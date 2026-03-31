Гилджес-Александер набрал 47 очков, а Вембаньяма провёл исторический матч. Итоги дня в НБА

В ночь на 31 марта в НБА прошло восемь матчей — день получился очень насыщенным на события и интересные моменты. Все подробности — в обзоре «Чемпионата».

«Майами» — «Филадельфия»

Контраст в матче заметен хотя бы по одной цифре: Джейми Жакез-младший в 18-й раз за сезон оформил 10+5+5 со скамейки, столько же набирают все его ближайшие конкуренты, вместе взятые. Обычно на это не обращают внимания при итогах матча, но именно такие мелочи делают «Майами» устойчивой командой.

В самой напряжённой части последней четверти, когда разница в счёте стала минимальной, «Хит» выдали рывок на 14 очков. Пелле Ларссон добавил энергии, закончив игру с 20 очками и 10 подборами, Тайлер Хирроу записал на свой счёт 30 очков, а Бэм Адебайо был надёжен под щитом — у него 23+16. Эта победа сохранила шансы «Майами» на улучшение позиции в турнирной таблице.

«Сиксерс» смогли отыграть двузначное отставание, однако второй заход хозяев переломить уже не получилось. У Джоэла Эмбиида 26 очков, у Тайриза Макси тоже хорошие цифры, Пол Джордж снова сыграл результативно. Этим поражением «Филадельфия» обеспечила «Нью-Йорку» прямую путёвку в плей-офф.

«Атланта» — «Бостон»

«Хоукс» продолжают радовать дома — команда выиграла 13-й матч подряд на своей площадке, а «Бостон» вновь не смог их остановить. Помимо общей победы, стоит отметить, что Джален Джонсон и Оньека Оконгву набрали по 20 очков и оформили дабл-даблы. У Джонсона — уже 45-й в сезоне.

Решающей стала третья четверть, в которой «Атланта» совершила отличный рывок 36:22 и вышла вперёд после равной борьбы в первые 24 минуты, где в конце отличился трёхочковым Никил Александер-Уокер. Хозяева стали намного бережнее относиться к мячу и лучше защищаться под своим щитом. А возвращение Дайсона Дэниэлса явно добавило команде свежести — он записал на свой счёт 18 очков, попал дважды из-за дуги — и снова команда не проиграла, когда он был несколько раз точен издали (показатель 3-0 в нынешнем сезоне).

Джейсон Тейтум не играл у «Бостона», зато Джейлен Браун вернулся и снова повёл команду за собой: почти 30 очков и 10 подборов, плюс поддержка от Луки Гарзы. Гости в конце пытались что-то изменить, но толком не получилось. «Хоукс» после Матча всех звёзд идут лучше всех на Востоке и дома за 18 последних матчей уступили только дважды.

«Сан-Антонио» — «Чикаго»

«Сан-Антонио» уверенно набирает обороты — команда выиграла девятый матч подряд, что хорошо показывает, насколько изменился их уровень. Во встрече с «Чикаго» сразу несколько игроков выступили здорово, но больше всего запомнился Виктор Вембаньяма.

Французский баскетболист оформил дабл-дабл (10 очков и 10 подборов) меньше чем за девять минут — быстрее, чем кто-либо до него за всю историю лиги. В итоге он набрал 41 очко, собрал 16 подборов, трижды заблокировал броски и три раза попал из-за дуги — это всего второй похожий результат в истории НБА (при этом в его исполнении!). К тому же Вембаньяма за «Спёрс» уже чаще, чем Тим Данкан, Ману Джинобили, Тони Паркер и Кавай Леонард, набирал 40+ очков за игру, хотя ему только 22 года.

В этом матче сразу шесть игроков «Сан-Антонио» набрали 10+ очков. Команда хорошо действовала в нападении, а Стефон Касл чуть не сделал трипл-дабл. «Буллз» вышли на игру на фоне новости об отчислении Джейдена Айви и не смогли навязать борьбу, хотя поначалу вели в счёте. За последние два месяца у «Сан-Антонио» 25 побед при трёх поражениях — это лучший результат в лиге.

«Мемфис» — «Финикс»

«Финикс» выдал очень сильный матч на выезде: реализовал 50% бросков, попал 17 трёхочковых, не уступил ни в одной четверти. Девин Букер набрал 36 очков с отличной реализацией и снова доказал, что в этом сезоне он один из лучших снайперов лиги — по количеству матчей с 35+ очками он теперь опережает и Джоэла Эмбиида, и Энтони Дэвиса.

Самая важная серия в игре случилась в начале последней четверти. Из-за слаженных комбинаций и активных действий гостей в защите «Мемфис» перестал создавать опасные моменты. Игодаро с Флемингом быстро подхватили инициативу у кольца, а Гиллеспи вместо набора очков раз за разом снабжал партнёров передачами, не позволяя сопернику развить успех после всплеска от Грегори Джексона.

Хотя Тайлер Бёртон и Кэм Спенсер у «Гриззлиз» играли активно, ускориться не вышло. В последние минуты преимущество «Санз» только росло: после дальних бросков Флеминга и Джордана Гудвина мемфисская скамейка так и не проявила себя.

