19-летний феномен покоряет НБА! Купер Флэгг — самый юный автор 50+ очков в матче

В матче «Даллас» — «Орландо» всё было без загадок. Если одна команда играла стабильно и грамотно, то другая снова страдала от тех же неразрешённых проблем. Итог на табло вполне закономерен. Но главная история — не счёт, а то, как себя проявил новичок Купер Флэгг. Его статистика в этом возрасте — редкость даже по меркам НБА.

«Орландо» провёл матч аккуратно — без ненужных ускорений, делая ставку на работу под щитом. Уэнделл Картер-младший провёл отличную встречу, набрал 28 очков и помогал на подборе. Десмонд Бейн был лидером с дуги, набрав 27 очков. Джейлен Саггс и Тристан Да Силва набрали по 19, Франц Вагнер — 18. Все вместе они и сделали результат: «Орландо» постоянно контролировал ход матча. Тем временем у «Далласа» были большие проблемы в обороне — много свободных бросков у соперника, особенно когда приходилось перестраиваться. Не хватало одного из ведущих игроков. В разгар встречи Джейсон Кидд не сдержал эмоций и был удалён — после этого «Даллас» выглядел растерянным.

Реакция Купера Флэгга в этом эпизоде особенно примечательна. Даже когда Кидд схлопотал технический, он продолжил уверенно проводить атаки: обострял, проходил под кольцо и бросал со средней. В четвёртой четверти он набрал 24 очка — большинство под серьёзным давлением. За две минуты до финала именно его точный трёхочковый и успешная атака с фолом позволили ему выйти на 50 очков — это рекордный показатель для такого возраста в истории НБА, раньше он был у Брэндона Дженнингса .

Перед тем как впечатляться шикарной статистикой Флэгга — 19 точных бросков, шесть трёхочковых и 100-процентная статистика по штрафным — надо помнить, что он уже набирал 49 очков в игре с «Шарлотт», а теперь превзошёл и свой результат. В этом году такую комбо-статистику (50+ очков, минимум три перехвата, пять трёхочковых) показали только он и Лука Дончич. Это даже по меркам элитных игроков редчайший случай. При таком развитии событий его успехи уже выглядят вполне логичными.

Самые молодые игроки в истории НБА с 50+ очками за игру

Имя Возраст Кол-во очков сезон Купер Флэгг 19 лет 103 дня 51 2025/2026 Брэндон Дженнингс 20 лет 52 дня 55 2009/2010 Леброн Джеймс 20 лет 80 дней 56 2004/2005 Девин Букер 20 лет 145 дней 70 2016/2017 Виктор Вембаньяма 20 лет 314 дней 50 2024/2025

«Даллас» уступил дома уже 14 раз подряд — такой серии у них не было много лет. У команды всё ещё проблемы с подбором баскетболистов и сыгранностью, и даже крутая игра кого-то одного не может исправить ситуацию. Что отличает Флэгга от других новичков — он не только сам много набирает, но и часто помогает партнёрам забивать. Сейчас он лучший среди новичков по передачам за сезон (293), то есть хорошо вписался в командную игру и не теряется, даже когда счёт на табло не в пользу его команды. Игроки с таким стилем обычно становятся важной частью команды на годы вперёд.