УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Баскетбол Статьи

Бронни Джеймс и Владислав Голдин провели яркие матчи в Лиге развития НБА: сын Леброна Джеймса, видео, баскетбол, G-лига

Сын Леброна зажёг не там, где ждали. Бронни провёл яркий матч, а вместе с ним — россиянин
Никита Бирюков
Бронни Джеймс и Владислав Голдин зажгли в G-лиге
Владислав Голдин встретился с Джеймсом-младшим в G-лиге.

Ещё вчера мы говорили о том, что Леброн Джеймс отдал первую передачу на своего сына Бронни Джеймса в НБА, что является уникальным случаем, как и их совместная игра в целом. Наследник Короля не получает много времени в «Лос-Анджелес Лейкерс», зато компенсирует это в Лиге развития НБА (G-лиге), о чём мы вам и расскажем.

Во вчерашнем историческом матче с «Бруклином» Бронни провёл на паркете четыре с половиной минуты, записав на свой счёт лишь ту единственную «трёшку», которой предшествовала передача Леброна. Уже поднималась тема того, что сын Короля великолепно выступает в G-лиге с куда менее серьёзными соперниками. Да, в НБА совсем другой уровень исполнителей, сопротивления и стресса, поэтому молодому парню ещё не до конца получается раскрыться, но в Лиге развития — пожалуйста!

«Саут-Бэй Лейкерс» с Бронни в составе встречался с «Су-Фолс Скайфорс». Нашим читателям должно быть хорошо известно название последней команды, ведь за неё выступает россиянин Владислав Голдин, который, как и Джеймс-младший, играет как за клуб G-лиги, так и за основную команду. Сын Короля и наш талант выдали топовые матчи. Бронни оформил 26 очков, семь подборов и пять передач, а его клуб победил — 140:132. И всё это с шестью «трёшками» и шикарной реализацией с игры (75%). В этом сезоне «Саут-Бэй» одержал 14 побед без единого поражения, когда Бронни появлялся на паркете. Показатель, впечатляющий даже больше, чем сама статистика!

Яркий матч Бронни Джеймса в G-лиге

Что касается Голдина, то наш центровой собрал внушительный дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов, а также отдал пять передач и оформил один блок-шот. При этом Влад провёл на паркете не так много времени по сравнению с остальными (29 минут), став лучшим по показателю «плюс-минус» в команде («+8»). Россиянин к концу регулярки набрал отличную форму, надеемся, ему ещё дадут шансы проявить себя в составе «Майами».

Когда дело доходит до впечатляющих матчей Бронни, Леброн попросту не может остаться в стороне без комментария. На этот раз Король написал в социальных сетях следующее: «Бронни сейчас просто безумие творит! Вау». Хоть это и не было лучшим выступлением его сына в карьере (ранее он набирал 39 очков), однако в этой игре Джеймс-младший провёл больше всего минут на паркете (37) и реализовал максимум трёхочковых в качестве профессионала. Вот такая занятная история вышла, получается, Бронни всё же умеет играть в баскетбол. Просто пока не так впечатляет в лучшей лиге мира.

