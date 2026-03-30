Самара — Зенит. Прямая трансляция
Евролига объявила позицию по российским клубам и раскрыла планы трансформации турнира — что известно на 2026 год

Так Москва или Рим? Евролига не стала медлить и огласила решение по российским командам
Виталий Весёлый
Евролига объявила позицию по российским командам
У главного клубного турнира Европы большие планы.

Российский спорт начинает постепенно возвращаться в международную повестку, но пока в ограниченном формате. Атлеты всё чаще получают допуск, хоть в основном и в нейтральном статусе. На этом фоне у многих болельщиков командных дисциплин, в том числе в баскетболе, появилась надежда увидеть в международных турнирах и любимые клубы. Российские команды не участвуют в Евролиге с весны 2022 года по политическим причинам. В новом интервью итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport генеральный директор турнира Чус Буэно говорил очень много, затронув и Россию.

Так о чём же он рассказал? О возможной трансформации клубов в постоянные франшизы, увеличении капитализации, планах по взаимодействию с руководством НБА, создании глобальной платформы Euroleague+, которая в теории может дополнительно приносить около € 1 млрд в год, потенциальном расширении турнира и, наконец, о возвращении российских команд. К сожалению, в этом плане ничего не изменилось — Евролига заранее дала понять, что продолжает стоять на своём, ориентируясь не на спортивные принципы, а на политическую конъюнктуру.

Чус Буэно
Чус Буэно
генеральный директор Евролиги

«Положение дел крайне непростое. Нужно защищать жизни игроков, болельщиков и всех вовлечённых — это самое главное. Мы следим за ситуацией с командами, которые участвуют в наших лигах, а также – с теми, которые отстранены. На данный момент никаких изменений нет. Также отмечу, что мы должны быть в тесном контакте с нашими правительствами здесь, в Европе, следовать их указаниям и соблюдать дипломатические санкции. Пока мы не будем менять нашу позицию по России… И на данный момент мы также не меняем позицию по Израилю или «Дубаю». Но это может измениться: мы отслеживаем ситуацию ежедневно».

Если израильские клубы и «Дубай» из-за ситуации в регионе вынуждены проводить свои домашние матчи на нейтральных аренах, а их будущее в плей-офф и следующем сезоне остаётся предметом дискуссий, то в отношении России всё предельно ясно. Пока правительства европейских стран настроены категорично, о возвращении в большой международный баскетбол можно фактически забыть.

На этом фоне красноречиво выглядят планы лиги по экспансии: вместо Москвы Буэно всё чаще смотрит в сторону Рима, называя его идеальным рынком для новой франшизы. И пока Израиль, несмотря на боевые действия, пользуется благосклонностью сильных политических игроков, в отношении российских клубов продолжают действовать двойные стандарты. Об этом можно говорить сколько угодно, однако в новой бизнес-модели турнира, нацеленной на инвестиции, места для ЦСКА, «Зенита», УНИКСа или «Локомотива-Кубань» пока не предусмотрено.

Матч Евролиги, сезон-2025/2026

Матч Евролиги, сезон-2025/2026

Фото: Пресс-служба Евролиги

Однако история циклична, и всё может измениться очень неожиданно. В интервью Буэно много говорил о деньгах и потенциальном расширении турнира. Но, возможно, было бы логичнее обратить внимание на уже проверенные рынки: в своё время российское направление было важной частью Евролиги — с точки зрения как уровня команд, так и общей привлекательности турнира.

Сами функционеры Евролиги не раз отмечали, что отсутствие российских клубов сказывается на уровне конкуренции. Отечественные команды продолжают держать планку, подтверждая это в товарищеских матчах, в том числе с участниками главного клубного турнира континента. Как только политический светофор сменит цвет на зелёный, возвращение российских команд может стать не просто формальностью, а фактором, способным заметно усилить турнир.

