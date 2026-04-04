Лука Дончич пропустит остаток регулярки. Но награды возможны даже с 64 играми. Как?

Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр:
Главная Баскетбол Статьи

Лука Дончич пропустит остаток регулярного сезона-2025/2026 НБА из-за травмы: перспективы в плей-офф и вероятность получения наград

Артемий Берстенев
Ещё не всё потеряно — теперь решение за НБА.

Когда до окончания сезона остаются считаные игры, все думают о турнирных таблицах и прогнозируют составы. Но у «Лейкерс» всё пошло не по плану из-за плохих новостей от медиков: Лука Дончич потянул мышцу и теперь точно пропустит минимум три недели, если не больше. Получил он травму в игре с «Оклахомой», где «Лейкерс» без шансов проиграли 96:139. Теперь даже вручение личных наград может зависеть от его восстановления — впрочем, как и будущее клуба в плей-офф.

03 апреля 2026, пятница. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
139 : 96
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 28, Джо - 20, Дорт - 14, Уильямс - 10, Митчелл - 10, Маккейн - 8, Уоллес - 8, Уильямс - 7, Холмгрен - 7, Уиггинс - 7, Уильямс - 7, Хартенштайн - 7, Карлсон - 4, Топич - 2, Барнхайзер
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 15, Джеймс - 13, Хэйс - 12, Дончич - 12, Джеймс - 10, Вандербилт - 9, Эйтон - 8, Кеннард - 7, Ларэвиа - 6, Хатимура - 4, Клебер, Смарт

В этом сезоне у Дончича уже вторая травма, первую он получил зимой и из-за неё не играл несколько встреч. Теперь из-за свежей травмы он опять выбывает, а игр осталось совсем немного — без него команде будет намного сложнее. Плюс он теперь не сможет участвовать в голосовании за личные награды — ему не хватило буквально всего одного матча, чтобы пройти по правилам. 64 из 65.

В договоре прописано, что если игрок пропустил встречу по уважительной причине, его могут не «наказывать». Пример — Дончич пропустил две игры из‑за рождения ребёнка. Для этого клуб и игрок должны подать заявку в течение суток после окончания сезона, и независимый арбитр решит, учитывать ли причину. Такое решение будет действовать только для этого случая.

По своим показателям в этом сезоне Дончич вправе рассчитывать на самые престижные личные награды. Лучший его отрезок пришёлся на март 2026 года — больше 600 очков за месяц, и он всего 10-й, кому это удалось за всю историю лиги. До этого в марте так выступал только Майкл Джордан. Помимо этого, Лука установил новый рекорд «Лейкерс» по очкам за месяц, обогнав Коби Брайанта. В семи матчах марта он набрал 40+ очков и один раз отметился 60 очками.

Итоговая статистика Луки Дончича в сезоне-2025/2026

Фото: «Чемпионат»/Cooper Neill/Getty Images

Дело не только в том, сколько очков набрал игрок, но в том, и как он участвовал в атаке команды. В марте Дончич был прямо замешан в 58% результативных атак «Лейкерс» — это и его собственные очки, и передачи на партнёров. Для НБА, где атакующие действия делят между собой сразу несколько игроков, такой процент очень высок, даже для ведущих разыгрывающих. Один из пропущенных Дончичем матчей связан не только с травмой: его автоматически дисквалифицировали за перебор технических фолов (16). Он из-за этого пропустил встречу с «Вашингтоном». Позже один из технических судьи признали ошибочным.

У игрока сборной Словении сезон получился неоднозначным. Результат есть, статистика — топовая, однако по бумажкам он не может претендовать на награду, потому что не наиграл нужное количество матчей. Дальше — всё в руках лиги. Решение будет приниматься исходя не из его очков и подборов, а из того, насколько серьёзно там подходят к трактовке собственных правил.

