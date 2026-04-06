96 очков за два матча! Купер Флэгг затмил Леброна и стал частью истории НБА

Матч между «Далласом» и «Лейкерс» изначально был неравным, поскольку у «Лейкерс» не играли ключевые игроки — Лука Дончич и Остин Ривз, а у хозяев все были на месте. Итоговый счёт 134:128 говорит скорее о том, в какой форме сейчас команды и как укомплектованы их составы, а не о разнице в классе. На таком фоне особенно заметна была игра Купера Флэгга — о нём ещё поговорим.

Флэгг набрал 45 очков и добавил к этому девять результативных передач и восемь подборов. Во второй игре подряд он набирает больше 40 очков — до этого отметился 51 очком против «Орландо» и стал самым молодым игроком в истории НБА с таким результатом. Подобная серия встречалась крайне редко — только Айверсон в сезоне-1996/1997 делал что-то похожее на старте карьеры. Среди тинейджеров по матчам с 40+ очками Флэгг уже обошёл Леброна Джеймса — четыре подобные встречи.

Более того, сам матч стал примечателен уникальным событием: никогда раньше в истории лиги не было, чтобы один игрок младше 20 и другой старше 40 одновременно набрали по 30 очков. Джеймс выдал хорошую статистику (30+9+15), однако без помощи Дончича и Ривза «Лейкерс» не смогли навязать борьбу в нападении. Они вырвались вперёд только на самом старте и сразу же отдали инициативу, уступая по всем параметрам, — преимущество «Далласа» росло и достигло 22 очков.

«Лейкерс» сообразили сильный отрезок во второй четверти — Джеймс набрал 16 очков и сократил отставание до шести. В третьей четверти он продолжал активно идти в атаку, и после данка разница стала всего два очка (70:72). Это был максимум, на что гости смогли приблизиться, после чего «Даллас» перехватил инициативу и сыграл увереннее. У Люка Кеннарда получился лучший матч в карьере — трипл-дабл, но этого не хватило для успеха без достаточной поддержки от других. В атаке у «Далласа» больше вариантов: Вашингтон набрал 13 из 15 очков во второй половине и «Маверикс» по факту не зависели от одного игрока.

Флэгг был ключевым игроком своей команды, не перебирая на себя слишком много. За последние два матча он набрал 96 очков — это даже больше, чем у его конкурента за награду лучшему новичку Кона Книппела из «Шарлотт» за шесть игр (83). Сейчас Купер третий в лиге по количеству игр с 45+ очками — уступает только Дончичу и Шею Гилджес-Александеру. Его используют на позиции разыгрывающего, что поначалу казалось рискованным. Но Флэгг стал намного лучше контролировать мяч и принимать решения. У команды стало меньше потерь, больше толковых проходов и своевременных передач — это видно не только невооружённым глазом, но и по статистике.

Джеймс после матча отметил, что Купер часто показывает классную игру и не сбавляет темп за сезон.

Леброн Джеймс форвард «Лейкерс» «Он просто находится на волне в последней паре матчей. Но ведь он вообще весь сезон играет стабильно. Видеть, как он прогрессировал с самого начала до сегодняшнего дня, — это круто. Говорю это и как его болельщик, и просто как фанат баскетбола».

Сейчас Флэгг заметно усилил свои позиции в гонке за звание лучшего новичка года. Если в дальнейшем он продолжит набирать много очков и оставаться таким же активным на площадке, шансы получить награду будут только расти. Кстати, до него такие серии встреч с 45+ очками за месяц удавались только Кариму Абдул-Джаббару.

«Даллас» наконец-то смог дома победить — такого затяжного провала у них не было уже очень давно. Само по себе это уже важная новость, но по игре заметно другое: у команды появился человек, который держит нападение в порядке и не сдувается по ходу матча. Этого, по счастью, оказалось достаточно, чтобы спокойно выиграть у соперника, у которого и так не хватало игроков.