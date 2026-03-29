«Ну это же полная ерунда». Суперзвёзды пристыдили экспертов, которые не видят защиты в НБА

Есть устойчивое мнение, что в НБА перестали обороняться и только бегут в атаку, но баскетболисты считают, что ошибки в защите бывают не чаще, чем раньше, просто атаковать стало сложнее. Вембаньяма с этим стереотипом знаком давно, а после важного матча с «Милуоки» особо отметил, как много времени занимает подготовка к защите: видео, скаутинг противника, специальные установки под каждого. Для него защита — продуманная цепочка действий.

Виктор Вембаньяма центровой «Сан-Антонио» «До того, как я сюда приехал, постоянно слышал разговоры… Говорили, что в НБА никто больше не защищается, что здесь защиты нет. Мне это не раз попадалось, но на самом деле это совсем не так. Игроки здесь настолько высокого уровня… Меня удивило, насколько все — и тренеры, и персонал — действительно серьёзно подходят к делу. На самом деле, в НБА реально играют в защите и очень много внимания уделяют анализу соперника».

Порой кажется, что защитные построения — загадка со слишком многими переменными. В таких клубах, как «Сан-Антонио», издавна практикуют более сложную защиту: не просто держат игрока, а учитывают, что тот будет делать через секунду-другую. Ассистенты заранее собирают примеры решений: куда переместился после промаха, что пытался сделать после остановки. И уже исходя из этого выстраивается вся командная защита. Эта скрупулёзность делает защиту невидимее, но на деле оборона — искусство без права на халяву.

Благодаря тому, что в баскетболе стали чаще бросать издали, защитникам приходится больше двигаться и постоянно менять игроков, с которыми они держат защиту. Теперь от них требуют не столько силовой борьбы, сколько умения правильно занимать позицию и вовремя реагировать на действия соперника — потому что любая ошибка тут же приводит к очкам соперников.

Виктор Вембаньяма играет в обороне, сезон-2025/2026 Фото: Ronald Cortes/Getty Images

Стоит отметить одну необычную вещь: в некоторых командах, например, в «Бостоне» и «Майами», тренеры заставляют игроков постоянно говорить друг с другом на площадке — не только обычные команды вроде «свич», а подробно объяснять, что происходит в защите. Им приходится координироваться вслух, потому что скорости стали выше — иначе не успеть. Даже тренеры замечают, что теперь шум на лавке из‑за криков игроков больше, чем от зрителей. И это очень важное изменение: оборона завязана и на банальном разговоре между игроками.

Кроме того, из-за новых правил (например, запрета на хендчекинг и ограничения времени, которое баскетболист может провести под кольцом) центровые уже не могут постоянно стоять под щитом, а игроки периметра — играть слишком жёстко. Правило трёх секунд изначально придумали, чтобы сбалансировать игру против мощных центровых вроде Шака. Сегодня же «большие» вроде Вембаньямы нашли способ обходить это ограничение: они постоянно перемещаются около трёхсекундной зоны и почти не бывают там неподвижно. Получается, что теперь важно не столько занимать правильную позицию в защите, сколько правильно рассчитывать тайминг своих действий.

Защитный момент с матча «Шарлотт» — «Орландо», сезон-2025/2026 Фото: David Jensen/Getty Images

Защищаться стало сложнее, однако роль защитников от этого не стала менее важной. Критика современных тенденций часто исходит от бывших игроков, которые сравнивают их с тем, как играли раньше, когда были другие правила. Влияние отдельных игроков стало проявляться по-новому. Вембаньяма влияет на атаку соперников не только с помощью блок-шотом, но и тем, что его боятся — часто просто не идут под кольцо, а ищут другие варианты. В игре это заметно, а вот статистика не всегда это покажет.

Когда в защите у соперника гиганты вроде Вембаньямы или Гобера, команде приходится перестраиваться. Тренеры требуют меньше проходов под кольцо не потому, что боятся статистики, а чтобы не нарушать ритм атак. Увы, это немногим бросается в глаза, но именно такой невидимый вклад и меняет весь стиль игры. Отсюда и различие между тем, что мы видим по цифрам, и тем, что происходит на самом деле.

Похожую мысль высказывает и Йокич: проблемы с защитой — это миф, просто в лиге стало больше талантливых и универсальных игроков, из-за чего защита выглядит не так ярко, как раньше.

Никола Йокич центровой «Денвера» «НБА — это, без всяких сомнений, лучшая лига в мире. Здесь играют сильнейшие игроки, самые разные таланты, люди с различными умениями, разными типами телосложения и роста. Знаете, когда люди говорят… вот серьёзно… я рад, что могу сейчас это сказать, рад, что у нас есть эта возможность для интервью. Когда люди говорят, что в НБА никто не защищается — ну это же полная ерунда. Кто бы это ни говорил, даже если это тренер — по-моему, человек просто не разбирается в баскетболе. Хотя нет, неправильно сказал — они, скорее всего, просто не следят за лигой. А если следят и всё равно так утверждают — тогда они реально не понимают, о чём говорят».

Таким образом, дело не в том, что команды стали меньше защищаться. Просто теперь защита выглядит по-другому: больше общения между игроками, более быстрое принятие решений и более точные действия. Из-за всего этого её стало сложнее заметить в привычном виде.