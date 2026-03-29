Героическая игра УНИКСа — по многим причинам. «Локо» не выстоял, отдав матч в концовке

«Локомотиву-Кубань» в этом сезоне ещё не удавалось победить УНИКС. Сегодня, 29 марта, в Казани команды провели последний очный матч в регулярке. При этом в составе каждой из них были кадровые потери. У хозяев не играли Дишон Пьерр, Пэрис Ли, Алексей Швед и Джален Рейнольдс, у гостей — Ален Хаджибегович и Захар Ведищев. Подробности — в материале «Чемпионата».

УНИКС с первых минут повели за собой лидеры Дмитрий Кулагин и Маркус Бингэм. Игроки «Локо» занимались своим любимым делом: лезли в «краску» и разгоняли быстрые атаки. Каждый из стартовой пятёрки, за исключением Всеволода Ищенко, отметился удачным проходом или слэм-данком. Краснодарцы вышли вперёд — 8:5. Заметный вклад на обеих половинах вносил Винс Хантер, который записал на свой счёт шесть очков. Однако казанцы после «трёшки» Андрея Лопатина и хороших действий в обороне сравняли счёт — 12:12. В какой-то момент, видимо, получил повреждение капитан «Локо» Патрик Миллер, потому что, ковыляя, он покинул площадку. Концовка четверти осталась за краснодарцами во многом благодаря Ищенко, который оформил 2+1 и руководил атакой — 17:16.

Затем хозяева набрали пять очков кряду, но «Локо» усилиями Хантера и Ищенко не отставал. На паркет вернулся Миллер, значит, повреждение оказалось незначительным. Гости прекрасно отреагировали на рывок хозяев: Джеремайя Мартин добавил вариативности атаке, выйдя со скамейки. Велимиру Перасовичу не понравилось то, как действовали его подопечные, поэтому тренер взял тайм-аут. Пауза помогла УНИКСу — сразу после неё по «трёшке» реализовали Кулагин, Денис Захаров и Тайрон Брюэр. Если хозяева полагались на дальние броски, то гости — продолжали искать возможности вблизи кольца. Кирилл Темиров, Антон Квитковских и Миллер на троих набрали 12 очков кряду, выведя «Локомотив» вперёд — 38:35. Однако выделялся не только капитан краснодарцев — Кулагин оформил четыре очка кряду, позволив казанцам уйти на большой перерыв, ведя в счёте — 39:38.

Когда баскетболисты УНИКСа уходили в подтрибунку, то между Захаровым и Брюэром возникла словесная перепалка. Игроков разнимали партнёры по команде и даже Велимир Перасович! Подопечные Томислава Томовича после перерыва нащупали бросок с дальней дистанции: «трёшки» оформили Майкл Мур и Темиров. Рывок 6:0 от краснодарцев попытался погасить Перасович своей паузой. И это снова сработало! Андрей Лопатин реализовал два трёхочковых. Но затем Миллер взял игру в свои руки, набрав шесть очков кряду. Впрочем, у УНИКСа снова полетело издали: два трёхочковых на счету Брюэра и один — у Захарова. Казанцы обеспечили себе комфортное преимущество — 57:52, но «Локо» в концовке подобрался вплотную — 56:57. Четверть же завершилась вничью — 18:18.

Дмитрий Кулагин получил рассечение Фото: Кадр из трансляции

Заключительный отрезок начался ровно так же, как и третий, — с рывка 6:0 от «Локо». Далее — тайм-аут Перасовича, и снова он дал своей команде нужный толчок вперёд. Беленицкий оформил «двушку» в проходе, а Кулагин — «трёшку». Капитан казанцев получил серьёзное рассечение и отправился на скамейку, чтобы медицинский штаб залатал его рану. Томовичу тоже пришлось прибегнуть к паузе после удачного отрезка казанцев. Краснодарцы оформили небольшой отрыв — 66:62. А затем их нападение совсем встало. УНИКС повёл за собой Лопатин, набравший семь очков кряду, и казанцы перевернули концовку с ног на голову — 71:66. Поставил точку в матче дальним средним Кулагин. Хозяева победили со счётом 75:67.

Самым результативным в матче стал Миллер, на счету которого 19 очков, пять подборов, восемь передач и два перехвата. Капитан «Локо» сегодня делал всё возможное, чтобы победить, немного не хватило… Ему сегодня заметно помогал Темиров — 11 очков, четыре подбора и два перехвата. Хантер тоже был хорош во многих аспектах — 11 очков, шесть подборов и два перехвата, но реализация подвела (40%). УНИКС вели за собой Лопатин, оформивший 18 очков, восемь подборов и три передачи, а также Брюэр — 17 очков, два подбора и столько же передач, перехватов и блок-шотов. Нельзя не отметить и Кулагина, у которого не особо шла игра, однако в ключевой момент капитан казанцев собрался и совершил несколько важнейших действий. Его статистика — 14 очков, пять подборов, четыре передачи и два перехвата.

Кажется, в этом матче было буквально всё: интрига от начала и до конца, невероятная борьба на каждом сантиметре паркета, конфликт между партнёрами, кровавое рассечение Кулагина и жаркая концовка. Казанцы бо́льшую часть времени догоняли соперника, а лидерство переходило от одного клуба к другому очень часто. Победить мог любой, но в самый ответственный момент УНИКС включился на обеих половинах, сделав разницу. Казанцам очень сильно помогла реализация с дальней дистанции (41,7%). У «Локо» же с этим компонентом были огромные проблемы: команда попала лишь две «трёшки» из 14 (14,3%) — очень плохой показатель. Матч недели полностью оправдал ожидания!