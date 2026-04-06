Самые интересные расклады под конец регулярки НБА. Интриг предостаточно

Все новости
Расклады под конец регулярного сезона-2025/2026: кто вышел в плей-офф, плей-ин, главные интриги НБА

Никита Бирюков
Многое уже понятно, но есть о чём рассказать.

13 апреля пройдёт последний игровой день регулярного чемпионата НБА. Осталась ровно неделя до этого события, поэтому уже можно немного порассуждать о самом важном событии сезона — плей-офф. Давайте поговорим о раскладах, кто кому удобен, чего ждать и у кого легче календарь под конец регулярки.

Начнём с того, что топ-10 в обеих конференциях уже никак не изменится. «Милуоки», «Чикаго», «Бруклину», «Индиане» и «Вашингтону» точно не удастся попасть в плей-ин со стороны Востока, а «Мемфису», «Далласу», «Нью-Орлеану», «Сакраменто» и «Юте» — с Запада.

Восточная конференция

«Детройт Пистонс»

Фото: Nic Antaya/Getty Images

«Детройт» гарантировал себе первое место на Востоке, даже если проиграет оставшиеся четыре встречи кряду, однако это вряд ли произойдёт с учётом предстоящих соперников («Орландо», «Милуоки», «Шарлотт» и «Индиана»). Идущий вторым «Бостон» может сравняться с «Пистонс», но уступил лидеру конференции в сезонной серии (1-3), поэтому даже при равенстве очков в таблице никак не обойдёт «поршней». «Никс» находятся в трёх очках от «Селтикс», однако у команды сложный календарь под конец регулярки («Атланта», «Бостон», «Торонто» и «Шарлотт»), поэтому ждать возвышения «Нью-Йорка», скорее всего, не стоит.

Обогнать «Никс» в таблице может «Кливленд», потому что «Кавальерс» находятся совсем близко (команды разделяет одно очко), плюс календарь не самый сложный (два матча с «Атлантой», «Мемфис» и «Вашингтон»). Только первые четыре клуба на Востоке уже гарантировали себе место в плей-офф. Дальше — интереснее. За две оставшиеся путёвки в постсезон бьются разу пять команд — «Атланта», «Филадельфия», «Торонто», «Шарлотт» и «Орландо».

«Атланта Хоукс»

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Наибольшие шансы, конечно, у «Хоукс». У клуба больше всего очков среди всех этих команд (123) и потрясающая форма (на отрезке из 10 игр — 8-2). Конечно, календарь у «Атланты» под конец сложный (два матча с «Кливлендом», «Нью-Йорк» и «Майами»), но рассчитывать на как минимум две победы можно в этих противостояниях. Чего и хватит для выхода в плей-офф. Шестая «Филадельфия» тоже может рассчитывать на прямое попадание в постсезон. Правда, следующие два соперника очень серьёзные — «Сан-Антонио» и «Хьюстон». С «Индианой» и «Милуоки» проблем быть не должно у клуба, претендующего на топ-6. В общем, у «Сиксерс» могут возникнуть трудности под конец регулярки.

У «Торонто» лёгкий график — две встречи с «Майами», «Нью-Йорк» и «Бруклин». Клуб спокойно может рассчитывать на две-три победы, а там уже всё будет зависеть от того, как выступят соперники. «Рэпторс» могут обскакать «Сиксерс» в борьбе за шестую строчку. Что же касается «Шарлотт», то у клуба осталось меньше всего встреч на Востоке (три). И все с лидерами — с «Детройтом», Бостоном» и «Нью-Йорком»! Да, «шершни» сейчас на диком ходу (на отрезке из 10 игр — 8-2), однако им нужны как минимум две победы, чтобы хотя бы рассчитывать на прямую путёвку в плей-офф, а это будет очень сложно. Кажется, «Шарлотт» всё же окажется в зоне плей-ин.

«Торонто Рэпторс»

Фото: Cole Burston/Getty Images

«Орландо» тоже не позавидуешь, так как клуб сыграет с «Детройтом», «Миннесотой», «Чикаго» и «Бостоном». Да и форма оставляет желать лучшего (на отрезке из 10 игр — 4-6). Скорее всего, «Мэджик» тоже останутся в плей-ин и будут бороться в этом мини-турнире. «Майами» вряд ли поборется с командами за прямую путёвку в плей-офф, слишком уж плохи дела у клуба в последнее время (3-7). Споэльстра и Ко уже привыкли начинать свой постсезон с плей-ин.

Прогнозируем, что на пятой строчке Востока так и останется «Атланта», а за последнее место поборются «Филадельфия» и «Торонто», но больше шансов миновать стадию плей-ин у «Рэпторс».

