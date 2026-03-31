НБА, ФИБА и Евролига. Как три гиганта могут изменить европейский баскетбол

Разговоры о больших переменах в европейском баскетболе ходят уже давно, но сейчас они начинают обретать конкретные очертания. Фактически решается судьба амбициозного проекта НБА в Старом Свете. Он может стать либо серьёзным конкурентом Евролиги, либо её партнёром в создании единой лиги к 2027 году. По информации журналиста и инсайдера Ариса Баркаса, стороны перешли от взаимных упрёков к конструктивному диалогу, а ключевые переговоры пройдут в ближайшие дни.

Как и в большинстве глобальных проектов, ключевым фактором остаются деньги. Основным аргументом в дискуссии крупнейших игроков индустрии выступает рыночная оценка Евролиги, которая на сегодняшний день составляет приблизительно € 3,2 млрд. Ситуация существенно изменилась по сравнению с 2024 годом. Если тогда, по данным инсайдеров, в переговорах обсуждался вариант, при котором НБА могла бы взять на себя управленческий контроль над лигой, то сейчас её интерес стал более умеренным, а позиции самого европейского турнира — прочнее. Дополнительным фактором стабильности выступает готовность таких грандов, как «Реал» и «Фенербахче», подписать новые 10-летние лицензии, что должно окончательно закрепить за Евролигой статус равноправного партнёра в переговорах.

Почему же стороны активизировали процесс именно сейчас? Если раньше каждая организация преследовала узкие интересы, то теперь наметился путь к созданию единой экосистемы, где учитываются и требования ФИБА. Главным маркером этого сближения может стать расширение состава участников турнира до 24 команд. Такой формат позволил бы НБА интегрировать в элиту новые перспективные рынки вроде Лондона или Рима, а для ФИБА участие американцев стало бы гарантией того, что многолетний «календарный конфликт» со сборными будет наконец улажен.

Евролига, сезон-2025/2026 Фото: Herve Bеllеnger/Getty Images

Для самой же Евролиги выгода заключается в переходе на принципиально иную финансовую модель. Однако реализация этого сценария упирается в прагматизм потенциальных инвесторов. На сегодняшний день основной интерес к проекту проявляют американские фонды, в то время как арабские финансовые игроки на фоне нестабильности на Ближнем Востоке ведут себя крайне осторожно. Несмотря на то что «деньги на столе есть», никто, по сведениям инсайдеров, не готов платить вступительный взнос в размере € 500 млн за участие в новой, ещё не проверенной временем лиге.

Именно эта инвестиционная сдержанность заставила НБА пересмотреть свою стратегию. Если раньше американцы стремились получить полный контроль над турниром, то теперь они готовы к совместной работе с действующими владельцами Евролиги. Важную роль в этом процессе играет генеральный директор лиги Чус Буэно: его опыт работы топ-менеджером в структурах НБА позволяет сторонам находить общий язык и выстраивать взаимодействие, в котором выгоду получает каждая из сторон.

Ближайшей важной вехой станет заседание Совета Евролиги 14 апреля, где будет обсуждаться формат следующего сезона. Хотя теоретически расширение возможно уже в ближайшее время, наиболее вероятным итогом встречи станет сохранение прежнего формата с 20 командами ещё на один год. Это даст сторонам время, чтобы окончательно согласовать детали масштабной перезагрузки к 2027 году. Как всё сложится, станет понятно уже скоро. Но есть вероятность, что НБА с её прагматизмом и умением считать деньги поможет наконец положить конец многолетней войне между ФИБА и Евролигой.