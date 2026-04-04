НБА ищет правду. Почему топ-баскетболисту запретили играть?

Такие конфликты обычно остаются за закрытыми дверями, но в истории с «Милуоки» и Яннисом Адетокунбо всё вышло наружу, и теперь это разбирает лига. Сам Яннис сообщает, что рвётся в бой, однако команда не разрешает. При этом стороны не скрывают свой спор и озвучивают всё официально — что нечасто случается в НБА.

Яннис Адетокунбо форвард «Милуоки» «Вы знаете, с кем имеете дело. Когда мне говорят не играть или не бороться, для меня это словно пощёчина. После такого сложно понять, куда дальше пойдут наши отношения. Я никогда не встречал такого, чтобы игрок моего уровня — и я сейчас открыто говорю — публично заявляет: «Я хочу играть», а ему отказывают. Понимаете, о чём я? Если необходимо расследование — пусть будет. Думаю, оно действительно нужно»

Главная причина разногласий — разные взгляды на форму игрока . Адетокунбо считает себя здоровым, а клуб не готов его выпускать по медпоказаниям. При этом он постоянно участвует в тренировках и, как говорят внутри команды, даже выкладывается больше обычного. Получается, что конфликт не о том, насколько быстро он поправился, а о том, что считать достаточным для возвращения в состав.

А ведь всё усложняется из-за обстоятельств, поскольку «Бакс» не попали в плей-офф, а звезда команды почти весь сезон залечивал травмы ноги и колена — сыграл только 36 матчей. В такой ситуации клубы обычно не рискуют, а предпочитают осторожно относиться к здоровью ключевых игроков, возможно, даже отправляют их досрочно в отпуск до конца сезона. В этом случае такой вариант обсуждали, но игрок был против. Теперь же руководство клуба всё равно ограничивает его участие, однако уже без согласия самого баскетболиста. НБА это заинтересовало: соблюдают ли в команде правила, согласно которым нельзя просто так не выпускать здорового игрока? Лига разбирается, насколько оправданны решения «Бакс» и соответствует ли официальная версия состоянию звезды.

В последнее время становится понятно, что лига строго следит за нечестной игрой. Например, «Юту» недавно оштрафовали на $ 500 тыс. за то, что тренер посадил на скамейку здоровых игроков. А «Индиане» выписали штраф $ 100 тыс. — и даже поинтересовались, не заставляют ли они травмированных возвращаться на площадку слишком быстро. Всё это лишний раз показывает, что руководство НБА постоянно держит ситуацию под контролем и может вмешаться, если команды начинают хитрить в ущерб соревнованию.

Рик Карлайл главный тренер «Индианы» «Это нелепо и шокирующе. Юрист лиги в одностороннем порядке решил, что травмированный игрок должен был выйти на паркет. Они отказались говорить с нашими врачами и самим парнем. Они даже спросили, не рассматривали ли мы возможность дать ему обезболивающие, чтобы он играл в матче при 30 поражениях в сезоне. Я категорически не согласен».

Профсоюз игроков активно включился в дискуссию и использует этот случай, чтобы поднять вопрос о реформе системы лотереи. В NBPA считают ситуацию показательной, потому предлагают, например, фиксировать драфтовые шансы заранее, чтобы команды не могли специально проигрывать в конце сезона ради лучшей позиции на драфте.

С драфтовыми правами «Милуоки» всё непросто: по сделке с «Атлантой» в 2020 году «Хоукс» получат тот пик первого раунда, который будет выше — либо их, либо «Пеликанс». Поэтому, если «Бакс» специально начнут проигрывать, выгоды от этого у них самих не будет — лучший пик всё равно уйдёт «Атланте». То есть нет смысла специально сливать сезон. Что касается внутреннего конфликта — у ситуации нет чёткого «рулевого». Главный тренер Док Риверс прямо сказал: такие решения — не его зона ответственности. Это и нормально для НБА — медицинские вопросы и стратегию часто решает менеджмент. Но общаться с прессой всё равно приходится тренеру, поэтому складывается ощущение разрыва между тем, что происходит внутри команды, и тем, что доносится вовне.

Док Риверс главный тренер «Милуоки» «Этот вид спорта для взрослых мужчин, и каждому следует вести себя соответственно. Мне совсем не нравятся эта бессмысленная перепалка и перебрасывание обвинениями — это не приносит пользы. Честно говоря, мне неприятно, что я вынужден раз за разом отвечать на эти вопросы. Нужно как-то менять ситуацию: в подобных случаях взрослые люди должны собраться вместе и открыто обсудить всё, чтобы прийти к решению. Самое неприятное для меня — оказаться в эпицентре конфликта, к которому я на самом деле не имею никакого отношения. Тренеры не решают подобные вопросы, но, к сожалению, именно мы чаще всего оказываемся на передовой. В этом я вижу одну из главных проблем нашей лиги».

Вопрос не только в здоровье Адетокунбо, но ещё и в том, кому доверить решение — ему самому или клубу. Адетокунбо говорит, что его мнение не принимают во внимание, а клуб заботится о своих долгосрочных целях и не торопит его вернуться на площадку. Поэтому обе стороны не идут на уступки, и разногласие только усиливается.

Неважно, что будет с «Милуоки». Главное, как лига посмотрит на подобные ситуации в целом. Сейчас на практике выяснят, насколько клубы могут мухлевать с составом в конце сезона и имеют ли игроки право самостоятельно решать, выходить ли на площадку. Итог этого дела станет примером для других клубов, так как будет понятно, за что действительно могут наказать, а что можно провернуть без последствий.