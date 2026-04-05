Леброн Джеймс теперь один. У «Лейкерс» — реальная беда

К началу плей-офф «Лейкерс» подошли максимально подготовленными: у них была рабочая ротация, лидеры не переигрывали, структура была выстроена. По состоянию и медицинскому сопровождению тоже не оказалось претензий. Всё шло хорошо, пока ситуацию не изменили не баскетбольные обстоятельства. Леброн наконец-то стал получать нужную поддержку со стороны Дончича с Ривзом. Однако решающая ошибка была совершена вне площадки — именно в этом кроется корень проблем сезона.
В игре с «Оклахомой» всё стало ясно уже в третьей четверти, когда Дончич ушёл с площадки из-за травмы бедра. Врачи выявили у него растяжение второй степени, поэтому он не сыграет до конца регулярного чемпионата, а старт плей-офф для него пока под вопросом. К тому же у команды появилась ещё одна проблема: Ривз почувствовал боль в боку, хотя всё доиграл. Обычно это значит, что серьёзных повреждений нет, но его тоже ждало обследование перед следующей игрой.
Во время МРТ в Далласе врачи ошиблись и просканировали не тот участок, который был нужен. Ошибки в назначениях оказаться не могло — команда чётко объяснила, что именно надо проверить, и это подтвердил главный тренер Джей Джей Редик. Теперь из-за необходимости всё переделывать начало лечения придётся отложить. Клуб не стал драматизировать, однако публично указал на ошибку медиков.
«Я не знаю, кто именно отвечает за проведение диагностики в Далласе, однако просканировали не тот участок. Это не наша ошибка — мы ясно указали, что нужно проверить, но, к сожалению, обследовали другое место».
После повторного осмотра врачи выяснили, что у Ривза не просто растяжение, а более серьёзная травма — из-за неё ему сложно двигаться, защищаться и реагировать на события на площадке. Обычно такие повреждения лечатся от четырёх до шести недель. То есть концовку сезона он точно пропустит и даже к плей-офф может не восстановиться — шансы вернуться хотя бы к концу первого раунда остаются под вопросом.
После ухода Остина у «озёрников» возникнут трудности, так как он был вторым игроком после Луки, кто мог начать атаку и спокойно вести мяч. Теперь разыгрывающим приходится принимать решения быстрее, и вся ответственность в основном ляжет на Джеймса. Если на площадке нет Дончича или Ривза, никто другой особо вести игру не может. Причина не в статусе Леброна, а в том, что почти никто из состава не умеет так организовывать нападение. Теперь ему в 41 год надо работать ещё больше — и это, скорее всего, скажется на игре команды в долгосрочной перспективе.
Потраченное время — это отдельная проблема. Если диагноз ставят не сразу, то лечение откладывается и игрок может не успеть восстановиться к нужному матчу. Расписание очень плотное, и даже пара лишних дней имеет значение. По факту «Маверикс» здесь ни при чём — речь о том, что местные врачи ошиблись и это отразилось на сроках возвращения соперника.
Финальная картина у «Лейкерс» простая и довольно унылая. Команда еле входит в плей-офф, где не хватает грамотных разыгрывающих, а вся игра строится вокруг одного человека. В таком положении любая нестыковка — не тот соперник, не тот темп или неудачный выбор ротации — все сразу начинает играть против них, как домино, где заваливается всё сразу.