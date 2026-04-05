Спад УНИКСа. Что происходит с одним из самых стабильных клубов сезона?

УНИКС после возвращения с паузы на Матч звёзд Единой лиги ВТБ и февральского окна ФИБА проиграл уже три матча в регулярном чемпионате. Последнее поражение пришлось на встречу с «Уралмашем» (74:82). Давайте по горячим следам разбираться в том, что происходит с клубом.

Главный тренер команды Велимир Перасович в одном из интервью заявил: «Работа тренера — большой стресс? Это точно. Потрясающая работа, когда выигрываешь. И худшая на свете, когда проигрываешь». С хорватским специалистом очень трудно не согласиться. УНИКС уступил «Зениту» и «Уралмашу» дома (75:82 и 74:82) и «Бетсити Парме» на выезде (77:80) за последний месяц. У клуба явно есть проблемы с травмами. После февраля в лазарете побывали Дишон Пьерр, Пэрис Ли, Джален Рейнольдс, Дмитрий Кулагин и Алексей Швед. На минуточку, все — лидеры команды, делающие результат. В игре с «Уралмашем» по ходу матча получил повреждение и Тайрон Брюэр.

Первая проблема — нестабильная ротация и нехватка лидеров. Здесь всё предельно очевидно: очень сложно побеждать серьёзных оппонентов, настроенных под конец сезона на улучшение своих позиций, без своих главных звёзд. Вторая проблема, на наш взгляд, кроется в том, что УНИКС в последнее время слишком вольно позволяет себя ощущать сопернику на паркете. Казанцы чем сильны прежде всего? Конечно, защитой. Перасович не первый сезон практикует прессинг по всей площадке, не позволяя сопернику ни миллиметра пространства. Этого не наблюдалось в недавних играх.

БК УНИКС Фото: Единая лига ВТБ

Например, во встрече с тем же «Уралмашем» вторую четверть УНИКС уступил со счётом 12:30. Можете себе такое вообще представить? Как оказалось, такое возможно. Причём больше удивляет рывок уральцев, который они совершили, — 17:0. Даже эмоциональные тайм-ауты Перасовича не помогали казанцам. Это уже определённый проблемный звоночек, потому что обычно паузы от тренера всегда заставляли «зелёных» проснуться.

Очевиден и спад Маркуса Бингэма. Да, Перасович заявил, что центровой болел последние два дня и, выступая с «Уралмашем», вышел на матч без сил. Однако и до этого звёздный центровой был далёк от своей оптимальной формы, которую демонстрировал в начале сезона. Есть вопросы и к Рейнольдсу. Вот что сказал тренер казанцев.

Велимир Перасович главный тренер УНИКСа, чемпион Единой лиги 2023 года «Что думаю по выступлению Рейнольдса? Если он играет так, то лучше вообще не выходить на площадку. Дело не только в статистике — у него всегда хорошие показатели. Сегодня мы рассчитывали, что он поведёт команду за собой, но этого не случилось. Сегодня он не был тем баскетболистом, к которому мы привыкли».

Третья проблема — нестабильность. Команда в последнее время часто отдаёт отрезки соперникам. Причём подчистую! Третья четверть с «Зенитом» — 13:31, четвёртая с ЦСКА — 17:28, четвёртая с «Пармой» — 8:16 и вторая с «Уралмашем» — 12:30. С армейцами удалось справиться, так как преимущество до этого было очень большим в пользу УНИКСа, с остальными — нет. Естественно, никто не застрахован от неудачных отрезков, такое случается с каждой командой в мире, однако с казанцами это уже происходит систематически за последний месяц. И мы не привыкли к этому по ходу великолепной регулярки, во время которой лишь подопечные Перасовича могли на равных играть с лидером Единой лиги ЦСКА.

Здоровый УНИКС — один из главных претендентов на чемпионство Единой лиги. С этим спорить даже нет смысла! Команда доказала свою состоятельность уже не раз по ходу сезона, но повреждения вносят свои коррективы. Хотелось бы увидеть клуб в полной боевой готовности по ходу плей-офф, чтобы решающая стадия сезона получилась интересной, увлекательной и непредсказуемой. Как говорится, главное — без травм! А УНИКСу ещё предстоит много работы, чтобы наладить проблемные моменты. Благо все в команде — профессионалы своего дела и точно хотят как можно быстрее прервать неудачный отрезок.