Путь к величию. Как мастер из Шаолиня помог Виктору Вембаньяме выйти на уровень MVP

Прошлый сезон НБА Виктор Вембаньяма завершил досрочно, столкнувшись с тромбозом глубоких вен правого плеча. Серьёзный недуг заставил баскетболиста пересмотреть подходы к восстановлению, и уже летом 2025 года француз отправился в Китай. В Поднебесную лидер «Сан-Антонио» прибыл не ради стандартного туристического маршрута, а с чисто прагматичной целью — вернуться на паркет ещё более сильным и устойчивым. Местом силы был выбран легендарный монастырь Шаолинь, где Виктор в течение 10 дней испытывал свои физические и ментальные возможности на прочность.

О деталях необычного тренировочного лагеря звёздного игрока «Спёрс» стало известно из материала китайского издания Fir Record. Историю пребывания баскетболиста в обители записал репортёр Дун Шэн со слов мастера Яньаня, который лично обучал Вембаньяму во время его ретрита в июне 2025 года. Как выяснилось, за стенами древнего храма юный талант искал не только новые методы физической подготовки, но и ту внутреннюю тишину, которая необходима для доминирования в лучшей лиге мира.

Шакил О’Нил посещает монастырь Шаолинь в 2009 году Фото: Visual China Group via Getty Images

Стоит отметить, что Вембаньяма не первопроходец в мире баскетбола, искавший вдохновения в этих стенах. В июле 2009 года Шаолинь посетил легендарный Шакил О’Нил, став первым игроком НБА такого масштаба, прикоснувшимся к культуре монастыря. Но если для Шака это был скорее эмоциональный визит и исполнение детской мечты, то для 21-летнего на тот момент француза поездка превратилась в суровый курс самосовершенствования.

Между физикой и аскезой

Виктор Вембаньяма. Обряд бритья волос в Шаолине Фото: Из личного архива Виктора Вембаньямы

Для монастыря Шаолинь приезд спортсмена такого масштаба стал вызовом. При росте 224 см Вембаньяма физически не помещался в стандартный уклад: кровати в кельях монахов имеют длину всего 1,9 м. Выход нашли, состыковав три односпальные кровати — только так удалось соорудить спальное место, где центровой мог хотя бы полностью выпрямить ноги.

Проверкой на искренность намерений стал вопрос о внешнем виде. На вопрос мастера, готов ли он стать настоящим практиком кунг-фу, Виктор ответил без колебаний. Прямо на каменных ступенях храма он позволил Яньаню сбрить свои волосы обычной бритвой. Когда дело было сделано, он коснулся головы и улыбнулся — для наставника это стало окончательным доказательством того, что приезд звезды НБА не был рекламным трюком. Впрочем, сложности на этом не закончились. Даже сшитая по спецзаказу на местной фабрике форма оказалась коротка, из-за чего побритый налысо Виктор выглядел на тренировках довольно комично и едва ли походил на традиционного послушника.

Распорядок дня многие сочли бы беспощадным: подъём в 4:30, участие в кантовках (утренних песнопениях) в пять часов и завтрак из рисовой каши с булками на пару. Одной из главных сложностей стала диета. В монастыре уже более 1000 лет запрещены мясо, чеснок и лук. Но для профессионального атлета такого калибра одного растительного рациона было бы недостаточно. Чтобы не нарушать каноны, команда Вембаньямы организовала доставку мясных блюд в автомобиль, припаркованный в нескольких километрах от монастыря, где игрок обедал в строгой изоляции.

Борьба с гравитацией

Виктор Вембаньяма на тренировке в Шаолине Фото: Из личного архива Виктора Вембаньямы

Тренировочный процесс под руководством Яньаня строился на контрасте по отношению к привычным методам НБА. Упор в Шаолине сделали на универсальную координацию и базовые принципы кунг-фу. Чуть ли не главным «врагом» Виктора стала гравитация: при высоком центре тяжести любой прыжок или резкое движение требует колоссальных усилий для сохранения баланса.

Программа подготовки включала три ключевых элемента.

Динамическая устойчивость : Спринты и прыжки «лягушкой» по каменистым склонам с углом наклона до 30 градусов. Это заставляло мышцы-стабилизаторы работать в нетипичных для паркета режимах.

: Спринты и прыжки «лягушкой» по каменистым склонам с углом наклона до 30 градусов. Это заставляло мышцы-стабилизаторы работать в нетипичных для паркета режимах. Генерация силы в хаосе : Отработка формы «13 кулаков Шаолиня». Яньань обучал Виктора технике выброса энергии из неустойчивых положений, моделируя ситуации, когда в НБА его «берут в коробочку» или толкают в момент броска.

: Отработка формы «13 кулаков Шаолиня». Яньань обучал Виктора технике выброса энергии из неустойчивых положений, моделируя ситуации, когда в НБА его «берут в коробочку» или толкают в момент броска. Сенсорная депривация: Ночное восхождение к пещере Бодхидхармы в полной темноте без фонарей. Полагаясь только на слух и тактильные ощущения, Вембаньяма должен был «чувствовать» тропу. Мастер Яньань вспоминает, что дыхание игрока оставалось ровным даже на самых опасных участках пути.

Виктор Вембаньяма, медитация в тёмное время суток Фото: Из личного архива Виктора Вембаньямы

Что касается похода к пещере, то он заслуживает особого упоминания. Маршрут по крутым ступеням занимает у обычного человека около двух часов, но мастер подготовил для Виктора экстремальное условие — полное отсутствие света. Вся группа выключила фонари, двигаясь лишь под светом луны и звёзд. В условиях такой депривации звезда НБА был вынужден буквально «впитывать» окружающую среду кожей и слухом. При его габаритах риск получить травму на узких скальных выступах был велик, что не могло не беспокоить наставника. Однако всё прошло гладко: добравшись до места, Виктор погрузился в длительную медитацию. Позже Яньань признался, что в тот момент увидел не мировую знаменитость, а человека, ищущего подлинный покой.

Больше чем спорт

Особое внимание уделялось ментальной гигиене. Вечерние медитации поначалу вызывали у Вембаньямы вопросы: «Почему мы просто сидим?» Ответ пришёл через практику осознанности. В противовес миру, где за каждым его шагом следят миллионы подписчиков, Шаолинь предложил полную информационную тишину — после девяти вечера Виктор практически не притрагивался к телефону, предпочитая книги по кинезиологии (науке о движении человека) и психологии.

Итоги ретрита

Прощание с монастырём прошло в духе взаимного уважения. Вембаньяма оставил наставнику памятные подарки — свои игровое джерси и кроссовки, которые теперь хранятся в офисе Яньаня. В ответ мастер вручил ему браслет с иероглифом «юн», символизирующим храбрость и благородство.

Мастер Яньань сравнивает стандартную подготовку в НБА с плаванием в бассейне — эффективным, но предсказуемым. Шаолинь же стал для Виктора «открытым морем» с его ветрами и скрытыми течениями. Судя по тому, как уверенно француз проводит нынешний сезон, уроки, которые он получил в монастыре, помогли ему обрести ту самую устойчивость, которая необходима, чтобы выйти на новый уровень.