, и такие записи могут стать рычагом давления, и неважно, что именно на них заснято.

Личности игроков не раскрываются — в бумагах только инициалы. Лиги и союзы действуют очень осторожно, чтобы не сделать пострадавшим хуже. Агентам уже сообщили, где проверить, не оказался ли кто-то из их игроков в числе жертв. К тому же обвиняемый Форд уже был осуждён за похожие преступления и, по информации следствия, начал строить новую схему ещё в тюрьме. Это, скорее всего, привычная для него мошенническая тактика, которую он подогнал под игроков, их онлайн-привычки и популярность.

Как бы ни защищали игроков контракты, самый слабый пункт сейчас — это личное общение, где уже никто их не подстрахует. Для лиги это перестало быть исключением: теперь ясно, что настоящая угроза прячется именно в этом.