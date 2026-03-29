УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
18:00 Мск
Баскетбол Статьи

Лука Дончич дисквалифицирован из-за перебора технических фолов: словенец пропустит матч с Вашингтоном, сезон-2025/2026

Лука Дончич дисквалифицирован. Это наказание — лучшее, что могло случиться с «Лейкерс»
Артемий Берстенев
Но в дальнейшем словенцу следует быть более осторожным.

Правила лиги просты: если получил 16-й технический фол, следующий матч пропускаешь. Лука Дончич это правило не обошёл — ему нельзя играть против «Вашингтона». Обжаловать решение смысла нет, нарушений, которые можно было бы трактовать иначе, не было. Если после игры с «Орландо» ещё остались вопросы, то здесь ситуация совершенно понятная.

НБА — регулярный чемпионат
31 марта 2026, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лига не привыкла возвращаться к техническим фолам или отменять их: всё оставляет на усмотрение судей матча. А вот более серьёзные фолы перепроверяются через видео. Такой подход выбран неслучайно — всё ради того, чтобы не подрывать авторитет арбитров, даже если болельщики и не согласны с их решениями.

Технические фолы не появились из-за одного спорного момента — это результат всей манеры общения с судьями на протяжении сезона. Если команда постоянно спорит, жестикулирует и задерживает игру разговорами, арбитры становятся строже. На этом фоне любые нарушения караются жёстче. Что касается пропуска встречи с «Вашингтоном», то это минимальный риск для «Лейкерс»: соперник слабый, а у команды есть кем заменить словенца. Его отсутствие не станет серьёзной проблемой именно в этом матче.

Судьи уже давно знают, что Дончич любит спорить — он часто не может успокоиться после их решения. Это уже стало для них чем-то привычным, и они обсуждают его поведение между собой после матчей. Даже если формально решения принимаются независимо, на деле отношение к игроку давно складывается внутри этого круга. Поэтому, когда игрок постоянно спорит, у судей меньше терпения — и хотя об этом никто не говорит открыто, это правило работает всегда.

Дальше в сезоне у команды начнутся более сложные матчи — соперники будут наказывать за любые ошибки, а чтобы их обыграть, нужно принимать трудные решения в атаке. В таких условиях важно, чтобы Дончич всегда был доступен, и не стоит рисковать его участием в не самых важных играх. Финансовый штраф не главное. Гораздо важнее, что лимит технических фолов не оставляет права на ошибку. Если подобные нарушения повторятся, Дончич может пропустить куда более важные матчи в конце сезона.

Если после 16-го «технаря» игрок получит ещё два, его автоматически отстраняют на матч — тут наказания ужесточаются. Выигрывает не тот, кто более эмоционален, а тот, кто умеет себя держать в руках. Особенно важно это в плей-офф — если ключевой игрок пропустит даже одну игру, это может сильно навредить команде. Если уж и лишаться Дончича, то лучше всего делать это в матче с «Вашингтоном». Для «Лейкерс» это вообще не проблема — команда практически ничего не теряет. Куда важнее подойти к серьёзным играм в полном составе.

