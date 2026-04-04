Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

19-летний феномен покоряет НБА! Купер Флэгг — самый юный автор 50+ очков в матче
Артемий Берстенев
Комментарии
Дальше — наверняка больше.

В матче «Даллас» — «Орландо» всё было без загадок. Если одна команда играла стабильно и грамотно, то другая снова страдала от тех же неразрешённых проблем. Итог на табло вполне закономерен. Но главная история — не счёт, а то, как себя проявил новичок Купер Флэгг. Его статистика в этом возрасте — редкость даже по меркам НБА.

Купер Флэгг Подробнее

«Орландо» провёл матч аккуратно — без ненужных ускорений, делая ставку на работу под щитом. Уэнделл Картер-младший провёл отличную встречу, набрал 28 очков и помогал на подборе. Десмонд Бейн был лидером с дуги, набрав 27 очков. Джейлен Саггс и Тристан Да Силва набрали по 19, Франц Вагнер — 18. Все вместе они и сделали результат: «Орландо» постоянно контролировал ход матча. Тем временем у «Далласа» были большие проблемы в обороне — много свободных бросков у соперника, особенно когда приходилось перестраиваться. Не хватало одного из ведущих игроков. В разгар встречи Джейсон Кидд не сдержал эмоций и был удалён — после этого «Даллас» выглядел растерянным.

Реакция Купера Флэгга в этом эпизоде особенно примечательна. Даже когда Кидд схлопотал технический, он продолжил уверенно проводить атаки: обострял, проходил под кольцо и бросал со средней. В четвёртой четверти он набрал 24 очка — большинство под серьёзным давлением. За две минуты до финала именно его точный трёхочковый и успешная атака с фолом позволили ему выйти на 50 очков — это рекордный показатель для такого возраста в истории НБА, раньше он был у Брэндона Дженнингса.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Перед тем как впечатляться шикарной статистикой Флэгга — 19 точных бросков, шесть трёхочковых и 100-процентная статистика по штрафным — надо помнить, что он уже набирал 49 очков в игре с «Шарлотт», а теперь превзошёл и свой результат. В этом году такую комбо-статистику (50+ очков, минимум три перехвата, пять трёхочковых) показали только он и Лука Дончич. Это даже по меркам элитных игроков редчайший случай. При таком развитии событий его успехи уже выглядят вполне логичными.

Самые молодые игроки в истории НБА с 50+ очками за игру

ИмяВозрастКол-во очковсезон
Купер Флэгг19 лет 103 дня512025/2026
Брэндон Дженнингс20 лет 52 дня552009/2010
Леброн Джеймс20 лет 80 дней562004/2005
Девин Букер20 лет 145 дней702016/2017
Виктор Вембаньяма20 лет 314 дней502024/2025

«Даллас» уступил дома уже 14 раз подряд — такой серии у них не было много лет. У команды всё ещё проблемы с подбором баскетболистов и сыгранностью, и даже крутая игра кого-то одного не может исправить ситуацию. Что отличает Флэгга от других новичков — он не только сам много набирает, но и часто помогает партнёрам забивать. Сейчас он лучший среди новичков по передачам за сезон (293), то есть хорошо вписался в командную игру и не теряется, даже когда счёт на табло не в пользу его команды. Игроки с таким стилем обычно становятся важной частью команды на годы вперёд.

НБА — регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
127 : 138
Орландо Мэджик
Орландо
Даллас Маверикс: Флэгг - 51, Уильямс - 23, Томпсон - 18, Кристи - 14, Маршалл - 9, Гэффорд - 7, Джонсон - 2, Нембард - 2, Смит - 1, Пулакидас, Пауэлл, Миддлтон
Орландо Мэджик: Картер - 28, Бейн - 27, Саггс - 19, Да Силва - 19, Вагнер - 18, Банкеро - 10, Кэйн - 8, Картер - 5, Ховард - 2, Битадзе - 2, Ричардсон, Вагнер, Пенда
Расписание и результаты матчей НБА — смотрите здесь
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android