Что вытворяют студенты в США? Кульминация «Мартовского безумия» — гид по «Финалу четырёх»

«Мартовское безумие» для США уже давно не просто соревнования среди студентов, а чуть ли не культурный феномен, который по накалу страстей и рейтингам часто затмевает даже матчи НБА. В настоящий момент турнир выходит на финишную прямую. Из 68 команд, начинавших путь в сетке на выбывание, остались лишь четыре. В субботу в Индианаполисе они сыграют в полуфиналах, а через два дня один из коллективов поднимет заветный кубок национального чемпионата.

Плей-офф NCAA интересен во многом тем, что в нём практически невозможно определить безоговорочного фаворита. Олимпийская система, когда команда выбывает из турнира после поражения в одном матче и права на ошибку не существует, закручивает интригу до предела. Каждый может выбить каждого, если отдаст на паркете всего себя. Без громких сенсаций в этом году действительно не обошлось. Можно ли в таком хаосе выделить главного претендента на победу? Едва ли, но попробовать всё же стоит.

В отличие от прошлого сезона, когда в «Финал четырёх» пробились все четыре команды под первым номером посева, сетка этого года преподнесла несколько сюрпризов. Университет Коннектикута, он же UConn («ЮКонн») (2) благодаря трёхочковому броску Брэйлона Маллинса одновременно с сиреной выбил главного фаворита турнира — «Дьюк» (1). «Мы просто верим, что в это время года мы обязаны побеждать», — заявлял главный тренер «ЮКонна» Дэн Хёрли в эфире CBS. И слова говорят сами за за себя: его команда отправилась в «Финал четырёх» в третий раз за последние четыре года.

«Иллинойс» (3) прошёл в решающую стадию, обыграв «Айову» (9), которая, в свою очередь, во втором раунде выбила действующего чемпиона — «Флориду» (1). Таким образом, «Мичиган» и «Аризона» остались единственными «первыми номерами» в турнире. Но являются ли именно они фаворитами в борьбе за титул? Обе программы стремятся ко второму чемпионству в своей истории, в то время как «Хаскиз» («ЮКонн») охотятся за седьмым, а «Иллинойс» — за своим первым трофеем.

«Мичиган»: невероятная атака

Игроки «Мичигана», сезон-2025/2026 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Главным претендентом на победу многие видят именно «росомах». В этом марте команда превратились в настоящую атакующую машину, став первым коллективом за последние 30 лет, кто набирает 90 и более очков в каждом матче на пути к «Финалу четырёх». Если их лидер Яксель Лендеборг поймает кураж, остановить это нападение будет практически невозможно.

«Аризона»: порядок и дисциплина

Игроки «Аризоны», сезон-2025/2026 Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Самая стабильная команда сезона, которая почти половину года официально возглавляла рейтинг лучших в стране. В отличие от многих других, «Уайлдкэтс» (прозвище «Аризоны») берут железным порядком: сразу пять игроков их стартовой пятёрки стабильно приносят двузначное количество очков. Их предстоящий полуфинальный матч с «Мичиганом» многие уже называют скрытым финалом, так как считают, что именно победитель этой пары в итоге заберёт трофей.

«Иллинойс»: сила и габариты

Игроки «Иллинойса», сезон-2025/2026 Фото: Alex Slitz/Getty Images

Самая высокая и мощная команда, согласно аналитическому ресурсу KenPom. Тактика «Иллинойса» проста, но попробуй что-нибудь возрази! Тотальное доминирование под щитами и изматывающая защита. В нынешнем розыгрыше они буквально выдавливают соперников из-под кольца. Для этой банды это первый реальный шанс на титул с 2005 года, и они готовы доказать, что характер и мощь способны сокрушить любой звёздный класс.

«ЮКонн» (опыт и железные нервы)

Игроки «ЮКонна», сезон-2025/2026 Фото: Patrick Smith/Getty Images

Сбалансированная и организованная команда с упором на защиту и дисциплину, где система важнее индивидуальных звёзд. Подопечные Хёрли выделяется глубиной состава и умением хладнокровно играть в концовках, что делает их одними из самых опасных соперников в турнире. Команда побеждала в 2023 и 2024 годах и теперь намерена вернуть себе титул.

Глядя на все команды, легко поддаться соблазну, поверить экспертам и заранее короновать «Мичиган» или же «Аризону». Но «Мартовское безумие» тем и прекрасно, что здесь любые предсказания — крайне условная вещь. Когда всё решается в одном конкретном матче, на первый план выходят не цифры в статистических протоколах, а стойкость характера, командный дух и толика удачи. Именно за эту непредсказуемость многие так любят студенческий баскетбол.

Расписание «Финала четырёх» (время московское):

«Иллинойс» (3) — «ЮКонн» (2); 5 апреля, ~3:39: «Аризона» (1) — «Мичиган» (1).

Финальный матч за звание национального чемпиона состоится ранним утром 7 апреля, в 3:30 мск.