Западная конференция

Виктор Вембаньяма

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

На вершине — «Оклахома», от которой и ждали такого результата. Но то, что «Сан-Антонио» будет находиться на второй строчке конференции, отставая от действующего чемпиона и лидера на три очка — в это перед стартом сезона мало кто мог поверить. Тем не менее «Спёрс» без преувеличения просто великолепны. Клуб с начала февраля проиграл лишь три матча из 30! Виктор Вембаньяма не только лидирует в гонке за лучшего оборонительного игрока НБА, но и обошёл явного фаворита на MVP Шея Гилджес-Александера, продолжая удерживать первую строчку в борьбе за самого ценного игрока сезона. Инопланетянин может стать всего лишь четвёртым в истории лиги, кому удавалось взять сразу две этих награды за сезон! Ранее этого добивались только Майкл Джордан, Хаким Оладжьювон и Яннис Адетокунбо.

«Тандер» достаточно обеспечить себе две победы в четырёх матчах, чтобы гарантированно остаться лидером Запада. В соперниках будут «Лейкерс», «Клипперс», «Денвер» и «Финикс». Кажется, лёгкая первая строчка для «Оклахомы». «Сан-Антонио» ждут четыре домашние встречи с «Филадельфией», «Портлендом», «Далласом» и «Денвером». Скорее всего, только Никола Йокич во главе «Наггетс» сможет навязать борьбу настолько сильным «шпорам».

Леброн Джеймс

Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Ещё тремя командами, гарантировавшими себе место в топ-6 Запада, являются «Лейкерс», «Денвер» и «Хьюстон». У «Лос-Анджелеса» и «Наггетс» одинаковое количество очков (128), «Рокетс» — чуть позади (127). «Озёрники» под конец регулярки потеряли лидеров Луку Дончича и Остина Ривза, а ещё полезного цепного пса Маркуса Смарта. Леброн Джеймс будет в одиночку отдуваться в играх с «Оклахомой», «Голден Стэйт», «Финиксом» и «Ютой». «Лейкерс» могут упасть с третьей строчки на четвёртую или пятую по итогам оставшихся игр.

У «Денвера» график сначала лёгкий — «Портленд» и «Мемфис», затем очень сложный — «Оклахома» и «Сан-Антонио», однако к последним матчам лидеры Запада могут уже решить все свои вопросы по части регулярки, поэтому возможен вариант с выходом резервистов, чем «Наггетс» должны обязательно воспользоваться, чтобы попытаться оказаться третьими в таблице. У Йокича, Мюррэя и остальных много опыта в плей-офф, отчего лучше находиться в той части сетки, где будет «Сан-Антонио», нежели чемпионская «Оклахома». «Хьюстон» набрал приличный ход, выиграв шесть матчей подряд. Под конец регулярки клуб ждут игры с «Финиксом», «Филадельфией», «Миннесотой» и «Мемфисом». «Рокетс» тоже могут обойти «Лейкерс» при должном настрое и стечении обстоятельств.

«Миннесота Тимбервулвз»

Фото: David Berding/Getty Images

За последнюю прямую путёвку в плей-офф будут бороться «Миннесота» (124 очка) и «Финикс» (121 очко). «Волки» обладают куда более простым календарём («Индиана», «Орландо», «Хьюстон» и «Нью-Орлеан»), нежели «солнечные» («Хьюстон», «Даллас», «Лейкерс» и «Оклахома»). Но вот форма «Тимбервулвз» оставляет желать лучшего — три поражения кряду. У Энтони Эдвардса не идёт игра, да и в последнее время мы не видим лидера клуба на паркете из-за травмы колена. Возможно, берегут силы Муравья, а может, всё действительно плохо. «Миннесоте» достаточно двух побед в своих матчах, чтобы остаться шестой на Западе. Похоже, «Финикс» — в плей-ин.

В плей-ин Запада «Голден Стэйт», скорее всего, никак не сдвинется с 10-го места. Если даже «Портленд» проиграет все свои четыре матча, то окажется выше «воинов» из-за победы в сезонной серии (3-1), а «Клипперс» необходимо уступить во всех четырёх играх («Даллас», «Оклахома», «Портленд» и «Голден Стэйт»), во что на самом деле верится с трудом. При этом предположим, что, скорее всего, «Миннесота» так и останется в топ-6. А как «Финикс», «Клипперс» и «Портленд» поделят места между собой — это та ещё загадка. Можем предположить, что эти три коллектива останутся в таком же порядке, как сейчас. Либо последние два клуба совершат рокировку, потому что у «Санз» на три очка больше и их будет очень непросто сдвинуть с седьмой строчки.

Интересное из мира НБА:
96 очков за два матча! Купер Флэгг затмил Леброна и стал частью истории НБА 96 очков за два матча! Купер Флэгг затмил Леброна и стал частью истории НБА
Скандальный игрок НБА проповедует на улице. После разрыва контракта ему явно нужна помощь
Видео
Скандальный игрок НБА проповедует на улице. После разрыва контракта ему явно нужна помощь
