Исторический рывок в истории лиги и мощное выступление Джейсона Тейтума. Итоги дня в НБА

В ночь на 30 марта в НБА прошло сразу девять матчей, так что день выдался насыщенным. Уже ясно, какие команды точно не попадут в плей-офф, но борьба за посевы продолжается. Как прошёл этот игровой день — читайте в материале «Чемпионата».

Подробную статистику можно найти в матч-центре «Чемпионата». Для просмотра информации о результате конкретного матча нажмите на нужный блок со счётом.

«Милуоки» — «Клипперс»

Кадровый кризис вынудил «Милуоки» играть практически без замен. В начале Гари Трент-младший не давал сопернику захватить инициативу, но после длинной паузы игроков не хватило. «Клипперс» этим воспользовались: свежие игроки с скамейки принесли нужные очки, а лидеры закрыли концовку.

Из-за того что у «Бакс» центровые быстро набрали пять фолов в начале последней четверти, тренерам пришлось импровизировать. Тут же начались проблемы: в общей сложности 22 потери мяча, никакого ответа на агрессивную игру соперника — и преимущество гостей стало внушительным. «Клипперс» забивали почти всё (58% попаданий), и это лучше всего показывает, кто был сильнее в этот момент.

Тем не менее пока трибуны аплодировали видеотрибьюту Бруку Лопесу и его золотым моментам, на площадке было видно, что без Янниса Адетокунбо и других важных игроков у ребят Дока Риверса сразу же возникают большие проблемы.

«Индиана» — «Майами»

В матче с «Майами» «Индиана» с самого старта начала атаковать снаружи, реализовав 13 трёхочковых уже к перерыву благодаря слабой обороне гостей. На этом фоне Майка Поттер воспользовался предоставленным временем по максимуму: забил пять трёхочковых и хорошо играл на добивании, что стало большим плюсом для команды.

Паскаль Сиакам был заметен на обеих сторонах площадки — набирал очки, боролся за подборы и раздавал отличные передачи. Долгое время никто не мог захватить инициативу, но после броска Коби Брауна в конце третьей четверти хозяева чаще стали вести в счёте, а в концовке закрепили своё преимущество двумя решающими рывками.

«Майами» старался переломить игру за счёт Тайлера Хирроу, который с самого начала действовал очень смело. Но после большого перерыва у гостей заметно упала результативность. Из-за проблем с составом и плохой реализацией моментов «Хит» не смогли прибавить — держались рядом, но в концовке отстали от «Индианы».

«Бруклин» — «Сакраменто»

Матч «Бруклина» и «Сакраменто» показал, как команды делают ставку на ротацию и развитие молодых игроков. Оба тренера много меняли состав, и за «Бруклин» 10 баскетболистов провели на паркете больше 10 минут. У «Сакраменто» солировал Ник Клиффорд с 37 минутами.

«Нетс» сделали главный рывок в середине первой половины — 23:7. Они подловили гостей на ошибках, взяли мяч под контроль и доминировали в защите. Очаи Агбаджи особенно выделялся — у него 18 очков за 25 минут на паркете. В отрыве ему помогали Нолан Траоре, Норман Пауэлл и Ноа Клауни.

У «Сакраменто» дальние броски совсем не шли — команда реализовала только чуть больше четверти трёхочковых, плюс много ошибалась в первой половине. Лучшим у гостей оказался Девин Картер, набравший 20 очков. Хотя во второй половине «Кингз» и собрались, сократили разницу, «Бруклин» играл собранно и грамотно, чем и добился победы. Тем самым «Нетс» наконец-то выиграли после долгой череды поражений из 10 игр кряду.

«Шарлотт» — «Бостон»

У хозяев не пошло их главное оружие — броски издалека. После удачной серии прошлых матчей команда сильно промахивалась с трёхочковых: всего 12 из 43, худший результат за последнее время. Ламело Болл, Брэндон Миллер и Кон Книппел тоже не смогли «пробить» соперника, и это сильно ограничило возможности «Хорнетс» в атаке, особенно во второй половине игры.

Пока «Шарлотт» выглядел слабо, «Бостон» спокойно делал своё: команда строго защищалась и быстро разыгрывала мяч, не давая сопернику развернуться. Пэйтон Притчард буквально сыграл за двоих, поскольку Джейлен Браун отсутствовал, — набрал 28 очков и шесть раз точно пробил с линии. Благодаря его действиям в атаке команда с самого начала держала инициативу у себя.

Тейтум сыграл так, как от него и ждут — набрал 32 очка, хорошо попадал и раздал восемь передач. В решающий момент четвёртой четверти именно его точные атаки помогли «Бостону» вернуть уверенное преимущество, и гости уже не отдали контроль над игрой. «Шарлотт» снова проиграл дома, несмотря на то, что все игроки основы были на месте, а «Селтикс» продолжили победную серию и воспользовались тем, что хозяева плохо бросали.

«Торонто» — «Орландо»

С самого начала матча борьба не задалась. У «Орландо» в атаке всё шло совсем не по плану — только за первую четверть они допустили 12 потерь. За первую половину хозяева сделали рекордный в истории лиги рывок 31:0 и дальше уже спокойно контролировали ход встречи до самого финального свистка.

Скотти Барнс выдал очень зрелую игру — 23 очка и свой лучший результат по передачам (15). Ар Джей Барретт стал главным снайпером встречи и был полезен во всех аспектах — 24 очка. Сандро Мамукелашвили с Джамалом Шидом тоже заметно помогли, действуя энергично и уверенно.

