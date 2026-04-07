Как доли секунды гасят кульминацию. Крутой бросок Макколлума пришёл слишком поздно

Заключительная сцена матча длилась меньше секунды. Но всё было ясно: после броска Си Джея Макколлума мяч влетел в корзину уже после финальной сирены. Судьи быстро отменили попадание — «Нью-Йорк» удержал победу 108:105. Все детали — в материале ниже.

В начале встречи лучше смотрелись гости: у «Атланты» долго не получалось поймать ритм, и соперник успел набрать очки и повести в счёте. Однако «Никс» не смогли увеличить отрыв — слишком много теряли мяч (целых 12 раз за первую половину), из-за чего преимущество постоянно таяло, и разница в счёте оставалась минимальной. Потом у хозяев стало получаться в атаке — особенно старался Никил Александер-Уокер, который и бросал с периметра, и шёл под кольцо, несмотря на тесную опеку. Дайсон Дэниэлс успешно использовал свободные зоны, а Джален Джонсон был полезен на подборах и без мяча.

Во второй четверти «Нью-Йорк» стал активнее защищаться под кольцом. Митчелл Робинсон уверенно собирал подборы и мешал атакам соперника, и благодаря этому гости немного увеличили отрыв. Но когда он ушёл на скамейку, «Атланта» устроила рывок 12:0 и вышла вперёд. К большому перерыву уже хозяева лидировали — 57:53, почти не дав сопернику набрать очки во второй четверти.

В третьем отрезке «Хоукс» ушли на 10 очков вперёд. Джонсон забил сложный мяч с фолом, показав превосходство по скорости. Правда, «Никс» быстро сократили отрыв благодаря точным броскам Карла-Энтони Таунса из-под кольца и с дистанции. Когда Робинсон вновь вышел на площадку, игра «Нью-Йорка» снова стала жёстче в защите и на подборах. Перед заключительной четвертью Джейлен Брансон сократил разрыв до двух очков.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube.

В четвёртой четверти соперники играли на равных и часто мазали. «Атланта» брала подборы в нападении, а Александер-Уокер брал игру на себя и попадал трудные броски. При этом контроль за матчем постоянно переходил от одной команды к другой. Всё решил Брансон: забил «трёшку», потом отобрал мяч и завершил атаку, а затем за 30 секунд до конца исполнил решающий средний бросок. Финиш матча гости довели до конца за счёт точных штрафных.

У «Атланты» последняя попытка закончилась далёким броском Си Джея Макколлума, но он оказался слишком поздним. Команда попала только 40% бросков за матч и в концовке часто делала ставку на изоляцию. Александер-Уокер провёл отличный матч — 36 очков с хорошей реализацией. В «Нью-Йорке» Брансон отметился 30 очками, из которых 17 пришлись на последнюю четверть. Робинсон был заметен на подборе и в обороне — это сильно помогло команде.

После сегодняшней игры у «Никс» теперь 51 победа и 28 поражений, а у «Хоукс» – 45 побед и 34 проигрыша. «Нью-Йорк» продолжает держаться в зоне плей-офф, а «Атланта» всё ещё в группе команд, которые в теории могут бороться ещё за место в плей-офф через плей-ин. Впереди у «Никс» домашняя встреча с «Бостоном», а «Хоукс» поедут в гости к «Кливленду».