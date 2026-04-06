Мощь капитана «Локо» и удививший новичок «Зенита». Герои недели в Единой лиге

Главным героем 23-й игровой недели в Единой лиге ВТБ, по мнению читателей «Чемпионата», стал защитник московского ЦСКА Самсон Руженцев. За него отдали голоса 28,8% пользователей. Регулярка стремительно движется к завершению, но кто же показал себя лучше остальных на новом отрезке?

Брендан Адамс — «Бетсити Парма»: отбегать почти весь матч не проблема

Пермяки сделали выводы и отомстили «Енисею» за недавнее разгромное поражение (78:97). На этот раз «Парма» лучше действовала практически во всём. И во многом это связано с Адамсом. Один из лидеров отдохнул всего лишь 18 секунд из 40 минут! На счету Брендана 19 очков, четыре подбора, шесть передач и один перехват с 26 баллами эффективности. Колоссальная польза от разыгрывающего, что и помогло его клубу победить.

Патрик Миллер — «Локомотив-Кубань»: капитан в ударе

Второе попадание кряду в наш топ от капитана краснодарцев. И полностью заслуженное! Миллер стал MVP марта в Единой лиге, ни на секунду не снизив требования к своей игре в начале апреля. «Локо» провёл один матч на неделе, разгромив МБА-МАИ — 88:67. Как и подобает лидеру, Патрик вёл за собой клуб — 21 очко, четыре подбора, семь передач, два перехвата. Добавьте к этому топовые «плюс-минус» («+11») и эффективность (33 балла) — и тогда получите по-настоящему шикарное выступление.

Каспер Уэйр — ЦСКА: звёздный армеец порадовал в День смеха

Все знают, что 1 апреля — никому не верю. Но в матче с «Енисеем» Уэйру можно было поверить. У одного из лидеров ЦСКА 23 очка, четыре передачи и один перехват. И всё это за 19 с половиной минут на паркете! Причём его реализация действительно поражала (70%). Во встрече с «Самарой» Каспер не брал на себя много попыток, но всё равно нашёл, чем порадовать — 10 очков и по одному подбору с передачей.

Джонни Джузэнг — «Зенит»: лучшая игра от новичка питерцев

Первые два матча у Джузэнга за сине-бело-голубых получились провальными, если судить по общему влиянию на игру, принятию решений и реализации. Однако Джонни явно нужно было время, чтобы влиться в команду. На прошедшей неделе он проявил себя выше всяких похвал: набрал по 16 очков в матчах с «Самарой» и «Пари НН», а его бенефис случился в игре с «Автодором». Во встрече с саратовчанами у защитника 25 очков, три подбора и одна передача. Великолепный отрезок от новичка, а «Зенит» выиграл все матчи на неделе.

Даниил Ключенков — «Пари НН»: когда аренда действительно полезна

Нижегородцам особо не позавидуешь, потому что команда потеряла из-за травмы капитана Евгения Бабурина, плюс ушёл в «Уралмаш» один из лидеров Кирилл Попов. Как говорится, одни двери закрываются, другие — открываются. Больше игрового времени получил Ключенков, которого ЦСКА отдал в аренду. Он оформил 10 очков, шесть подборов и две передачи во встрече с «Зенитом» и 16 очков, семь подборов, три перехвата — с «Уралмашем». Причём последних удалось обыграть (77:72). А для «Пари НН» сейчас любая победа на вес золота с учётом того, что команда борется за восьмую строчку и выход в плей-офф.