Команда из Флориды плохо бросала издали и существенно проиграла по количеству реализованных моментов. «Торонто» даже с короткой скамейкой выглядел организованно, где тактика на быстрый переход в атаку и плотную оборону полностью себя полностью оправдала. Благодаря этой победе канадцы уверенно удерживают пятое место в конференции, а эта игра стала одной из лучших по разнице в счёте за сезон.

«Портленд» — «Вашингтон»

На этот раз встретились две команды, у которых были совсем разные задачи и настроения. «Вашингтон» опять играл без нескольких важных ребят и уже давно не борется за выход в плей-офф. Неудивительно, что интриги в матче не получилось: уже во второй четверти «Трэйл Блэйзерс» стали заметно отрываться благодаря удачным действиям Тумани Камары и Скута Хендерсона.

Лидеры команды отдохнули уже к третьей четверти — исход не вызывал вопросов, и тренеры решили поберечь основных, выпустив резерв. Камара и Хендерсон отметились высоким результатом, Дени Авдия тоже был стабилен, а игру заключительных минут определяли те, кто лучше других чувствовал темп и делал нужную грязную работу.

Единственным ярким игроком «Уизардс» был Уилл Райли, но отсутствие качественной поддержки свело на нет его усилия. Команда плохо бросала издали и проиграла борьбу под щитами, а «Портленд» наоборот, доминировал в этих аспектах. Об этом и говорит итоговый счёт — 35 очков разницы. У хозяев реальные шансы на плей-ин, а «Вашингтон» сейчас больше занимается будущим.

«Нью-Орлеан» — «Хьюстон»

Уже к большому перерыву «Хьюстон» создал себе комфортное преимущество и дальше просто довёл дело до победы, не оставив «Пеликанс» шансов. Гости превзошли соперников по подбору, хорошо подстраховывали друг друга и чётко защищались. Алперен Шенгюн выделился особенно: забил пять «трёшек» из семи, отлично защищался, совершил три блок-шота и три перехвата. В общей сложности у турка 36 очков.

Джабари Смит-младший и Кевин Дюрант уверенно доводили дело в нападении, со скамейки помогал Тари Исон, а в подборе и борьбе за мяч команда была явно лучше. У «Пеликанс» хороший старт обеспечили Деджонте Мюррэй и Зайон Уильямсон, но постепенно у них закончилось преимущество на подборе и игра сломалась.

Шенгюн за последние семь дней уже в третий раз забивает 30 очков, и этим ещё раз доказывает, что сейчас он в некотором роде лидер «Рокетс». У «Пеликанс» серия поражений только продолжается — команда снова проиграла, несмотря на удачную первую четверть.

«Оклахома» — «Нью-Йорк»

«Тандер» продолжают блистать на финише сезона — обыграв «Нью-Йорк», они выиграли 14 из 15 последних встреч. После перерыва острой борьбы сохранялось равенство на табло, но в итоге «Оклахома» добавила в атаке. Защитная схема хозяев не давала сопернику забивать с близкой дистанции, а сами «Тандер» стабильно зарабатывали и реализовывали штрафные.

Шей Гилджес-Александер долго не мог поймать свою игру — до решающего момента у него мало что получалось, но в четвёртой четверти он не промахнулся ни разу, набрал 10 очков и закончил матч с 30 на счету, продолжив свою впечатляющую серию матчей подряд с 20+ баллами. Джейлен Уильямс тоже хорошо смотрелся после возвращения: он набрал 22 очка и здорово помог команде, грамотно раздавая передачи.

Чет Холмгрен снова хорошо боролся за подборы под кольцами, усилив защиту хозяев. «Нью-Йорк» играл быстро почти до конца матча, а самым результативным у гостей стал Джейлен Брансон. Но разница по штрафным броскам (13 у «Никс» против 31 у соперника) помогла хозяевам заработать нужное преимущество и победить.

«Денвер» — «Голден Стэйт»

Даже без Аарона Гордона и при потерях в составе по ходу игры «Денвер» сумел перестроиться и справиться с давлением соперника. В третьей четверти ситуация поменялась: яркий выход Тима Хардуэй-младшего и меткие броски Джамала Мюррэя позволили хозяевам перехватить инициативу, а на подборах они явно стали сильнее гостей.

У «Уорриорз» не было Стефена Карри, поэтому инициативу взяли Брэндин Подзиемски и Кристапс Порзингис, но долго стабильно атаковать не получалось — «Наггетс» быстро перекрыли кислород и в атаке, и в защите. Когда же игра стала жёстче из-за ограниченных составов, именно «Денвер» остался организованным и собранным.

Никола Йокич уверенно вёл игру и контролировал ситуацию под кольцом, а остальные игроки помогали хорошим движением мяча. Во второй половине матча хозяева полностью захватили инициативу и одержали шестую победу подряд, укрепившись в лидерах Запада.

Сетка плей-офф на сегодня

Запад Восток «Оклахома» — восьмой посев «Детройт» — восьмой посев «Денвер» — «Миннесота» «Кливленд» — «Торонто» «Лейкерс» — «Хьюстон» «Нью-Йорк» — «Атланта» «Сан-Антонио» — седьмой посев «Бостон» — седьмой посев

Плей-ин Запада Плей-ин Востока «Финикс» — «Клипперс» «Филадельфия» — «Орландо» «Портленд» — «Голден Стэйт» «Майами» — «Шарлотт»

Досрочно выбыли из гонки за попадание в плей-ин и плей-офф: «Сакраменто», «Юта», «Даллас», «Нью-Орлеан», «Мемфис» (все — Запад), «Индиана», «Вашингтон», «Бруклин», «Чикаго» и «Милуоки» (все — Восток).