Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Самара — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

НБА, сезон-2025/2026, результаты матчей 30 марта 2026 года: обзор всех матчей, видео и статистика

Исторический рывок в истории лиги и мощное выступление Джейсона Тейтума. Итоги дня в НБА
Артемий Берстенев
Итоги дня в НБА — 30 марта 2026 года
Комментарии
«Бруклин» оборвал серию из 10 поражений, а Никола Йокич и Алперен Шенгюн провели впечатляющие матчи.

В ночь на 30 марта в НБА прошло сразу девять матчей, так что день выдался насыщенным. Уже ясно, какие команды точно не попадут в плей-офф, но борьба за посевы продолжается. Как прошёл этот игровой день — читайте в материале «Чемпионата».

Подробную статистику можно найти в матч-центре «Чемпионата». Для просмотра информации о результате конкретного матча нажмите на нужный блок со счётом.

«Милуоки» — «Клипперс»

НБА — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 22:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
113 : 127
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Милуоки Бакс: Трент-мл. - 36, Принс - 18, Грин - 15, Райан - 13, Джексон - 13, Дженг - 7, Симс - 6, Нэнс - 5, Тёрнер, Портис, Роллинз
Лос-Анджелес Клипперс: Матурин - 28, Коллинз - 22, Леонард - 20, Гарлэнд - 15, Джонс - 13, Данн - 10, Лопес - 8, Миллер - 5, Сандерс - 3, Батюм - 3, Педулла, Богданович, Кристи, Омир

Кадровый кризис вынудил «Милуоки» играть практически без замен. В начале Гари Трент-младший не давал сопернику захватить инициативу, но после длинной паузы игроков не хватило. «Клипперс» этим воспользовались: свежие игроки с скамейки принесли нужные очки, а лидеры закрыли концовку.

Из-за того что у «Бакс» центровые быстро набрали пять фолов в начале последней четверти, тренерам пришлось импровизировать. Тут же начались проблемы: в общей сложности 22 потери мяча, никакого ответа на агрессивную игру соперника — и преимущество гостей стало внушительным. «Клипперс» забивали почти всё (58% попаданий), и это лучше всего показывает, кто был сильнее в этот момент.

Тем не менее пока трибуны аплодировали видеотрибьюту Бруку Лопесу и его золотым моментам, на площадке было видно, что без Янниса Адетокунбо и других важных игроков у ребят Дока Риверса сразу же возникают большие проблемы.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Индиана» — «Майами»

НБА — регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 00:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
135 : 118
Майами Хит
Майами
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 30, Поттер - 21, Браун - 18, Нембард - 15, Макконнелл - 15, Топпин - 12, Джексон - 10, Хафф - 6, Шеппард - 5, Томпсон - 3, Питер, Джонс, Слоусон
Майами Хит: Хирроу - 31, Жакез-мл. - 17, Ларссон - 15, Адебайо - 15, Уиггинс - 15, Митчелл - 12, Уэр - 5, Якуционис - 5, Гарднер - 2, Фонтеккио - 1, Йович, Смит, Джонсон, Пауэлл

В матче с «Майами» «Индиана» с самого старта начала атаковать снаружи, реализовав 13 трёхочковых уже к перерыву благодаря слабой обороне гостей. На этом фоне Майка Поттер воспользовался предоставленным временем по максимуму: забил пять трёхочковых и хорошо играл на добивании, что стало большим плюсом для команды.

Паскаль Сиакам был заметен на обеих сторонах площадки — набирал очки, боролся за подборы и раздавал отличные передачи. Долгое время никто не мог захватить инициативу, но после броска Коби Брауна в конце третьей четверти хозяева чаще стали вести в счёте, а в концовке закрепили своё преимущество двумя решающими рывками.

