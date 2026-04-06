Самые интересные расклады под конец регулярки НБА. Интриг предостаточно

13 апреля пройдёт последний игровой день регулярного чемпионата НБА. Осталась ровно неделя до этого события, поэтому уже можно немного порассуждать о самом важном событии сезона — плей-офф. Давайте поговорим о раскладах, кто кому удобен, чего ждать и у кого легче календарь под конец регулярки.

Начнём с того, что топ-10 в обеих конференциях уже никак не изменится. «Милуоки», «Чикаго», «Бруклину», «Индиане» и «Вашингтону» точно не удастся попасть в плей-ин со стороны Востока, а «Мемфису», «Далласу», «Нью-Орлеану», «Сакраменто» и «Юте» — с Запада.

Восточная конференция

«Детройт» гарантировал себе первое место на Востоке, даже если проиграет оставшиеся четыре встречи кряду, однако это вряд ли произойдёт с учётом предстоящих соперников («Орландо», «Милуоки», «Шарлотт» и «Индиана»). Идущий вторым «Бостон» может сравняться с «Пистонс», но уступил лидеру конференции в сезонной серии (1-3), поэтому даже при равенстве очков в таблице никак не обойдёт «поршней». «Никс» находятся в трёх очках от «Селтикс», однако у команды сложный календарь под конец регулярки («Атланта», «Бостон», «Торонто» и «Шарлотт»), поэтому ждать возвышения «Нью-Йорка», скорее всего, не стоит.

Обогнать «Никс» в таблице может «Кливленд», потому что «Кавальерс» находятся совсем близко (команды разделяет одно очко), плюс календарь не самый сложный (два матча с «Атлантой», «Мемфис» и «Вашингтон»). Только первые четыре клуба на Востоке уже гарантировали себе место в плей-офф. Дальше — интереснее. За две оставшиеся путёвки в постсезон бьются разу пять команд — «Атланта», «Филадельфия», «Торонто», «Шарлотт» и «Орландо».

Наибольшие шансы, конечно, у «Хоукс». У клуба больше всего очков среди всех этих команд (123) и потрясающая форма (на отрезке из 10 игр — 8-2). Конечно, календарь у «Атланты» под конец сложный (два матча с «Кливлендом», «Нью-Йорк» и «Майами»), но рассчитывать на как минимум две победы можно в этих противостояниях. Чего и хватит для выхода в плей-офф. Шестая «Филадельфия» тоже может рассчитывать на прямое попадание в постсезон. Правда, следующие два соперника очень серьёзные — «Сан-Антонио» и «Хьюстон». С «Индианой» и «Милуоки» проблем быть не должно у клуба, претендующего на топ-6. В общем, у «Сиксерс» могут возникнуть трудности под конец регулярки.

У «Торонто» лёгкий график — две встречи с «Майами», «Нью-Йорк» и «Бруклин». Клуб спокойно может рассчитывать на две-три победы, а там уже всё будет зависеть от того, как выступят соперники. «Рэпторс» могут обскакать «Сиксерс» в борьбе за шестую строчку. Что же касается «Шарлотт», то у клуба осталось меньше всего встреч на Востоке (три). И все с лидерами — с «Детройтом», Бостоном» и «Нью-Йорком»! Да, «шершни» сейчас на диком ходу (на отрезке из 10 игр — 8-2), однако им нужны как минимум две победы, чтобы хотя бы рассчитывать на прямую путёвку в плей-офф, а это будет очень сложно. Кажется, «Шарлотт» всё же окажется в зоне плей-ин.

«Орландо» тоже не позавидуешь, так как клуб сыграет с «Детройтом», «Миннесотой», «Чикаго» и «Бостоном». Да и форма оставляет желать лучшего (на отрезке из 10 игр — 4-6). Скорее всего, «Мэджик» тоже останутся в плей-ин и будут бороться в этом мини-турнире. «Майами» вряд ли поборется с командами за прямую путёвку в плей-офф, слишком уж плохи дела у клуба в последнее время (3-7). Споэльстра и Ко уже привыкли начинать свой постсезон с плей-ин.

Прогнозируем, что на пятой строчке Востока так и останется «Атланта», а за последнее место поборются «Филадельфия» и «Торонто», но больше шансов миновать стадию плей-ин у «Рэпторс».

