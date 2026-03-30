Настоящие безумие! NCAA не перестаёт удивлять, а последняя игра — просто сказка

Сезон в студенческой лиге NCAA стремительно движется к концу. «Мартовское безумие» уже подарило нам много сенсаций. Определились команды, вышедшие в «Финал четырёх», но давайте поговорим об апсетах, ярких выступлениях тёмных лошадок, о том, как проявили себя фавориты драфта НБА 2026 года, и вообще обо всём интересном.

Первый раунд

Наверное, многие уже знают, что «Мартовское безумие» неспроста названо именно так, потому что в этом турнире происходят невероятные вещи и нет права на ошибку (поражение — и ты выбыл). Из-за этого часто бывают апсеты, а тёмные лошадки, идущие без груза ожиданий, удивляют так, что диву даёшься. Сетка турнира поделена на четыре составляющие (Восток, Запад, Юг и Средний Запад), в каждой из сеток по 16 команд, поэтому посевы могут быть одинаковыми, не пугайтесь. В первом раунде из очевидных фаворитов оступился университет легендарного Майкла Джордана Северная Каролина. «Тар Хиллз» будучи шестым сеяным уступил команде с 11-м посевом Государственному университету Вирджинии (VCU) – 78:82.

В Западной части сетки в первом раунде случились сразу две сенсации. Университет Висконсина (5) уступил университету Хай-Пойнт (12) – 82:83. Ещё неприятно удивил университет Бригама Янга, за который в прошлом сезоне выступал Егор Дёмин. BYU (3) с одним из главных проспектов предстоящего драфта НБА Эй Джей Дибанцей отлетел от университета Техаса (11) — 71:79.

Второй раунд

По-настоящему громкие сенсации состоялись во втором раунде. Университет Сент-Джонса (5) под руководством легендарного тренера Рика Питино выбил университет Канзаса (4). За последних выступал Даррин Питерсон, который, как и Дибанца, является одним из главных претендентов на попадание в топ-3 драфта НБА 2026 года. Причём судьба матча решалась в плотной концовке, из которой «красные» вышли победителями – 67:65. Наверное, настоящим безумием для многих фанатов стал результат игры между на тот момент действующим чемпионом NCAA университетом Флориды и университетом Айовы. Первый посев встречался с девятым, вроде бы всё очевидно, однако за непредсказуемость многие и любят весну в студенческом баскетболе. Андердог оформил сенсацию, обыграв Флориду со счётом 73:72.

Университет Техаса ещё раз прошёлся по фаворитам: на этот раз команда из штата Одинокой Звезды оставила за бортом турнира университет Гонзаги – 74:68. Третий посев уступил 11-му. «Мартовское безумие» в своём неповторимом стиле! Ещё, конечно, стоит отметить университет Теннесси, который оказался сильнее университета Вирджинии — 79:72. Здесь разница в классе не была столь значительной (шестой посев обыграл третий), но тем не менее.

Sweet 16 (1/8 финала)

В большинстве своём фавориты в этом раунде чувствовали себя спокойно, однако без апсетов всё же не обошлось. Университет Айовы, который не выходил в эту стадию с 1999 года, одолел университет Небраски – 77:71. Девятый посев оказался сильнее четвёртого. Ещё можно выделить противостояние Теннесси (6) с университетом штата Айова (2). Команда штата Айова до этого уверенно шла по сетке, но в этом матче уступила без вариантов – 62:76. Других сенсаций в этом раунде мы не увидели, потому что либо фавориты уверенно шагнули дальше, либо же была равная борьба между командами с близким посевом.

Elite 8 (1/4 финала)

Университет Аризоны с немцем с российским паспортом Иваном Харченковым уверенно прошёл университет Пердью – 79:64. Первый посев Запада вышел в «Финал четырёх». Университет Мичигана с первым посевом на Среднем Западе разгромил университет Теннесси – 95:62, присоединившись к Аризоне. Сказка же Айовы на Юге подошла к концу, потому что университет Иллинойса (3) оказался сильнее со счётом 71:59.

