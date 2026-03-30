Трое ярких россиян и лидеры «Енисея» и «Локо». Кто заявил о себе в Единой лиге?

Главным героем 22-й игровой недели в Единой лиге ВТБ, по мнению читателей «Чемпионата», стал форвард «Пари Нижнего Новгорода» Кирилл Попов. За него отдали свои голоса 40,4% пользователей. Новая неделя позади, поэтому настало время определить лучшего. Благо ярких выступлений было достаточно.

Самсон Руженцев — ЦСКА: повторение лучшей результативности в сезоне

Армейцы начинали игровую неделю матчем с «Уралмашем». Встреча получилась тяжёлой для москвичей, но Руженцев шикарно выходил со скамейки, набрав 12 очков. ЦСКА с трудом победил (79:76). Следующая игра — с МБА-МАИ — сложилась куда проще. Самсон выделялся прежде всего в атаке, записав на свой счёт 23 очка, три подбора и три передачи. Он не только стал лучшим в матче по «плюс-минус» («+33») и эффективности (25 баллов), но и повторил свой рекорд результативности в сезоне. Очень сильная неделя от Руженцева.

Данило Тасич — «Енисей»: огромная польза на обеих сторонах паркета

Серб чем-то напоминает Йокича, потому что старается делать на паркете буквально всё. «Енисей» уверенно обыграл «Парму» со счётом 97:78, а Данило закончил встречу со следующей статистикой — 14 очков, пять подборов, шесть передач и два перехвата. Центровой стал самым эффективным игроком матча (28 баллов). Ещё в этой игре ярко себя проявили Мэтт Коулмэн, Егор Рыжов и Дмитрий Сонько, однако Тасич затмил их всех своим искромётным выступлением.

Павел Савков — МБА-МАИ: стабильный снайпер — залог успеха

Форвард московской команды после Матча звёзд Единой лиги ВТБ, где он выиграл конкурс трёхочковых, стал заметно выделяться и прибавил по многим аспектам. Савков оформил 15 очков, семь подборов и восемь передач в победной встрече с «Автодором» (91:73). Павел стал лучшим по «плюс-минус» («+29») и эффективности (32 балла). Однако не понизил планку и в противостоянии с лидером чемпионата ЦСКА: 15 очков, три подбора и одна передача. Молодое дарование МБА-МАИ продолжает доказывать, что является одним из лучших снайперов Единой лиги.

Патрик Миллер — «Локомотив-Кубань»: капитанский уровень

Роль Миллера немного видоизменилась в этом сезоне, потому что теперь его больше используют как главного в построении атак. Впрочем, это не значит, что Патрик разучился бросать по кольцу. Капитан «Локо» начал неделю с 14 очков, четырёх подборов, шести передач и одного перехвата в довольно лёгкой игре с «Самарой» (104:63). Закончил же её с 19 очками, пятью подборами, восемью передачами и двумя перехватами в матче недели с УНИКСом. Краснодарцы отлично действовали во многом благодаря Миллеру, который был полезен во всём и везде, однако выиграть им не удалось (67:75).

Андрей Лопатин — УНИКС: взял на себя ношу лидера в отсутствие звёзд

У казанцев была целая неделя на подготовку к матчу с «Локо». Правда, у УНИКСа всё равно проблемы со здоровьем испытывали сразу четыре лидера — Пэрис Ли, Джален Рейнольдс, Дишон Пьерр и Алексей Швед. В отсутствие звёзд на первый план пришлось выходить другим. Лопатин воспользовался возможностью и провёл яркую игру: 18 очков, восемь подборов, три передачи и один перехват. С Андреем на паркете клуб смотрелся лучше соперника, о чём говорят «плюс-минус» («+15») и эффективность (26 баллов). Даже несмотря на такие трудности, УНИКС сумел добиться победы (75:67), и без Лопатина этого бы не было.

