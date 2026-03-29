Провал «Милуоки» спустя 10 лет и решающий трёхочковый Пола Джорджа. Итоги дня в НБА

В ночь на 29 марта в НБА прошёл не самый насыщенный игровой день — сыграли всего шесть матчей. Главное, что теперь мы точно знаем все команды, которые не попадут ни в плей-офф, ни в плей-ин. Всё самое интересное из этого игрового дня — в материале «Чемпионата».

«Милуоки» — «Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» не только выиграл восьмой раз подряд, но и сыграл очень слаженно. Семь игроков набрали больше 10 очков, и гости задали такой темп, с которым «Бакс» не смогли справиться. Стефон Касл оформил трипл-дабл, а Виктор Вембаньяма тоже был в порядке — 23 очка и 15 подборов. Уже к большому перерыву стало понятно, что «Спёрс» полностью контролируют игру — они были точны в бросках, хорошо разыгрывали мяч и доминировали на щитах.

У «Бакс» много травмированных — Яннис Адетокунбо пропускает уже шестую встречу подряд. Самым результативным в команде стал Гари Трент-младший с 18 очками, но этого оказалось мало — «Милуоки» не удалось сократить разницу во второй половине. Во второй половине третьей четверти гости снова ушли вперёд и довели преимущество до 38 очков.

Победа в этом матче обеспечила «Сан-Антонио» как минимум второе место на Западе, а «Милуоки» окончательно потерял шансы попасть в плей-офф — впервые за последние 10 лет. После трёх выездных игр «Спёрс» вернутся домой, где сыграют с «Чикаго».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Миннесота» — «Детройт»

У «Миннесоты» возникли проблемы с составом — из-за отсутствия сразу трёх ключевых игроков команда не смогла наладить свою игру. Донте Дивинченцо пытался тянуть команду, набрал 22 очка, реализовал пять трёхочковых, но большинство атак хозяев заканчивались неудачно: общий процент попаданий с игры не дотянул и до 33%. Руди Гобер добавил дабл-дабл, но даже его усилия не спасли — «Тимбервулвз» так и не смогли справиться с разбалансировкой как в атаке, так и в защите.

Вопрос с ротацией «Детройт» решил своей схемой. Отсутствие Кейда Каннингема не помешало сыграть командно: сразу семь баскетболистов показали двузначный результат. Тобиас Харрис набрал 18 очков — лучший в команде, а Джейлен Дюрен хорошо боролся за подборы (13) и уверенно завершал атаки под корзиной.

Гости сразу взяли игру под свой контроль — за счёт быстрых атак и ошибок соперников при обороне. «Пистонс» быстро создали солидный задел, а после перерыва просто не дали оппонентам вернуть интригу, продолжая удачно атаковать и грамотно защищаться. Неудивительно, что эта победа стала уже девятой для «Детройта» за считанные недели.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Шарлотт» — «Филадельфия»

Финал матча получился очень напряжённым — всё решилось последним броском на последних секундах. «Хорнетс» долгое время вели в счёте благодаря точным трёхочковым Брэндона Миллера и стабильной игре Ламело Болла. Особенно после их рывка 11:0 в третьей четверти хозяева уверенно держали разницу, которая доходила до 15 очков. За две четверти команда реализовала 10 трёхочковых, что позволяло им сохранять темп.

С возвращением Тайриза Макси «Сиксерс» заиграли активнее: он набрал 26 очков, сделал восемь передач и взял семь подборов. Джоэл Эмбиид потихоньку сокращал разницу в счёте и набрал 29 очков. Пол Джордж помог команде, добавив 26 очков и 13 подборов и особенно выручил в концовке. Впервые «Сиксерс» вышли вперёд только в середине четвёртой четверти, а дальше команды ещё семь раз менялись лидерство.