Также за место в «Финале четырёх» бились университет Дьюка и университет Коннектикута, более известный как UConn. «Синие дьяволы» являются одной из лучших мужских программ во всей NCAA, поставляя огромное количество талантов в НБА. Поэтому Дьюк во главе с одним из главных фаворитов драфта 2026 года Кэмероном Бузером явно планировал пройти дальше. Игра у первого посева Востока шла как по маслу: после большого перерыва фаворит вёл с преимуществом в 15 очков – 44:29. Вообще, в определённый момент «синие дьяволы» имели в своём распоряжении «+19», и всё было под их контролем, но не зря Коннектикут под руководством Дэна Хёрли выигрывал два подряд чемпионства – в 2023 и 2024 годах.

Характера у UConn хоть отбавляй, что команда и продемонстрировала во второй половине матча, устроив невероятный перформанс. На победу Коннектикута по ходу встречи аналитическая система ESPN давала 2% вероятности. Чудеса случаются! Подопечные Хёрли отыграли отставание и одержали победу в невероятной концовке. У команды не шли трёхочковые броски (в определённый момент была реализована лишь 1 из 18 попыток), однако именно «трёшкой» закрыл матч Брэйлон Маллинс, который в самый ответственный момент игры совершил перехват и запульнул мяч в корзину с логотипа. Это первый случай в истории NCAA, когда команда с первым посевом вела с преимуществом в 15 очков после первой половины встречи и потерпела поражение. Что-то невероятное – просто посмотрите на эти эмоции!

Как провели сезон главные лица предстоящего драфта НБА?

Начнём с того, кто забрался дальше всех в рамках «Мартовского безумия» — с Кэмерона Бузера. Его Дьюк остановился в шаге от «Финала четырёх», однако к его игре в решающем матче не было вопросов: форвард набрал 27 очков, сделал восемь подборов, отдал четыре передачи и оформил два блок-шота. В среднем по сезону у него 22,4 очка, 10,3 подбора, 4,1 передачи и 1,4 перехвата — очень серьёзные цифры при прекрасной реализации (55,9% с игры и 39,6% из-за дуги). При этом в большинстве мок-драфтов сына Карлоса Бузера котируют под третьим номером.

В этом году нет однозначного фаворита в борьбе за первый выбор на драфте. Большинство аналитиков и моков не смогли определиться с очевидным кандидатом, потому что и Дибанца, и Питерсон провели очень сильный сезон. Эй Джей хоть и выбыл в первом же раунде «Мартовского безумия», но всё равно старался протащить свою команду в следующий этап, набрав 35 очков и сделав 10 подборов, хоть его реализация из-за дуги в том матче и была отвратительной (14,3%). Цифры по ходу регулярки всё равно очень мощные: 25,5 очка, 6,8 подбора, 3,7 передачи, 1,1 перехвата, 51% реализации с игры и 33,1% — трёхочковых.

У Питерсона статистика скуднее, чем у Бузера и Дибанцы, но, справедливости ради, Даррин и проводил на паркете как минимум на четыре минуты меньше каждого из своих главных соперников по топ-3. Статистика защитника Канзаса в этом сезоне — 20,2 очка, 4,2 подбора, 1,6 передачи и 1,4 перехвата. Общая реализация с игры не лучшая – 43,8%, зато с трёхочковыми полный порядок – 38,2%.

Каждый из них может оказаться первым. Всё будет зависеть от того, какой команде достанется первый пик, и её нужд. Очевидно одно — этот драфт-класс с этой троицей во главе может стать определяющим на годы вперёд. Потому что по ходу сезона каждый из них показал свои силу, универсальность, вариативность, желание и талант. Не зря же так много команд в НБА сейчас откровенно танкуют, чтобы получить кого-то из них. Причём Дибанца и Питерсон всё же не оправдали ожиданий, так как от их команд ждали куда большего в главном турнире. Будет интересно посмотреть за тем, где в итоге окажутся главные студенты Америки.