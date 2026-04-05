Скандальный игрок НБА проповедует на улице. После разрыва контракта ему явно нужна помощь

Посмотрите видео после того, как дочитаете абзац. На нём Джейден Айви читает на улице строки из Нагорной проповеди. Раньше это было бы просто интересной мелочью, а сейчас — значимый момент, начавшийся с обсуждений в Сети.

Игрок НБА проповедует на улице после отчисления из команды

Прошла всего неделя, а Джейден уже в центре скандала: сначала затронул католицизм, потом высказался против ЛГБТ* и критики по поводу Месяца гордости. «Чикаго» долго не терпел и уволил его за то, что он навредил команде. После этого Айви только начал — теперь он при случае задевает Стефена Карри и вспоминает Джордана с Леброном.

* движение признано в РФ экстремистским и запрещено

Рассуждения спортсмена о детстве, одиночестве и попытках разобраться с собой снова обсуждаются в прессе. Если раньше все думали, что это просто его личные переживания, то теперь считают, что это влияет на то, что происходит с ним сейчас.

При этом он не перестаёт выступать с новыми признаниями — наоборот, рассказывает всё больше. Клубы и руководство понимают — их репутация под угрозой, и это беспокоит всё сильнее.

Раньше такие баскетболисты, как Айви, были нужны клубам, а сейчас подобные игроки с, вероятно, ментальными проблемами мало востребованы. Сначала был драфт, потом «Детройт», позже — «Чикаго», где он боролся за место в составе. На коротком отрезке Айви делал всё, что мог, но сейчас остаётся свободным агентом. Дальнейшая карьера — большой вопрос.