«Хьюстон», у вас проблемы! И это перед самым плей-офф

Две недели остаётся до завершения регулярного чемпионата НБА. Уже известны команды, которые не попадут в постсезон, и также известны те, кто борются за заветные путёвки в плей-офф. Техасская команда «Хьюстон Рокетс» на протяжении всего сезона идёт в зоне прямого попадания в плей-офф, но в последнее время начала сильно сдавать, хоть глобально предпосылок к этому не было. Неужели Кевин Дюрант вновь не задержится в постсезоне? Вполне возможно.

Кевин Дюрант был обменян из «Финикса» в «Хьюстон» в июне прошлого года. Это произошло после того, как «Санз» стали лишь 11-ми на Западе и не пробились даже в плей-ин. Кей Ди этим не был доволен, обвинил во всех своих бедах очередную организацию и потребовал обмена. Именно так он оказался в Техасе. «Хьюстон» действительно был на подъёме. Фред Ванвлит, харизматичный тренер Удока, подрастающая суперзвезда в лице Алперена Шенгюна — всё это действительно располагало к тому, что команда будет в верхней части турнирной таблицы Западной конференции.

Так оно и произошло, и это несмотря на то, что перед самым стартом сезона на весь чемпионат вылетел Ванвлит — главный организатор атака «Рокетс». На протяжении всего сезона «Хьюстон» шёл в зоне третьего-четвёртого места и ни у кого особых вопросов к «Рокетс» не было. Да, Шенгюн как будто не сделал шаг вперёд, Дюрант всё так же порой перетягивает одеяло на себя, ролевики не всегда стабильны — но, несмотря на это, «Хьюстон» всё равно был на плаву и заставлял с собой считаться.

По итогу «Хьюстон» вошёл в число лишь трёх команд, которые не провели ни одной сделки в дедлайн. Хотя, очевидно, в команду так и напрашивается какой-никакой плеймейкер. И как раз где-то после Матча всех звёзд у «Хьюстона» что-то надломилось. «Рокетс» начали проигрывать прямым конкурентам в борьбе за плей-офф, почти в большинстве матчей практически безальтернативно: «Денверу», дважды подряд «Лейкерс». Апогей пришёлся на гостевую встречу с «Миннесотой».

«Рокетс» делают рывок 13:2 за 3:30 до конца четвёртой четверти: Дюрант набирает шесть очков, Шенгюн плашмя спасает команду, игра уходит в овертайм. В овертайме за две минуты «Хьюстон» делает ещё один рывок 13:0. Итого — 26:2 менее чем за шесть игровых минут. Игра сделана. Казалось… Но третий состав «Миннесоты» переворачивает игру, совершая исторический камбэк 15:0 в овертайме, и забирает игру — ещё одно поражение «Хьюстона» от прямого конкурента.

И теперь вместо комфортной третьей-четвёртой строчки «Рокетс» упали до шестой и могут провалиться ещё ниже — в зону плей-ин. Впереди у «Рокетс» календарь средней сложности: предстоит вновь сыграть против «Миннесоты» и «Финикса», который как раз располагается на седьмой строчке и не прочь поменяться с «Рокетс» местами. Забавно, что это бывшая команда Кей Ди, из которой он бежал: мол, там нет будущего и всё ужасно. Помимо этого, у «Хьюстона» будут встречи с серьёзными соперниками из Восточной конференции — «Нью-Йорком» и «Филадельфией», которым тоже очень нужно побеждать для более комфортного положения в турнирной таблице.

Кевин Дюрант и Алперен Шенгюн, сезон-2025/2026 Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Кто в этом виноват и что делать «Рокетс»? Вопрос риторический.

На самом деле всё, что происходит с «Хьюстоном», — вполне ожидаемая история. Подобные качели касались всех команд Дюранта после ухода из «Голден Стэйт»: и в «Бруклине», и в «Финиксе», и сейчас в «Хьюстоне». Алперен Шенгюн так и не сделал шаг вперёд в обороне и в целом ментально. Амен Томпсон и Джабари Смит тоже не развиваются на фоне присутствия в команде Кевина. «Хьюстон» вполне может попасть в плей-офф, но станет там лёгкой добычей и лакомым кусочком для любого соперника. Разве что с «Лейкерс» они сейчас на одном уровне, и действительно, они могут встретиться в плей-офф и побороться за выход во второй раунд.

Но истинные любители баскетбола, конечно, не хотели бы видеть пару «Лейкерс» — «Хьюстон» в первом раунде. Почему? Потому что любая из этих команд станет для соперника по второму раунду настолько лёгкой прогулкой, что это даст слишком большое преимущество, даже фору в финале конференции. Уж слишком «Хьюстон» и «Лейкерс» отстают по уровню и ресурсам от других топ-команд Запада. Поэтому пусть они всё же разминутся в первом раунде, спокойно завершат свой путь и будут думать, что делать в межсезонье. Вот только останется ли Кевин Дюрант в «Хьюстоне» после всего произошедшего? Большой вопрос.