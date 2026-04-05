Леброн Джеймс теперь один. У «Лейкерс» — реальная беда

К началу плей-офф «Лейкерс» подошли максимально подготовленными: у них была рабочая ротация, лидеры не переигрывали, структура была выстроена. По состоянию и медицинскому сопровождению тоже не оказалось претензий. Всё шло хорошо, пока ситуацию не изменили не баскетбольные обстоятельства. Леброн наконец-то стал получать нужную поддержку со стороны Дончича с Ривзом. Однако решающая ошибка была совершена вне площадки — именно в этом кроется корень проблем сезона.

В игре с «Оклахомой» всё стало ясно уже в третьей четверти, когда Дончич ушёл с площадки из-за травмы бедра. Врачи выявили у него растяжение второй степени, поэтому он не сыграет до конца регулярного чемпионата, а старт плей-офф для него пока под вопросом. К тому же у команды появилась ещё одна проблема: Ривз почувствовал боль в боку, хотя всё доиграл. Обычно это значит, что серьёзных повреждений нет, но его тоже ждало обследование перед следующей игрой.

Во время МРТ в Далласе врачи ошиблись и просканировали не тот участок, который был нужен . Ошибки в назначениях оказаться не могло — команда чётко объяснила, что именно надо проверить, и это подтвердил главный тренер Джей Джей Редик. Теперь из-за необходимости всё переделывать начало лечения придётся отложить. Клуб не стал драматизировать, однако публично указал на ошибку медиков.

Джей Джей Редик главный тренер «Лейкерс» «Я не знаю, кто именно отвечает за проведение диагностики в Далласе, однако просканировали не тот участок. Это не наша ошибка — мы ясно указали, что нужно проверить, но, к сожалению, обследовали другое место».

После повторного осмотра врачи выяснили, что у Ривза не просто растяжение, а более серьёзная травма — из-за неё ему сложно двигаться, защищаться и реагировать на события на площадке. Обычно такие повреждения лечатся от четырёх до шести недель. То есть концовку сезона он точно пропустит и даже к плей-офф может не восстановиться — шансы вернуться хотя бы к концу первого раунда остаются под вопросом.

После ухода Остина у «озёрников» возникнут трудности, так как он был вторым игроком после Луки, кто мог начать атаку и спокойно вести мяч. Теперь разыгрывающим приходится принимать решения быстрее, и вся ответственность в основном ляжет на Джеймса. Если на площадке нет Дончича или Ривза, никто другой особо вести игру не может. Причина не в статусе Леброна, а в том, что почти никто из состава не умеет так организовывать нападение. Теперь ему в 41 год надо работать ещё больше — и это, скорее всего, скажется на игре команды в долгосрочной перспективе.

Потраченное время — это отдельная проблема. Если диагноз ставят не сразу, то лечение откладывается и игрок может не успеть восстановиться к нужному матчу. Расписание очень плотное, и даже пара лишних дней имеет значение. По факту «Маверикс» здесь ни при чём — речь о том, что местные врачи ошиблись и это отразилось на сроках возвращения соперника.

Финальная картина у «Лейкерс» простая и довольно унылая. Команда еле входит в плей-офф, где не хватает грамотных разыгрывающих, а вся игра строится вокруг одного человека. В таком положении любая нестыковка — не тот соперник, не тот темп или неудачный выбор ротации — все сразу начинает играть против них, как домино, где заваливается всё сразу.