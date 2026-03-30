Почему Майкл Джордан не называет себя великим в истории баскетбола

Когда речь идёт о лучшем баскетболисте всех времён, все сразу вспоминают Майкла Джордана с его шестью чемпионствами и пятью званиями MVP. Для большинства этого уже достаточно, чтобы считать спор закрытым.

Но сам Джордан с этим не согласен — он говорит, что невозможно сравнивать игроков из разных эпох, потому что и сам баскетбол меняется. В интервью CBS он признался, что не считает правильным выделять какого-то одного «величайшего» игрока.

Майкл Джордан величайший баскетболист в истории? «Для меня не существует такого понятия, как величайший игрок всех времён в баскетболе. Всё потому, что мы учимся у других спортсменов, и сама игра постоянно развивается. Поэтому, на мой взгляд, неправильно утверждать, что кто-то был лучше остальных».

Джордан во время своей карьеры был известен как один из самых жёстких и конкурентных игроков — и это часто отмечали его товарищи и соперники. Об этом подробно рассказывали в документальном фильме «Последний танец», где показывали, как сильно он хотел побеждать и постоянно соревновался.

Но стоит помнить, что Джордан пришёл в НБА, когда там уже были свои звёзды — например, Мэджик Джонсон и Ларри Бёрд. Их соперничество сделало лигу очень популярной, и именно в такое время начался путь Джордана. Уже спустя годы именно он стал главной фигурой для следующего поколения.

Майкл Джордан, 1992 год Фото: Getty Images

После появления Его Воздушества всё изменилось. Коби Брайант учился у него, копировал его стиль и говорил об этом честно. Леброн Джеймс взял себе 23-й номер в честь Джордана, но при этом не раз заявлял, что тоже претендует на звание лучшего в истории.

После победы над «Голден Стэйт» в 2016-м Леброн прямо сказал, что та победа укрепила его веру в своё величие. Джордан такие разговоры сторонится: для него в НБА просто шли одна эпоха за другой со своими героями, и сравнивать их напрямую бессмысленно, поэтому участвовать в спорах о самом великом он не хочет.