«Майами» старался переломить игру за счёт Тайлера Хирроу, который с самого начала действовал очень смело. Но после большого перерыва у гостей заметно упала результативность. Из-за проблем с составом и плохой реализацией моментов «Хит» не смогли прибавить — держались рядом, но в концовке отстали от «Индианы».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Бруклин» — «Сакраменто»

НБА — регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
116 : 99
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Бруклин Нетс: Агбаджи - 18, Траоре - 17, Пауэлл - 16, Клауни - 15, Клэкстон - 10, Этьенн - 9, Мэнн - 8, Сараф - 8, Смит - 7, Лидделл - 4, Джонсон - 4, Уильямс
Сакраменто Кингз: Картер - 20, Клиффорд - 17, Ачиува - 16, Джеффрис - 14, Рейно - 13, Макдермотт - 12, Кардуэлл - 4, Плауден - 2, Хейз - 1, Монк, Мюррэй, Юбэнкс

Матч «Бруклина» и «Сакраменто» показал, как команды делают ставку на ротацию и развитие молодых игроков. Оба тренера много меняли состав, и за «Бруклин» 10 баскетболистов провели на паркете больше 10 минут. У «Сакраменто» солировал Ник Клиффорд с 37 минутами.

«Нетс» сделали главный рывок в середине первой половины — 23:7. Они подловили гостей на ошибках, взяли мяч под контроль и доминировали в защите. Очаи Агбаджи особенно выделялся — у него 18 очков за 25 минут на паркете. В отрыве ему помогали Нолан Траоре, Норман Пауэлл и Ноа Клауни.

У «Сакраменто» дальние броски совсем не шли — команда реализовала только чуть больше четверти трёхочковых, плюс много ошибалась в первой половине. Лучшим у гостей оказался Девин Картер, набравший 20 очков. Хотя во второй половине «Кингз» и собрались, сократили разницу, «Бруклин» играл собранно и грамотно, чем и добился победы. Тем самым «Нетс» наконец-то выиграли после долгой череды поражений из 10 игр кряду.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Шарлотт» — «Бостон»

НБА — регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
99 : 114
Бостон Селтикс
Бостон
Шарлотт Хорнетс: Болл - 19, Бриджес - 14, Книппел - 13, Миллер - 13, Уайт - 11, Джеймс - 11, Макнили - 10, Диабате - 4, Колкбреннер - 2, Манн - 2, Грин, Коннотон, Тиллман
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Притчард - 28, Кета - 17, Шейерман - 14, Харпер Мл. - 7, Хозер - 7, Уолш - 3, Гонсалес - 3, Гарза - 2, Бэсси - 1, Тонже, Шульга, Уильямс

У хозяев не пошло их главное оружие — броски издалека. После удачной серии прошлых матчей команда сильно промахивалась с трёхочковых: всего 12 из 43, худший результат за последнее время. Ламело Болл, Брэндон Миллер и Кон Книппел тоже не смогли «пробить» соперника, и это сильно ограничило возможности «Хорнетс» в атаке, особенно во второй половине игры.

Пока «Шарлотт» выглядел слабо, «Бостон» спокойно делал своё: команда строго защищалась и быстро разыгрывала мяч, не давая сопернику развернуться. Пэйтон Притчард буквально сыграл за двоих, поскольку Джейлен Браун отсутствовал, — набрал 28 очков и шесть раз точно пробил с линии. Благодаря его действиям в атаке команда с самого начала держала инициативу у себя.

Тейтум сыграл так, как от него и ждут — набрал 32 очка, хорошо попадал и раздал восемь передач. В решающий момент четвёртой четверти именно его точные атаки помогли «Бостону» вернуть уверенное преимущество, и гости уже не отдали контроль над игрой. «Шарлотт» снова проиграл дома, несмотря на то, что все игроки основы были на месте, а «Селтикс» продолжили победную серию и воспользовались тем, что хозяева плохо бросали.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Торонто» — «Орландо»

НБА — регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
139 : 87
Орландо Мэджик
Орландо
Торонто Рэпторс: Барретт - 24, Барнс - 23, Мамукелашвили - 19, Лоусон - 14, Шид - 12, Дик - 11, Уолтер - 11, Пёлтль - 11, Мартин - 8, Джексон-Дэвис - 4, Могбо - 2, Ингрэм, Мюррей-Бойлс, Темпл, Фульц
Орландо Мэджик: Бейн - 17, Саггс - 13, Да Силва - 12, Банкеро - 9, Ховард - 9, Картер - 7, Вагнер - 7, Битадзе - 6, Картер - 4, Пенда - 3, Кэйн, Ричардсон

С самого начала матча борьба не задалась. У «Орландо» в атаке всё шло совсем не по плану — только за первую четверть они допустили 12 потерь. За первую половину хозяева сделали рекордный в истории лиги рывок 31:0 и дальше уже спокойно контролировали ход встречи до самого финального свистка.

