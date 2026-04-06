Стефен Карри наконец-то вернулся. Играл ярко, но решающая «трёха» на победу не залетела

Всё внимание в этом матче было приковано к возвращению Стефена Карри — он сразу стал главным героем. Но в решающий момент мяч оказался у соперника, и «Голден Стэйт» уступил «Хьюстону». Как развивались события — расскажем ниже.

Стеф Карри впервые с 2012 года начал матч регулярки не в старте, а вышел со скамейки. За 26 минут он набрал 29 очков (реализовал 11 из 21 броска, из них пять трёхочковых). Его появление оживило атаку — мяч стал двигаться быстрее, стало больше открытых позиций у других игроков. В первой четверти он создал момент для Чарльза Бэсси (прошёл на данк) и нашёл на броске Брэндина Подзиемски. К большому перерыву разница была минимальной — «Голден Стэйт» проигрывал 53:55.

Во второй половине Карри стал действовать активнее и чаще сам завершал атаки. Он уверенно создавал себе броски с дриблингом, использовал финты и бросал со средней дистанции. Эпизод, когда он прошёл Кевина Дюранта и забил с фолом, показал его готовность к плотной опеке. В третьей четверти Карри набрал 11 очков и помог команде не уступить перед концовкой. В концовке обе команды обменивались результативными атаками. За 20 секунд до конца Гэри Пэйтон II вывел хозяев вперёд после того, как защитник соперника тронул мяч на пути в кольцо. В следующей атаке Дюрант нашёл Алперена Шенгюна, который забил после прохода за 11 секунд до сирены — этот бросок оказался решающим.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В последней атаке «Голден Стэйт» просто отдали мяч Стефу, который бросил издали под прессингом, но не попал. Перед этим он сократил отставание до минимума, забив «трёшку» и пройдя к кольцу, однако это не помогло изменить исход. Во второй половине случилась небольшая стычка между Дрэймондом Грином и Джабари Смитом-младшим, разняли их быстро. Смит набрал 23 очка и сделал девять подборов, у Шенгюна — 24 очка, у Амена Томпсона — 18 очков и семь передач. Дюрант отметился 31 очком, восемью подборами и восемью передачами, а за 2.10 до сирены реализовал важнейший трёхочковый.

Случился редкий для лиги эпизод: на площадке одновременно появились оба Карри — и Стеф, и Сет, оба — в составе «Уорриорз». Впервые за всю историю команды братья сыграли вместе.

После этого матча у «Голден Стэйт» 36 побед и 42 поражения, «воины» идут 10-ми на Западе и уже не вылетят из зоны плей-ин. «Хьюстон», наоборот, закрепился в зоне плей-офф: 49 побед, пятое место — и прямая путёвка в 1/8 финала в кармане. Следующий матч «Уорриорз» проведут дома с «Сакраменто», а «Рокетс» отправятся в гости к «Финиксу».

