Да ладно — столько? Как один рывок «Торонто» оброс рекордом, которого никто не ждал

Иногда всего один отрезок может полностью изменить ход матча. Так получилось и в игре между «Торонто» и «Орландо»: преимущество гостей довольно быстро превратилось в огромный, ничем не прерванный рывок — рекордный за всё время ведения статистики. Начало встречи было обычным для регулярки, за 6 минут 25 секунд до конца первой четверти после броска Джейлена Саггса «Мэджик» вели 18:11. Команда выглядела собранно — но дальше всё резко изменилось, и ситуация на паркете в буквальном смысле перевернулась.

В определённый момент матча «Торонто» просто обрушил всю мощь на соперника — и за счёт цепкой защиты, и за счёт быстрых атак. В итоге канадцы оформили рывок 31:0 — рекордный за всю современную историю лиги, когда ведутся детальные записи всех моментов игры (с 1996 года). К этому времени исход встречи уже не вызывал сомнений. Что было раньше — сказать сложно, тогда статистику вели куда менее точно.

До этого матча самой длинной серией набранных очков мог похвастаться «Даллас» — 30 в декабре 2023-го против «Оклахомы». «Рэпторс» превзошли этот результат, проведя на одно владение больше. В нападении особенно выделялись Ар Джей Барретт с 24 очками и Скотти Барнс, у которого 23 очка и 15 передач — личный рекорд. Именно через Барнса шла почти вся игра «Торонто» во время этого впечатляющего отрезка.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Орландо» сильно подвело большое количество потерь — уже в первой четверти «Мэджик» отдали мяч сопернику 12 раз, и «Торонто» на этом быстро набрал 14 очков. Всего же после 28 потерь гостей у «Рэпторс» 37 очков. «Орландо» же игра давалась с трудом, команда реализовала всего 31 бросок за матч. После первого попадания Паоло Банкеро за 5.30 до конца первой четверти «Мэджик» почти четыре минуты не могли забить — только сам Банкеро прервал молчание в начале следующей четверти, однако разрыв уже стал слишком большим.

«Торонто» разгромил гостей со счётом 139:87 — это их лучший результат в нынешнем сезоне. Команда играла без Брэндона Ингрэма, а также без травмированных Иммануэля Куикли и Коллина Мюррей-Бойлса, но даже такие потери не помешали ей сохранить пятое место в Восточной конференции. Исход матча предрешили несколько минут игры, которые сделали его не рядовым, а вошедшим в историю современной НБА.