Скотти Барнс выдал очень зрелую игру — 23 очка и свой лучший результат по передачам (15). Ар Джей Барретт стал главным снайпером встречи и был полезен во всех аспектах — 24 очка. Сандро Мамукелашвили с Джамалом Шидом тоже заметно помогли, действуя энергично и уверенно.

Команда из Флориды плохо бросала издали и существенно проиграла по количеству реализованных моментов. «Торонто» даже с короткой скамейкой выглядел организованно, где тактика на быстрый переход в атаку и плотную оборону полностью себя полностью оправдала. Благодаря этой победе канадцы уверенно удерживают пятое место в конференции, а эта игра стала одной из лучших по разнице в счёте за сезон.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Портленд» — «Вашингтон»

НБА — регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
123 : 88
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Камара - 23, Хендерсон - 21, Авдия - 20, Холидэй - 11, Тибулл - 10, Мюррэй - 9, Уэсли - 7, Ян - 6, Клингэн - 6, Кент - 5, Уильямс - 4, Сиссоко - 1, Грант, Шарп, Крейчи
Вашингтон Уизардс: Райли - 14, Каррингтон - 11, Вукчевич - 10, Шампани - 10, Купер - 10, Уоткинс - 8, Риз - 8, Гилл - 8, Блэк - 5, Кулибали - 4, Харди, Сарр

На этот раз встретились две команды, у которых были совсем разные задачи и настроения. «Вашингтон» опять играл без нескольких важных ребят и уже давно не борется за выход в плей-офф. Неудивительно, что интриги в матче не получилось: уже во второй четверти «Трэйл Блэйзерс» стали заметно отрываться благодаря удачным действиям Тумани Камары и Скута Хендерсона.

Лидеры команды отдохнули уже к третьей четверти — исход не вызывал вопросов, и тренеры решили поберечь основных, выпустив резерв. Камара и Хендерсон отметились высоким результатом, Дени Авдия тоже был стабилен, а игру заключительных минут определяли те, кто лучше других чувствовал темп и делал нужную грязную работу.

Единственным ярким игроком «Уизардс» был Уилл Райли, но отсутствие качественной поддержки свело на нет его усилия. Команда плохо бросала издали и проиграла борьбу под щитами, а «Портленд» наоборот, доминировал в этих аспектах. Об этом и говорит итоговый счёт — 35 очков разницы. У хозяев реальные шансы на плей-ин, а «Вашингтон» сейчас больше занимается будущим.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Нью-Орлеан» — «Хьюстон»

НБА — регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
102 : 134
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Нью-Орлеан Пеликанс: Мюррей - 19, Уильямсон - 18, Бей - 18, Куин - 13, Фирс - 12, Джонс - 10, Мисси - 8, Маткович - 2, Хоукинс - 2, Пул, Джордан, Пиви, Луни
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 36, Дюрант - 20, Смит II - 20, Исон - 15, Томпсон - 14, Холидей - 9, Шеппард - 6, Капела - 6, Тэйт - 4, Окоги - 2, Грин - 2, Финни-Смит, Кроуфорд

Уже к большому перерыву «Хьюстон» создал себе комфортное преимущество и дальше просто довёл дело до победы, не оставив «Пеликанс» шансов. Гости превзошли соперников по подбору, хорошо подстраховывали друг друга и чётко защищались. Алперен Шенгюн выделился особенно: забил пять «трёшек» из семи, отлично защищался, совершил три блок-шота и три перехвата. В общей сложности у турка 36 очков.

Джабари Смит-младший и Кевин Дюрант уверенно доводили дело в нападении, со скамейки помогал Тари Исон, а в подборе и борьбе за мяч команда была явно лучше. У «Пеликанс» хороший старт обеспечили Деджонте Мюррэй и Зайон Уильямсон, но постепенно у них закончилось преимущество на подборе и игра сломалась.

