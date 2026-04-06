Единая лига ВТБ, сезон-2025/2026: главные герои 24-й недели, Брендан Адамс, Миллер, Уэйр, Джузэнг, Ключенков, ЦСКА, Зенит, опрос

Мощь капитана «Локо» и удививший новичок «Зенита». Герои недели в Единой лиге
Никита Бирюков
Главные герои 24-й недели Единой лиги
Собрали самые яркие выступления.

Главным героем 23-й игровой недели в Единой лиге ВТБ, по мнению читателей «Чемпионата», стал защитник московского ЦСКА Самсон Руженцев. За него отдали голоса 28,8% пользователей. Регулярка стремительно движется к завершению, но кто же показал себя лучше остальных на новом отрезке?

Расписание и результаты матчей Единой лиги — смотрите здесь

Брендан Адамс — «Бетсити Парма»: отбегать почти весь матч не проблема

Статистика Брендана Адамса в матче с «Енисеем»

Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Пермяки сделали выводы и отомстили «Енисею» за недавнее разгромное поражение (78:97). На этот раз «Парма» лучше действовала практически во всём. И во многом это связано с Адамсом. Один из лидеров отдохнул всего лишь 18 секунд из 40 минут! На счету Брендана 19 очков, четыре подбора, шесть передач и один перехват с 26 баллами эффективности. Колоссальная польза от разыгрывающего, что и помогло его клубу победить.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
73 : 78
Бетсити Парма
Пермский край
Енисей: Тасич - 17, Рыжов - 14, Коулмэн - 13, Сонько - 7, Артис - 6, Ванин - 6, Евдокимов - 4, Касаткин - 3, Долинин - 3, Ведищев, Перевалов, Шлегель
Бетсити Парма: Адамс - 19, Адамс - 16, Картер - 15, Захаров - 14, Шашков - 8, Свинин - 2, Минченко - 2, Фирсов - 2, Сандерс, Ильницкий, Стафеев, Егоров

Патрик Миллер — «Локомотив-Кубань»: капитан в ударе

Статистика Патрика Миллера в матче с МБА-МАИ

Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Второе попадание кряду в наш топ от капитана краснодарцев. И полностью заслуженное! Миллер стал MVP марта в Единой лиге, ни на секунду не снизив требования к своей игре в начале апреля. «Локо» провёл один матч на неделе, разгромив МБА-МАИ — 88:67. Как и подобает лидеру, Патрик вёл за собой клуб — 21 очко, четыре подбора, семь передач, два перехвата. Добавьте к этому топовые «плюс-минус» («+11») и эффективность (33 балла) — и тогда получите по-настоящему шикарное выступление.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 апреля 2026, пятница. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
88 : 67
МБА-МАИ
Москва
Локомотив-Кубань: Миллер - 21, Ищенко - 14, Хантер - 9, Мур - 8, Темиров - 8, Попов - 7, Квитковских - 6, Коновалов - 6, Мартин - 5, Шеянов - 4, Рябков, Самойленко
МБА-МАИ: Савков - 19, Балашов - 11, Барашков - 7, Воронов - 7, Зубков - 7, Певнев - 6, Комолов - 4, Трушкин - 3, Личутин - 3, Исмаилов, Платунов

Каспер Уэйр — ЦСКА: звёздный армеец порадовал в День смеха

Статистика Каспера Уэйра в матче с «Енисеем»

Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Все знают, что 1 апреля — никому не верю. Но в матче с «Енисеем» Уэйру можно было поверить. У одного из лидеров ЦСКА 23 очка, четыре передачи и один перехват. И всё это за 19 с половиной минут на паркете! Причём его реализация действительно поражала (70%). Во встрече с «Самарой» Каспер не брал на себя много попыток, но всё равно нашёл, чем порадовать — 10 очков и по одному подбору с передачей.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 апреля 2026, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
103 : 70
Енисей
Красноярск
ЦСКА: Уэйр - 23, Тримбл - 22, Ухов - 18, Кливленд - 6, Руженцев - 6, Чадов - 6, Курбанов - 6, Астапкович - 4, Антонов - 4, Митрович - 4, Ганькевич - 2, Карпенко - 2
Енисей: Тасич - 15, Ведищев - 14, Артис - 10, Рыжов - 10, Ванин - 7, Коулмэн - 5, Евдокимов - 4, Сонько - 3, Шлегель - 2, Перевалов, Скуратов, Долинин

Джонни Джузэнг — «Зенит»: лучшая игра от новичка питерцев

Статистика Джонни Джузэнга в матче с «Автодором»

Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Первые два матча у Джузэнга за сине-бело-голубых получились провальными, если судить по общему влиянию на игру, принятию решений и реализации. Однако Джонни явно нужно было время, чтобы влиться в команду. На прошедшей неделе он проявил себя выше всяких похвал: набрал по 16 очков в матчах с «Самарой» и «Пари НН», а его бенефис случился в игре с «Автодором». Во встрече с саратовчанами у защитника 25 очков, три подбора и одна передача. Великолепный отрезок от новичка, а «Зенит» выиграл все матчи на неделе.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 апреля 2026, четверг. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
64 : 95
Зенит
Санкт-Петербург
Автодор: Мотовилов - 14, Сущик - 11, Вольхин - 9, Пранаускис - 7, Беслач - 7, Земский - 5, Фёдоров - 4, Клименко - 4, Евсеев - 3, Коско, Яковлев
Зенит: Джузэнг - 25, Мартюк - 14, Фрейзер - 10, Бако - 10, Узинский - 9, Роберсон - 8, Мун - 8, Щербенев - 3, Воронцевич - 3, Емченко - 2, Шаманич - 2, Карасёв - 1

Даниил Ключенков — «Пари НН»: когда аренда действительно полезна

Статистика Даниила Ключенкова в матче с «Уралмашем»

Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Нижегородцам особо не позавидуешь, потому что команда потеряла из-за травмы капитана Евгения Бабурина, плюс ушёл в «Уралмаш» один из лидеров Кирилл Попов. Как говорится, одни двери закрываются, другие — открываются. Больше игрового времени получил Ключенков, которого ЦСКА отдал в аренду. Он оформил 10 очков, шесть подборов и две передачи во встрече с «Зенитом» и 16 очков, семь подборов, три перехвата — с «Уралмашем». Причём последних удалось обыграть (77:72). А для «Пари НН» сейчас любая победа на вес золота с учётом того, что команда борется за восьмую строчку и выход в плей-офф.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 апреля 2026, среда. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
72 : 77
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Уралмаш: Попов - 14, Эллис - 12, Карданахишвили - 12, Даглас - 11, Герасимов - 8, Нэвелс - 7, Нэльсон - 5, Далтон - 3, Пынько, Писклов, Новиков, Белянков
Пари Нижний Новгород: Хоменко - 18, Ключенков - 16, Лукач - 14, Карпенков - 10, Шендеров - 6, Зоткин - 6, Хвостов - 4, Якушин - 3, Буринский, Симаев, Самойленко

Кто стал лучшим на прошлой неделе?

