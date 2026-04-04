Карри наконец-то возвращается. Но есть большие сомнения в перспективах «Голден Стэйт»

Уже давно мы потеряли из виду Стефена Карри. Главная звезда «Голден Стэйт» пропустил 27 игр и не выступал с конца января из-за травмы колена. Наконец-то живая легенда НБА возвращается на паркет. Стеф должен сыграть с «Хьюстоном» 6 апреля. Осталось совсем немного до этого события, но что за ним скрывается — давайте разбираться.

Карри 14 марта исполнилось 38 лет. В этом сезоне он провёл всего лишь 39 матчей, что является одним из худших показателей за карьеру (хуже было только в чемпионате-2011/2012 — 26 встреч — и чемпионате-2019/2020 — пять игр). По ходу этой регулярки Стефен в среднем набирал 27,2 очка, 3,5 подбора, 4,8 передачи и 1,1 перехвата за 31 минуту на площадке. Очень сильная статистика с учётом возраста, однако легендарное трио мастодонтов Леброн — Карри — Дюрант продолжает раздвигать рамки разумного, когда дело касается цифр в паспорте. Поэтому мы уже не удивляемся их достижениям, хотя каждый из них впечатляет.

«Голден Стэйт» до сих пор рассчитывает на Карри как на мессию, который должен взять флаг в руки и вывести команду в плей-офф. Но что касается его окружения, то там давно есть большие проблемы. Сезон для «воинов» начался отлично, однако затем последовали спад и разрыв связок колена у Джимми Батлера, из-за чего он досрочно завершил регулярку. Вроде бы молодые таланты Брэндин Подзиемски и Моузес Муди понемногу прогрессируют от года к году, но значительного скачка вперёд, чтобы бороться за что-то большее, чем выход в первый раунд, мы от них не увидели. К сожалению, Муди тоже закончил сезон преждевременно из-за ужасной травмы.

Буквально всё против «Голден Стэйт» в этом сезоне. Команда избавилась от Жонатана Куминги, сбагрив его в «Атланту» в обмен на Кристапса Порзингиса. От Куминги ждали большего прогресса, и он не вписывался в систему Стива Керра — это было видно даже невооружённым взглядом. Эл Хорфорд сильно постарел и сдал, да и пока не особо подходит «воинам». В общем, у клуба целый ворох проблем, с которыми пришлось столкнуться. Однако руководство не оставляет попыток пошуметь перед уходом Карри на пенсию. Правда, пока у Майка Данливи вообще не получается сколотить боевитый состав.

«Уорриорз» уже давно себе гарантировали место в плей-ин. В плей-офф напрямую команда никак не попадёт. Какие сейчас расклады? Если брать сетку на сегодняшний момент, то клуб встретится с «Лос-Анджелес Клипперс» в матче на вылет. На наш взгляд, если так будет, здесь всё очевидно: «воины» пакуют чемоданы и завершают свой сезон. Потому что «парусники» во второй части регулярки заметно прибавили. Приход Дариуса Гарлэнда и Беннедикта Матурина вдохнул новую жизнь в команду. И не стоит забывать о Кавае Леонарде, играющем на уровне первой символической сборной (28,0 очка, 6,3 подбора, 3,6 передачи и невероятная эффективность).

Понятное дело, что в одной отдельно взятой игре произойти может всё что угодно. И Карри никогда нельзя списывать со счётов раньше времени! Но на данный момент Леонард и его банда просто в разы лучше готовы и по логике должны проходить дальше. И по ходу сезона у «парусников» статистика 2-1 во встречах с «воинами» (ещё их ждёт противостояние в последний игровой день 13 апреля). Однако есть ещё и другие варианты развития событий, при которых «Голден Стэйт» будет играть с «Портлендом» или даже с «Финиксом». Тут уже всё зависит от того, как команды проведут оставшиеся матчи.

«Голден Стэйт» победил «Финикс» три раза из четырёх по ходу сезона. Да, две победы были добыты ещё с трио Карри — Грин — Батлер, но соперник точно комфортный для «воинов». С «Портлендом» дела обстоят намного хуже: три поражения при одном выигрыше. Причём все неудачи были в полноценном боевом составе со звёздами на паркете. Получается, «Трэйл Блэйзерс» — очень неудобный оппонент для «Уорриорз».

Будет интересно посмотреть за тем, каким Карри вернётся после травмы. Его профессионализм, талант и исключительность не вызывают сомнений, однако «воины» уже дышат на ладан, находясь на грани. Сумеет ли легенда исправить всё за столь короткий период перед скорым стартом плей-ин или же команда окажется в пролёте — увидим совсем скоро.