Шенгюн за последние семь дней уже в третий раз забивает 30 очков, и этим ещё раз доказывает, что сейчас он в некотором роде лидер «Рокетс». У «Пеликанс» серия поражений только продолжается — команда снова проиграла, несмотря на удачную первую четверть.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Оклахома» — «Нью-Йорк»

НБА — регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 02:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
111 : 100
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Уильямс - 22, Холмгрен - 16, Дорт - 12, Митчелл - 8, Карузо - 6, Хартенштайн - 6, Уоллес - 5, Уильямс - 3, Джо - 3, Маккейн, Карлсон, Уиггинс, Уильямс, Топич
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Харт - 15, Бриджес - 15, Таунс - 15, Ануноби - 10, Альварадо - 8, Робинсон - 3, Кларксон - 2, Макбрайд, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Джемисон, Диавара

«Тандер» продолжают блистать на финише сезона — обыграв «Нью-Йорк», они выиграли 14 из 15 последних встреч. После перерыва острой борьбы сохранялось равенство на табло, но в итоге «Оклахома» добавила в атаке. Защитная схема хозяев не давала сопернику забивать с близкой дистанции, а сами «Тандер» стабильно зарабатывали и реализовывали штрафные.

Шей Гилджес-Александер долго не мог поймать свою игру — до решающего момента у него мало что получалось, но в четвёртой четверти он не промахнулся ни разу, набрал 10 очков и закончил матч с 30 на счету, продолжив свою впечатляющую серию матчей подряд с 20+ баллами. Джейлен Уильямс тоже хорошо смотрелся после возвращения: он набрал 22 очка и здорово помог команде, грамотно раздавая передачи.

Чет Холмгрен снова хорошо боролся за подборы под кольцами, усилив защиту хозяев. «Нью-Йорк» играл быстро почти до конца матча, а самым результативным у гостей стал Джейлен Брансон. Но разница по штрафным броскам (13 у «Никс» против 31 у соперника) помогла хозяевам заработать нужное преимущество и победить.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Денвер» — «Голден Стэйт»

НБА — регулярный чемпионат
30 марта 2026, понедельник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
116 : 93
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Денвер Наггетс: Йокич - 25, Мюррэй - 20, Хардуэй-младший - 16, Браун - 15, Браун - 12, Уотсон - 10, Строутер - 7, Джонсон - 6, Холмс - 5, Джонс, Джонс, Валанчюнас, Джонс, Ннаджи, Пикетт
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 23, Порзингис - 23, Пэйтон II - 16, Грин - 13, Сантос - 9, Спенсер - 7, Леонс - 2, Ричард, Муди, Мелтон, Крайер, Уильямс, Пост, Карри, Юртсевен

Даже без Аарона Гордона и при потерях в составе по ходу игры «Денвер» сумел перестроиться и справиться с давлением соперника. В третьей четверти ситуация поменялась: яркий выход Тима Хардуэй-младшего и меткие броски Джамала Мюррэя позволили хозяевам перехватить инициативу, а на подборах они явно стали сильнее гостей.

У «Уорриорз» не было Стефена Карри, поэтому инициативу взяли Брэндин Подзиемски и Кристапс Порзингис, но долго стабильно атаковать не получалось — «Наггетс» быстро перекрыли кислород и в атаке, и в защите. Когда же игра стала жёстче из-за ограниченных составов, именно «Денвер» остался организованным и собранным.

Никола Йокич уверенно вёл игру и контролировал ситуацию под кольцом, а остальные игроки помогали хорошим движением мяча. Во второй половине матча хозяева полностью захватили инициативу и одержали шестую победу подряд, укрепившись в лидерах Запада.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сетка плей-офф на сегодня

ЗападВосток
«Оклахома» — восьмой посев«Детройт» — восьмой посев
«Денвер» — «Миннесота»«Кливленд» — «Торонто»
«Лейкерс» — «Хьюстон»«Нью-Йорк» — «Атланта»
«Сан-Антонио» — седьмой посев«Бостон» — седьмой посев
Плей-ин ЗападаПлей-ин Востока
«Финикс» — «Клипперс»«Филадельфия» — «Орландо»
«Портленд» — «Голден Стэйт»«Майами» — «Шарлотт»

Досрочно выбыли из гонки за попадание в плей-ин и плей-офф: «Сакраменто», «Юта», «Даллас», «Нью-Орлеан», «Мемфис» (все — Запад), «Индиана», «Вашингтон», «Бруклин», «Чикаго» и «Милуоки» (все — Восток).

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android