4 команды дарили нам сенсации. Кто чаще всех обскакивал гранды Единой лиги?

В самом начале сезона Единой лиги ВТБ показалось, что в этой регулярке, например, «Бетсити Парма» или МБА-МАИ сместит кого-то из топ-4, но в дальнейшем гранды из «большой четвёрки» вернули свои позиции, закрепившись в таблице. Однако было место ярким отрезкам и матчам в чемпионате от середняков — об этом и поговорим.

Само собой, сложно конкурировать на длинной дистанции с такими именитыми и статусными командами, как ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локо». Но есть тот, кто в этом сезоне стабильно огорчал топов. Речь, конечно же, о «Парме». Пермский клуб под руководством Евгения Пашутина первым в сезоне нанёс поражение армейцам. Однако на этом команда не остановилась, позднее одержав две победы над УНИКСом, что достойно отдельного внимания, так как казанцы дважды уступали лишь ЦСКА и «Парме». Ещё в Единой лиге подопечные Пашутина огорчили один раз «Локо». «Зенит» им ни разу не покорился — четыре поражения.

Конечно, стоит выделить перформанс «Пармы» и в WINLINE Basket Cup. Команда пробилась в «Финал четырёх» нового международного турнира, по пути дважды одолев «Локо» и сербскую «Мегу». Клуб из Перми в этом сезоне не признаёт авторитеты, а играет в свой баскетбол, в котором полезны буквально все на паркете. Радует, что пермяки развивают и своих воспитанников. Успехи Льва Свинина, Ивана Егорова и особенно Глеба Фирсова — полностью заслуга «Пармы».

«БК Бетсити Парма» Фото: Единая лига ВТБ

«Уралмаш» начинал сезон ужасно, если сравнивать с прошлой регуляркой. У команды многое не получалось, хотя состав был способен достигать хороших результатов. Многие даже ждали того, что клуб из Екатеринбурга может потеснить кого-то из «большой четвёрки» в топ-4. Это суждение оказалось далёким от реальности. Но всё изменилось после того, как руководство уральцев решилось на смену тренера. Ростислава Вергуна заменил на посту Антон Юдин, который покинул «Локо», и у «Уралмаша» пошло-поехало.

С Юдиным команда заметно прибавила, хоть недавно «Уралмаш» и уступил в четырёх встречах кряду, однако игра и взаимодействия баскетболистов всё равно улучшились, — это хорошие вести перед скорым стартом плей-офф. Клуб из Екатеринбурга по ходу сезона дважды обыграл «Локо» и в последнем матче регулярки одолел УНИКС. Да-да, казанцев почти в полном составе (без Дмитрия Кулагина и Дишона Пьерра). «Уралмаш» набирает обороты.

Антон Юдин Фото: Единая лига ВТБ

После шести подряд поражений на старте сезона от «Енисея» мало кто ждал каких-то чудес. Но они определённо были! Клуб наладил игру и оказался сильнее «Зенита», когда у питерцев были большие проблемы с травмами у большинства игроков. Стабильно отнимать победы у грандов — та ещё сложность, впрочем, красноярцам удалось ещё обыграть «Локо» в дебютном матче Томислава Томовича у руля краснодарцев. И в плане развития баскетболистов «Енисей» отлично справляется с этой задачей. Ещё есть «Пари Нижний Новгород» среди тех, кто хотя бы один раз одолел топа. Нижегородцы в Питере победили «Зенит», что стало одним из факторов последующего увольнения Александра Секулича.

Если говорить о шансах в плей-офф команд с пятой по восьмую строчку в Единой лиге: если бы постсезон начинался прямо сейчас, то ЦСКА с лёгкостью бы разобрался с «Енисеем». Действующий чемпион одержал четыре победы над красноярцами, причём самая близкая из них была добыта с преимуществом москвичей в 13 очков (79:66), остальные — с куда большим. Пара УНИКС — «Уралмаш» была бы очень интересной, потому что уральцы в последнем очном противостоянии оказались сильнее. Чего нельзя сказать о «Зенит» — МБА-МАИ. Москвичам в этом сезоне ни разу не удалось обыграть ни одного из представителей «большой четвёрки», поэтому было бы очень трудно.

«Локо» с «Пармой» — та пара, которая, скорее всего, будет ждать нас по-настоящему в плей-офф. Эти клубы встречались по ходу всего сезона (с учётом Basket Cup) пять раз, и статистика говорит не в пользу краснодарцев — 2-3. Им ещё предстоит узнать сильнейшего в последнем противостоянии регулярки в Единой лиге, 18 апреля. Но одно можно сказать точно — пермяки являются неудобным соперником для гранда. И если так оно и останется, то будет очень горячо!