Главным моментом стал дальний бросок Джорджа за минуту до финального свистка. «Шарлотт» в концовке не реализовал две атаки и потерял шанс продлить свою выигрышную серию. Благодаря этому «Филадельфия» увеличила отрыв от конкурента до двух побед.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Атланта» — «Сакраменто»

«Атланта» продолжает набирать обороты — 15 побед в последних 17 матчах сложно не заметить. В домашней встрече с «Сакраменто» сыграла командная работа: запасные игроки снова не подвели. Джален Джонсон сделал свой 44-й дабл-дабл в сезоне, Джок Ландейл впервые отметился аналогичным достижением после перехода, а Никил Александер-Уокер стал самым результативным — его 27 очков сделали разницу и помогли хозяевам победить.

Из-за травм в составе «Хоукс» пришлось делать перестановки, но запасные не подвели и хорошо проявили себя в решающие моменты. В четвёртой четверти команда отлично попадала с дальних дистанций (8 из 12). У «Кингз» были проблемы с защитой, поэтому серия трёхочковых позволила «Хоукс» спокойно довести матч до победы задолго до финального свистка.

Сложная серия матчей на чужой площадке продолжается для «Сакраменто». Без целой группы своих игроков команда выглядела неубедительно: равная борьба была только поначалу, а концовка второй четверти прошла под диктовку соперника, и впоследствии отыграться уже не вышло.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Мемфис» — «Чикаго»

Матч стал наглядным примером сложностей, с которыми сталкиваются команды в конце сезона НБА. У «Чикаго» и «Мемфиса» не хватало ключевых игроков из-за травм: у первых не играли девять человек, у вторых — 11. В первой половине обе команды кидали трёхочковые неудачно — попали всего восемь из 36 бросков до большого перерыва.

Из-за насыщенного графика и усталости после последних неудач команда играла медленнее и часто действовала поодиночке. Несмотря на это, «Мемфис» смог к четвёртой четверти оторваться от соперника — хозяева вели в счёте на 10 очков.

Концовка получилась очень напряжённой. Седрик Кауард набрал 24 очка и сделал девять подборов, а его штрафные за считаные секунды до сирены помогли «Гриззлиз» остаться впереди. Джош Гидди с трипл-даблом почти сравнял счёт, но последняя атака «Буллз» не удалась. Из-за этого «Гриззлиз» прервали серию из пяти проигрышей, а у «Чикаго» третье поражение подряд.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Финикс» — «Юта»

С самого начала «Финикс» быстро переходил в атаку и задавал темп, благодаря чему уже в первой четверти вышел вперёд — после этого «Юта» догнать их так и не смогла. За весь матч «Санз» были очень собраны, рано реализовали восемь трёхочковых и к большому перерыву сделали свой самый большой отрыв в этом сезоне.

Основные игроки «Финикса», Джейлен Грин и Девин Букер, в этот раз не выходили на площадку в решающий момент. Это дало возможность молодым и запасным проявить себя, что и случилось: у «Санз» именно второй эшелон (Грейсон Аллен, Осо Игодаро, Хаман Малуач) помог команде выиграть, добавив нужной надёжности и энергию.

У «Юты» сейчас большие проблемы с составом: не играют Лаури Маркканен, Исайя Кольер, Кейонте Джордж и ещё ряд важных игроков, поэтому гостям явно не хватало ни защиты, ни скорости. В атаке команду фактически тянули только Брайс Сенсабо и Кайл Филиповски, но из-за большого количества ошибок и потерь ещё до большого перерыва «Юта» сильно отстала. Догнать «Финикс» не получилось. После этой победы «Санз» приблизились к конкурентам за прямое попадание в плей-офф.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сетка плей-офф на сегодня

Запад Восток «Оклахома» — восьмой посев «Детройт» — восьмой посев «Денвер» — «Миннесота» «Кливленд» — «Торонто» «Лейкерс» — «Хьюстон» «Нью-Йорк» — «Атланта» «Сан-Антонио» — седьмой посев «Бостон» — седьмой посев

Плей-ин Запада Плей-ин Востока «Финикс» — «Клипперс» «Филадельфия» — «Орландо» «Портленд» — «Голден Стэйт» «Майами» — «Шарлотт»

Досрочно выбыли из гонки за попадание в плей-ин и плей-офф: «Сакраменто», «Юта», «Даллас», «Нью-Орлеан», «Мемфис» (все — Запад), «Индиана», «Вашингтон», «Бруклин», «Чикаго» и «Милуоки» (все — Восток).