«Даллас» — «Миннесота»

Сильное начало от «Миннесоты» задало тон на весь матч, и уже после первой четверти гости вели с разницей в 10+ очков. Недавно присоединившийся к «волкам» Айо Досунму оформил трипл-дабл и стал ключевым игроком в нападении. Джулиус Рэндл был собран и помог команде 24 очками.

Энтони Эдвардс вернулся после пропуска нескольких игр и начал матч на скамейке. Он вышел на площадку чуть позже и набрал 17 важных очков, которые помогли «Тимбервулвз». Из-за «правила 65 матчей» лидеру приходится играть даже после травм, что усложняет ротацию команды. Руди Гобер снова отличился на подборах и оформил дабл-дабл. Высокие игроки «Далласа» тяжело справлялись с напором «Миннесоты». У «Маверикс» лучше всех проявил себя Дэниел Гэффорд. Новичок Купер Флэгг много бросал, но у него только 5 попаданий из 19.

«Тимбервулвз» удерживают пятое место в Западной конференции и пока чуть опережают «Хьюстон». А вот «Маверикс» снова проиграли дома — уже в 13-й раз подряд, что стало антирекордом для их нынешней арены.

«Юта» — «Кливленд»

У «Юты» был скорее экспериментальный состав, где из восьми игроков трое — на временных или двусторонних контрактах. Несмотря на такую импровизацию, «Джаз» держались до самого конца. Эйс Бэйли сумел сделать важный проход и даже ненадолго вывел команду вперёд, но уже в концовке остался на скамейке.

Без Джарретта Аллена и Макса Страса «Кливленд» провёл отличный матч. Эван Мобли и Донован Митчелл набрали по 34 очка, а Мобли проявил себя и в защите — он подобрал 17 мячей и трижды заблокировал соперников. Во второй четверти он сделал три подряд зрелищных данка, что помогло гостям уйти в отрыв и дальше уже спокойно довести дело до победы.

Джеймс Харден отдал 14 результативных передач и помог «Кавальерс» ускорить игру, благодаря чему команда укрепила преимущество именно тогда, когда «Джаз» начали отставать. Коди Уильямс и Кайл Филиповски пытались не уступать в темпе, но без подмены основной пятёрке хозяевам было сложно выдержать давление в течение всего матча. В итоге «Юта» проиграла в шестой раз подряд, а «Кливленд» показал одну из лучших гостевых серий в сезоне.

«Лейкерс» — «Вашингтон»

Победа «Лейкерс» во встрече с «Вашингтоном» получилась без интриги. 41-летний Леброн Джеймс оформил привычный трипл-дабл и отметился красивыми данками в начале матча, воспользовавшись передачами Остина Ривза. Скамейка хорошо помогла — Джексон Хэйс и Люк Кеннард набрали по 19 очков, чем добавили команде возможностей.

После короткого лидерства гостей «Лейкерс» во второй четверти взяли игру под свой контроль: они совершили рывок 11:0 и ушли на перерыв, ведя с разницей в 21 очко. Деандре Эйтон добавил 12 очков — это помогло всей команде. А ещё в матче случился эффектный розыгрыш пик-н-ролла между Леброном и Бронни, который закончился результативным проходом сына. Первое подобное взаимодействие, между прочим!

В отсутствие Дончича у «озёрников» семь побед при шести поражениях — неплохой результат. Тем временем «Финикс» не позволяет «Лейкерс» раньше времени попасть в плей-офф. А «Вашингтон», потерпев ещё одно, уже 19-е поражение в последних 20 встречах, наглядно показывает разницу между командами в задачах и уровне.

«Оклахома» — «Детройт»

Арена «Оклахомы» словно не уставала: за два дня «Тандер» одержали уже вторую победу, в этот раз — в напряжённом овертайме матча с «Детройтом», который остался без ряда основных игроков. Казалось, у хозяев не должно было возникнуть проблем против обескровленной команды: у гостей не играли ни Кейд Каннингем, ни Джейлен Дюрен, ни Тобиас Харрис, ни Данкан Робинсон.

Шей Гилджес-Александер стал главным героем этой встречи. Несмотря на давление со стороны гостей и быструю игру в исполнении Джавонты Грина и Кевина Хаертера, именно он решил исход матча. Всего Гилджес-Александер набрал 47 очков, реализовав 21 штрафной. Всё решилось в напряжённой концовке: за четыре минуты до финальной сирены «Пистонс» вели с разницей в семь очков, однако Шей взял инициативу на себя. Пол Рид неплохо отзащищался в «краске», однако этого оказалось мало.

Джейлен Уильямс точным трёхочковым вернул интригу, но после напряжённой концовки и неоднозначного решения судей стало ясно, что без овертайма не обойтись. Там Гилджес-Александер набрал восемь очков за пять минут — этого хватило для 60-й победы «Тандер» в сезоне.

Сетка плей-офф на сегодня

Запад Восток «Оклахома» — восьмой посев «Детройт» — восьмой посев «Денвер» — «Миннесота» «Кливленд» — «Торонто» «Лейкерс» — «Хьюстон» «Нью-Йорк» — «Атланта» «Сан-Антонио» — седьмой посев «Бостон» — седьмой посев

Плей-ин Запада Плей-ин Востока «Финикс» — «Клипперс» «Филадельфия» — «Орландо» «Портленд» — «Голден Стэйт» «Майами» — «Шарлотт»