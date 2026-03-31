«Они врут». Пятый номер драфта теперь изгой. Его выгнали из НБА — он пошёл против правил

Как правило, игроков в НБА не отчисляют во время прямых эфиров в соцсетях. С Джейденом Айви всё вышло иначе — именно его трансляция подтолкнула клуб к увольнению. Руководство «Чикаго» заявило, что разрывает контракт с Айви из-за «поведения, вредящего команде». Сам Айви не согласился с этим: спустя несколько часов он в соцсетях снова высказался на религиозные темы и раскритиковал отношение лиги к ЛГБТ*-сообществу. За последнее время это уже не первая подобная его трансляция.

* движение признано в РФ экстремистским и запрещено.

Джейден Айви вероятно, уже экс-игрок НБА «Мир ведь может открыто заявлять о поддержке секс-меньшинств, правда? Проводится Месяц гордости. И в той же НБА — там тоже заявляют об этом. Они показывают это всему миру. Говорят: «Присоединяйтесь к нам, отмечайте Месяц гордости, празднуйте то, что не является праведностью». Об этом пишут на билбордах. Об этом говорят на улицах. Неправедность».

У игрока было больше двухсот тысяч подписчиков, и его пост быстро разлетелся по баскетбольным порталам. Вскоре «Буллз» объявили, что расстаются с защитником. В официальном сообщении клуба просто сказали, что причиной стало несоответствие внутренним правилам.

Перед матчем с «Сан-Антонио» Билли Донован объяснил ситуацию: по его словам, у всех в команде разный опыт и мнения, и главное — это уважение друг к другу и профессионализм. Тренер добавил, что все обязаны соблюдать эти стандарты.

Билли Донован главный тренер «Чикаго» «Знаете, я думаю, у нас здесь есть определённый уровень стандартов и ожиданий. У нас работают люди из самых разных сфер, и игроки тоже пришли из совершенно разных жизненных обстоятельств, да? Так что, во-первых, каждый приносит с собой свой личный опыт. Но прежде всего нам всем нужно быть профессионалами. Мне кажется, очень важно, чтобы между нами было уважение, чтобы мы помогали друг другу — и, конечно, несли ответственность за выполнение этих стандартов».

Айви быстро ответил на заявление клуба в своём новом эфире. Он сказал, что клуб искажает ситуацию.

Джейден Айви вероятно, уже экс-игрок НБА «Они врут. Это враньё. Они говорят, что моё поведение якобы вредит команде — но это неправда. Спросите любого из тренеров, был ли я хорошим товарищем по команде? Всё, о чём я говорил — это Иисус Христос, и за это меня убрали. Теперь они называют меня сумасшедшим, мол, я псих. Но я ведь не сам себя уволил! Я только сегодня был в зале, занимался, проходил реабилитацию, делал всё, что должен по работе».

В «Чикаго» Айви попал только в феврале после трёхстроннего обмена из «Детройта». Взамен в «Пистонс» ушёл Кевин Хаертер. На драфте-2022 Айви выбрали под пятым номером, считая одним из самых талантливых молодых игроков — за скорость и напор в атаке.

Травмы сильно затормозили его карьеру. В январе 2025-го Айви сломал левую ногу, и сезон для него закончился раньше времени. Потом были проблемы с правым коленом и операция. В форме «Буллз» он появился на площадке всего четыре раза, затем его снова поставили на реабилитацию. Причём разговоры о его роли в команде начались не сейчас: ещё зимой, когда его не поставили в состав, Айви объяснил, что главное для него — оставаться верным себе, а не просто соответствовать ожиданиям тренеров.

Джейден часто говорил о своих религиозных взглядах и мнении по акциям НБА, но официальной позиции от лиги так и не появилось. Всё ограничилось «ссорой» между ним и клубом, моментально разошедшейся по соцсетям. Кстати, под критику попал и Стефен Карри (и не только), который пока не играет за «Голден Стэйт» из-за травмы.

Джейден Айви вероятно, уже экс-игрок НБА «Вот у вас есть Стеф Карри — даже не пытается быть смирённым, а вы верите, что он христианин только потому, что у него на кроссовках написано «Филиппийцам 4:13». Думаете, что он верующий, а он ругается, как все остальные. Он даже не знает, кто такой Иисус… В Судный день всё это будет неважно. Все эти его титулы. И титулы Леброна, и титулы Джордана… Кто-то, может, и попробует меня заткнуть, но я останавливаться не собираюсь. Я буду говорить правду, и всё тут».

В принципе, на этом и закончим.