Западная конференция

На вершине — «Оклахома», от которой и ждали такого результата. Но то, что «Сан-Антонио» будет находиться на второй строчке конференции, отставая от действующего чемпиона и лидера на три очка — в это перед стартом сезона мало кто мог поверить. Тем не менее «Спёрс» без преувеличения просто великолепны. Клуб с начала февраля проиграл лишь три матча из 30! Виктор Вембаньяма не только лидирует в гонке за лучшего оборонительного игрока НБА, но и обошёл явного фаворита на MVP Шея Гилджес-Александера, продолжая удерживать первую строчку в борьбе за самого ценного игрока сезона. Инопланетянин может стать всего лишь четвёртым в истории лиги, кому удавалось взять сразу две этих награды за сезон! Ранее этого добивались только Майкл Джордан, Хаким Оладжьювон и Яннис Адетокунбо.

«Тандер» достаточно обеспечить себе две победы в четырёх матчах, чтобы гарантированно остаться лидером Запада. В соперниках будут «Лейкерс», «Клипперс», «Денвер» и «Финикс». Кажется, лёгкая первая строчка для «Оклахомы». «Сан-Антонио» ждут четыре домашние встречи с «Филадельфией», «Портлендом», «Далласом» и «Денвером». Скорее всего, только Никола Йокич во главе «Наггетс» сможет навязать борьбу настолько сильным «шпорам».

Ещё тремя командами, гарантировавшими себе место в топ-6 Запада, являются «Лейкерс», «Денвер» и «Хьюстон». У «Лос-Анджелеса» и «Наггетс» одинаковое количество очков (128), «Рокетс» — чуть позади (127). «Озёрники» под конец регулярки потеряли лидеров Луку Дончича и Остина Ривза, а ещё полезного цепного пса Маркуса Смарта. Леброн Джеймс будет в одиночку отдуваться в играх с «Оклахомой», «Голден Стэйт», «Финиксом» и «Ютой». «Лейкерс» могут упасть с третьей строчки на четвёртую или пятую по итогам оставшихся игр.

У «Денвера» график сначала лёгкий — «Портленд» и «Мемфис», затем очень сложный — «Оклахома» и «Сан-Антонио», однако к последним матчам лидеры Запада могут уже решить все свои вопросы по части регулярки, поэтому возможен вариант с выходом резервистов, чем «Наггетс» должны обязательно воспользоваться, чтобы попытаться оказаться третьими в таблице. У Йокича, Мюррэя и остальных много опыта в плей-офф, отчего лучше находиться в той части сетки, где будет «Сан-Антонио», нежели чемпионская «Оклахома». «Хьюстон» набрал приличный ход, выиграв шесть матчей подряд. Под конец регулярки клуб ждут игры с «Финиксом», «Филадельфией», «Миннесотой» и «Мемфисом». «Рокетс» тоже могут обойти «Лейкерс» при должном настрое и стечении обстоятельств.

За последнюю прямую путёвку в плей-офф будут бороться «Миннесота» (124 очка) и «Финикс» (121 очко). «Волки» обладают куда более простым календарём («Индиана», «Орландо», «Хьюстон» и «Нью-Орлеан»), нежели «солнечные» («Хьюстон», «Даллас», «Лейкерс» и «Оклахома»). Но вот форма «Тимбервулвз» оставляет желать лучшего — три поражения кряду. У Энтони Эдвардса не идёт игра, да и в последнее время мы не видим лидера клуба на паркете из-за травмы колена. Возможно, берегут силы Муравья, а может, всё действительно плохо. «Миннесоте» достаточно двух побед в своих матчах, чтобы остаться шестой на Западе. Похоже, «Финикс» — в плей-ин.

В плей-ин Запада «Голден Стэйт», скорее всего, никак не сдвинется с 10-го места. Если даже «Портленд» проиграет все свои четыре матча, то окажется выше «воинов» из-за победы в сезонной серии (3-1), а «Клипперс» необходимо уступить во всех четырёх играх («Даллас», «Оклахома», «Портленд» и «Голден Стэйт»), во что на самом деле верится с трудом. При этом предположим, что, скорее всего, «Миннесота» так и останется в топ-6. А как «Финикс», «Клипперс» и «Портленд» поделят места между собой — это та ещё загадка. Можем предположить, что эти три коллектива останутся в таком же порядке, как сейчас. Либо последние два клуба совершат рокировку, потому что у «Санз» на три очка больше и их будет очень непросто сдвинуть с седьмой строчки.