Главное об исторической игре Флэгга: его уже сравнивают с Джорданом

Первый номер драфта НБА 2025 года Купер Флэгг начал сезон со взлётами и падениями, как и подобает новичку, зато теперь форвард «Далласа» сияет практически в каждой игре, став лидером клуба в 19 лет. Будущее американского баскетбола оформил 51 очко в игре с «Орландо», став самым молодым игроком в истории лиги, кому покорилась такая отметка. Давайте детальнее пройдёмся по фактам и словам тех, кто лицезрел это выступление.

Ранее самым молодым игроком с 50+ очками был Брэндон Дженнингс (20 лет 52 дня), который в сезоне-2009/2010 набрал 55 очков, выступая за «Милуоки». Флэгг подвинул планку почти на год (19 лет 103 дня). Никто до 20 лет не преодолевал этот рубеж! Купер стал всего лишь 10-м новичком в истории лиги, набравшим такое количество очков после слияния НБА и АБА. Форвард «Далласа» присоединился к легендарному Майклу Джордану в качестве единственных баскетболистов, которым удавалось провести несколько игр с 45+ очками в своём первом сезоне.

19-летний парень записал на свой счёт 24 очка в одной только четвёртой четверти, что говорит о его уникальности. При этом Флэгг не играл весь матч, как может показаться, а провёл на паркете всего лишь 33 с половиной минуты. Процент реализации Купера в игре составил 63,3%, а TS% (true shooting percentage — это показатель реализации бросков, который учитывает в одной формуле «двушки», «трёшки» и штрафные) и вовсе зашкаливал — 77,1%. Лучшим по последнему показателю в сезоне является Джейлен Дюрен из «Детройта» (68,3%), а Флэгг обошёл его почти на 9%. Настолько впечатляющим был перформанс от молодого американца.

Джейсон Кидд чемпион НБА, тренер «Даллас Маверикс» «Он должен стать новичком года. Это просто невероятно… Такое ощущение — вся страна не видит того, что мы наблюдаем каждый день. То, что он делает, — это нечто из ряда вон выходящее. Он уже добился того, что удавалось только величайшим, когда речь заходит о Джордане и о том, что Купер показал в свой первый сезон, будучи подростком».

По ходу этой регулярки Флэгг девять раз набрал как минимум 30 очков. Это больше, чем в сумме провели таких игр два других таланта с драфта 2025 года Кон Книппел и Ви Джей Эджкомб (шесть матчей на двоих). Сравнения с Джорданом — конечно, лесть, но есть и правда в словах Кидда. Купер ещё не на одном уровне с величайшим в плане результативности. Потому что Майкл в своём первом сезоне набирал 28,2 очка, а Флэгг — 20,8. Разница налицо. Однако лидер «Далласа» проводит на паркете на пять минут меньше, а по уровню влияния на команду точно сопоставим с Его Воздушеством. Слишком уж большую ношу взял на себя парень в этом сезоне, добавляя к своим цифрам в атаке 6,6 подбора, 4,5 передачи и 1,2 перехвата.

К слову, у Джордана в первом сезоне не было ни одной игры с 50+ очками, лишь раз легенде удавалось вплотную приблизиться (49 очков), зато было сразу шесть с 40+. У нас на глазах Флэгг переписал историю и вряд ли остановится на этом, потому что сразу же после игры заявил: «Для меня главное — становиться лучше с каждым днём. Знаю, на что способен и что могу сделать. Важно прогрессировать, соревноваться, а всё остальное само собой устаканится». Подход, достойный чемпиона, не правда ли? Кажется, с новичком года в НБА ещё раньше всё было понятно, а после этого исторического матча — и подавно.