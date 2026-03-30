Самара — Зенит. Прямая трансляция
Единая лига ВТБ, сезон-2025/2026: главные герои 23-й недели, Руженцев, Тасич, Савков, Миллер, Лопатин, баскетбол, опрос

Трое ярких россиян и лидеры «Енисея» и «Локо». Кто заявил о себе в Единой лиге?
Никита Бирюков
Главные герои 23-й недели Единой лиги
Выбирайте героя недели.

Главным героем 22-й игровой недели в Единой лиге ВТБ, по мнению читателей «Чемпионата», стал форвард «Пари Нижнего Новгорода» Кирилл Попов. За него отдали свои голоса 40,4% пользователей. Новая неделя позади, поэтому настало время определить лучшего. Благо ярких выступлений было достаточно.

Самсон Руженцев — ЦСКА: повторение лучшей результативности в сезоне

Статистика Руженцева в матче с МБА-МАИ

Статистика Руженцева в матче с МБА-МАИ

Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Армейцы начинали игровую неделю матчем с «Уралмашем». Встреча получилась тяжёлой для москвичей, но Руженцев шикарно выходил со скамейки, набрав 12 очков. ЦСКА с трудом победил (79:76). Следующая игра — с МБА-МАИ — сложилась куда проще. Самсон выделялся прежде всего в атаке, записав на свой счёт 23 очка, три подбора и три передачи. Он не только стал лучшим в матче по «плюс-минус» («+33») и эффективности (25 баллов), но и повторил свой рекорд результативности в сезоне. Очень сильная неделя от Руженцева.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
65 : 100
ЦСКА
Москва
МБА-МАИ: Савков - 15, Трушкин - 13, Зубков - 10, Зайцев - 8, Платунов - 5, Барашков - 4, Балашов - 4, Исмаилов - 3, Личутин - 2, Певнев - 1, Комолов, Шикалов
ЦСКА: Руженцев - 23, Астапкович - 15, Тримбл - 13, Кливленд - 10, Ухов - 10, Чадов - 9, Антонов - 8, Уэйр - 5, Ганькевич - 3, Курбанов - 2, Митрович - 2, Карпенко

Данило Тасич — «Енисей»: огромная польза на обеих сторонах паркета

Статистика Тасича в матче с «Пармой»

Статистика Тасича в матче с «Пармой»

Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Серб чем-то напоминает Йокича, потому что старается делать на паркете буквально всё. «Енисей» уверенно обыграл «Парму» со счётом 97:78, а Данило закончил встречу со следующей статистикой — 14 очков, пять подборов, шесть передач и два перехвата. Центровой стал самым эффективным игроком матча (28 баллов). Ещё в этой игре ярко себя проявили Мэтт Коулмэн, Егор Рыжов и Дмитрий Сонько, однако Тасич затмил их всех своим искромётным выступлением.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
97 : 78
Бетсити Парма
Пермский край
Енисей: Рыжов - 16, Коулмэн - 15, Сонько - 15, Тасич - 14, Артис - 11, Ванин - 11, Касаткин - 5, Долинин - 5, Евдокимов - 2, Шлегель - 2, Ведищев - 1, Перевалов
Бетсити Парма: Адамс - 19, Картер - 16, Шашков - 15, Адамс - 8, Сандерс - 8, Свинин - 5, Минченко - 4, Ильницкий - 3, Стафеев, Егоров, Захаров

Павел Савков — МБА-МАИ: стабильный снайпер — залог успеха

Статистика Савкова в матче с «Автодором»

Статистика Савкова в матче с «Автодором»

Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Форвард московской команды после Матча звёзд Единой лиги ВТБ, где он выиграл конкурс трёхочковых, стал заметно выделяться и прибавил по многим аспектам. Савков оформил 15 очков, семь подборов и восемь передач в победной встрече с «Автодором» (91:73). Павел стал лучшим по «плюс-минус» («+29») и эффективности (32 балла). Однако не понизил планку и в противостоянии с лидером чемпионата ЦСКА: 15 очков, три подбора и одна передача. Молодое дарование МБА-МАИ продолжает доказывать, что является одним из лучших снайперов Единой лиги.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
73 : 91
МБА-МАИ
Москва
Автодор: Вольхин - 15, Беслач - 13, Ньюмэн - 13, Коско - 7, Земский - 6, Клименко - 6, Пранаускис - 5, Мотовилов - 4, Сущик - 3, Фёдоров - 1, Евсеев, Яковлев
МБА-МАИ: Зубков - 23, Савков - 15, Барашков - 14, Трушкин - 14, Зайцев - 11, Платунов - 5, Исмаилов - 4, Комолов - 3, Балашов - 2, Воронов, Личутин, Певнев

Патрик Миллер — «Локомотив-Кубань»: капитанский уровень

Статистика Миллера в матче с УНИКСом

Статистика Миллера в матче с УНИКСом

Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Роль Миллера немного видоизменилась в этом сезоне, потому что теперь его больше используют как главного в построении атак. Впрочем, это не значит, что Патрик разучился бросать по кольцу. Капитан «Локо» начал неделю с 14 очков, четырёх подборов, шести передач и одного перехвата в довольно лёгкой игре с «Самарой» (104:63). Закончил же её с 19 очками, пятью подборами, восемью передачами и двумя перехватами в матче недели с УНИКСом. Краснодарцы отлично действовали во многом благодаря Миллеру, который был полезен во всём и везде, однако выиграть им не удалось (67:75).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
75 : 67
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Лопатин - 18, Брюэр - 17, Д. Кулагин - 14, Бингэм - 10, Беленицкий - 6, Захаров - 6, Абдулбасиров - 2, Белоусов - 2, Халилулаев, Стуленков
Локомотив-Кубань: Миллер - 19, Темиров - 11, Хантер - 11, Мартин - 8, Ищенко - 7, Квитковских - 6, Мур - 5, Попов, Шеянов, Коновалов, Самойленко

Андрей Лопатин — УНИКС: взял на себя ношу лидера в отсутствие звёзд

Статистика Лопатина в матче с «Локомотивом-Кубань»

Статистика Лопатина в матче с «Локомотивом-Кубань»

Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

У казанцев была целая неделя на подготовку к матчу с «Локо». Правда, у УНИКСа всё равно проблемы со здоровьем испытывали сразу четыре лидера — Пэрис Ли, Джален Рейнольдс, Дишон Пьерр и Алексей Швед. В отсутствие звёзд на первый план пришлось выходить другим. Лопатин воспользовался возможностью и провёл яркую игру: 18 очков, восемь подборов, три передачи и один перехват. С Андреем на паркете клуб смотрелся лучше соперника, о чём говорят «плюс-минус» («+15») и эффективность (26 баллов). Даже несмотря на такие трудности, УНИКС сумел добиться победы (75:67), и без Лопатина этого бы не было.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
75 : 67
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Лопатин - 18, Брюэр - 17, Д. Кулагин - 14, Бингэм - 10, Беленицкий - 6, Захаров - 6, Абдулбасиров - 2, Белоусов - 2, Халилулаев, Стуленков
Локомотив-Кубань: Миллер - 19, Темиров - 11, Хантер - 11, Мартин - 8, Ищенко - 7, Квитковских - 6, Мур - 5, Попов, Шеянов, Коновалов, Самойленко

