Профсоюз игроков против НБА. Отменит ли лига резонансное правило?

Правило, согласно которому игрок НБА должен провести минимум 65 матчей в регулярном чемпионата, чтобы претендовать на основные награды (MVP, «Лучший оборонительный игрок», попадание в сборную всех звёзд и другие), было введено в сезоне-2023/2024. Цель нововведения казалась вполне благовидной — стимулировать спортсменов играть больше, а не пропускать встречи без уважительной причины. Однако вскоре стало ясно, что у правила есть подводные камни: хотя лига предусмотрела исключения на случай травм, добиться пересмотра квоты на практике очень непросто.

Критика и возмущения в сторону обязательного порога в 65 матчей звучали с первого же сезона. Однако недавняя ситуация с лидером «Детройта» Кейдом Каннингемом придала этой дискуссии новый виток, заставив профсоюз игроков НБА (NBPA) и агентов перейти к активным действиям. Каннингем проводит выдающийся сезон. В среднем за матч у него 24,5 очка и 9,9 передачи, а «поршни» возглавляют таблицу Востока. Однако из-за коллапса лёгкого и возникших следом формальностей Кейд рискует оказаться «вне закона».

Кейд Каннингем в сезоне-2025/2026 Фото: Patrick Smith/Getty Images

Представители ассоциации выступили с официальным заявлением, в котором назвали сложившуюся ситуацию прямым доказательством несовершенства текущей системы. В профсоюзе уверены, что из-за бюрократических проволочек лига рискует обесценить достижения лучших спортсменов.

«Потенциальное исключение Кейда Каннингема из числа претендентов на награды после определяющего для его карьеры сезона — прямой обвинительный приговор «правилу 65 матчей» и ещё один пример того, почему оно должно быть отменено или реформировано. Необходимо создать исключение для случаев с серьёзными травмами. С момента внедрения правила слишком много достойных игроков были несправедливо лишены наград из-за этого произвольного и чрезмерно жёсткого лимита».

В своё время шансов на индивидуальные награды действительно лишались выдающиеся игроки. В 2024 году главной жертвой стал Джоэл Эмбиид, который шёл на второй MVP подряд, но усугубил травму колена, из-за чего в регулярке остановился на отметке в 39 игр. В 2025-м список пополнил Кевин Дюрант (62 игры), а в этом сезоне за бортом оказался Остин Ривз. Защитник «Лейкерс» выдал серию сверхрезультативных матчей (включая 51 очко с «Сакраменто»), однако из-за растяжения икроножной мышцы, полученного в декабре, пропустил почти 20 встреч подряд.

Тенденция, при которой звёзды первой величины остаются без признания, заставила представителей игроков действовать более решительно. Часто можно услышать, что игнорирование выдающихся результатов в угоду сухим цифрам вредит самой философии лиги. История НБА знает примеры, когда исключительный уровень игры ставился выше количества выходов на паркет: в сезоне-1977/1978 легендарный Билл Уолтон получил награду MVP, проведя всего 58 матчей. Сегодня подобный сценарий практически невозможен.

Билл Уолтон, 32-й номер в белой форме, в финале НБА 1977 года Фото: Anonymous/ASSOCIATED PRESS/ТАСС

Именно отсутствие гибкости и вызывает наибольшее сопротивление. Не остался в стороне и агент Каннингема Джефф Шварц. В недавнем интервью он подчеркнул, что лига должна вознаграждать исключительные за спортивные результаты, а не слепо следовать букве регламента.

«Кейд провёл сезон уровня первой сборной НБА. Если он немного не дотягивает до порога сыгранных матчей из-за подтверждённой травмы, это не должно лишать его признания, которое он явно заслужил. Лиге следует поощрять мастерство, а не навязывать жёсткие ограничения, игнорирующие контекст. Необходимо сделать исключение».

Руководство НБА мониторит ситуацию, однако на данный момент не разделяет опасений профсоюза игроков или агента Кейда. Комиссионер НБА Адам Сильвер на недавнем заседании совета управляющих выступил в защиту «правила 65 матчей», подчеркнув, что оно справляется со своей главной задачей. Принятая мера помогает бороться с практикой искусственного пропуска матчей ради отдыха и стимулирует звёзд участвовать в играх, что критически важно для престижа чемпионата.

Адам Сильвер комиссионер НБА «Я не готов утверждать, что это не работает. Напротив, правило приносит свои плоды. И я не готов заявить, что из-за чувства несправедливости по отношению к одному конкретному игроку всё правило целиком можно считать ошибочным».

Особого драматизма ситуации добавляет тот факт, что из-за этой жёсткой квоты под угрозой оказался статус даже главных лиц лиги. Такие звёзды, как Никола Йокич, Шей Гилджес-Александер и Виктор Вембаньяма, на финише регулярки балансируют на грани допустимого лимита пропусков, что выглядит чуть ли не абсурдно. Любая новая травма или вынужденный пропуск в оставшихся играх может лишить их права на заслуженные награды.

Однако большинство экспертов сходится во мнении, что внезапная корректировка правил посреди сезона маловероятна. Создание прецедента из-за одного игрока выглядело бы несправедливо по отношению к другим звёздам, которые уже лишились своих наград. Возможно, НБА вернётся к обсуждению этого вопроса в межсезонье. Но как бы то ни было, главным должно оставаться одно: бюрократии не следует превалировать над реальными заслугами на паркете. В противном случае регламент, принятый в угоду зрелищности, может сработать против неё.