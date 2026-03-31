Сломал систему за 8 минут. Виктор Вембаньяма установил крутой рекорд НБА, даже не вспотев
Артемий Берстенев
Чем в этот раз поразил французский феномен?

Порой статистика обновляется так быстро, что болельщики даже не успевают заметить — игра только началась, а уже случилось нечто редкое. Именно так было в матче между «Сан-Антонио» и «Чикаго»: «Спёрс» выиграли 129:114, а Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл ещё до того, как закончилась первая четверть.

НБА — регулярный чемпионат
31 марта 2026, вторник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
129 : 114
Чикаго Буллз
Чикаго
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 41, Касл - 21, Джонсон - 15, Харпер - 13, Шампани - 13, Корнет - 10, Фокс - 7, Васселл - 6, Барнс - 3, Маклафлин, Олиник, Брайант, Бийомбо, Уотерс III, Пламли
Чикаго Буллз: Джонс - 23, Миллер - 21, Секстон - 20, Ябуселе - 15, Бузелис - 12, Гидди - 9, Диллингэм - 6, Окоро - 6, Уильямс - 2, Саймонс, Кавамура, Олбрич

Французский центровой провёл на площадке 31 минуту и набрал 41 очко, собрал 16 подборов, сделал четыре передачи, перехват и три блок-шота. Он реализовал 17 из 27 бросков и трижды попал из-за дуги из шести попыток.

Дабл-дабл он оформил уже на восьмой минуте, установив новый рекорд НБА по скорости в этом компоненте. Раньше этот рекорд принадлежал Андре Драммонду, который в сезоне-2022/2023 оформил дабл-дабл за девять минут, когда играл за «Чикаго». Забавно, что теперь именно «Буллз» стали свидетелями нового достижения.

В этом матче всё прошло довольно предсказуемо. «Сан-Антонио» сразу перехватил темп, не давая «Чикаго» организовать быстрые атаки и спокойно разыгрывая мяч на Вембаньямy. «Чикаго» пытался подстраиваться, однако это помогало лишь немного. Разрыв между командами только рос, а концовкой хозяева уверенно довели дело до победы — уже 57-й в сезоне. Сейчас они всего в двух победах от лидирующей «Оклахомы» и досрочно заняли одну из двух первых строчек на Западе, хотя впереди ещё семь игр.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Регулярный сезон для «Сан-Антонио» подходит к концу, и сейчас каждый матч на вес золота: результаты оставшихся игр определят, какое место займёт команда, а также повлияют на то, как будут оценивать главного лидера — Вембаньямy. Если по итогам сезона у «Спёрс» и «Оклахомы» окажется одинаковое число побед, благодаря лучшим очным встречам техасцы могут выйти на первое место на Западе.

Вембаньяма проводит отличный сезон — почти 25 очков, 11 подборов, три передачи и столько же блок-шотов в среднем за игру при отличной точности бросков. И сам француз уже не скрывает: он всерьёз намерен побороться за MVP.

Расписание и результаты матчей НБА — смотрите здесь
