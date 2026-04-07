Бывшая команда Голдина стала чемпионом NCAA! Успеха ждать пришлось 37 лет

Женский финал NCAA удивил многих: впервые в истории лиги Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA) стал чемпионом, обыграв явного фаворита университет Южной Каролины (79:51). Настало время мужчин выявлять сильнейшего в этом сезоне. В решающей встрече сошлись университеты Мичигана (Michigan Wolverines) и Коннектикута (UConn Huskies). За «росомах» в прошлом сезоне выступал россиянин Владислав Голдин, поэтому команда должна быть хорошо знакома российским фанатам студенческого баскетбола.

Первая минута оказалась пристрелочной — команды не смогли распечатать корзины друг друга. Но затем университет Мичигана оформил рывок 7:2, в котором шикарно смотрелся Эллиот Кадо, оформивший пять очков. Причём оба учебных заведения делали ставку на проходы и игру в «краске», почти отказавшись от «трёшек». «ЮКонн» стал постепенно приближаться к сопернику во многом из-за удачных действий Соло Болла. Защитник оформил пять очков, а Алекс Карабан реализовал первый трёхочковый в матче. «Хаскиз» оказались вблизи — 10:11. У Мичигана очки набирали только Кадо (семь) и Морез Джонсон-младший (восемь).

Не успели глазом моргнуть, как университет Коннектикута перехватил инициативу (18:15). У команды полетело издали и получалось хорошо бороться на подборах. Нападение Мичигана практически встало по сравнению с молниеносным началом. Впрочем, учебному заведению удалось сравнять счёт (19:19), даже несмотря на трудности в атаке. Подопечные Дасти Мэя и Дэна Хёрли шли вплотную, однако ближе к концу первой половины «росомахи» усилиями Якселя Лендеборга и Адая Мары оформили преимущество в четыре очка — 29:25. Болл положил «трёшку», а Мара тут же ответил с ближней дистанции. Родди Гэйл-младший своим данком поставил яркую точку в половине, завершившейся в пользу Мичигана со счётом 33:29.

Мичиган — Коннектикут Фото: Getty Images

На старте второй половины снова появился сумбур: команды часто теряли мяч, волнение играло ключевую роль. Однако Мичиган лучше справился с давлением, доведя преимущество уже до восьми очков — 41:33. «Росомахи» оказывали давление на «хаск» по всему паркету, что давало свои плоды, так как подопечные Хёрли оказались совсем не готовы к такому развитию событий, допуская потери. «+8» долгое время держалось в игре вплоть до того момента, как Кадо положил первую «трёшку» для своей команды, после чего «ЮКонну» пришлось брать тайм-аут. И пауза немного помогла «хаскам» прийти в себя, потому что после выхода на паркет игроки действовали спокойнее и находили моменты для взятия кольца.

Борьба в «Мартовском безумии» не прекращается ни на секунду. Это хорошо почувствовал один из судей, которого в пылу противостояния случайно сбили с ног игроки. Коннектикут не был бы многократным чемпионом NCAA, если бы не пытался играть до конца. «ЮКонн» отдавал все силы, чтобы сократить отставание, но преимущество Мичигана всё равно держалось в районе семи-восьми очков. Один из лидеров «росомах» Лендеборг включился в нужный момент, потому что «хаски» стали плотно наседать. Именно Яксель собирал на себе фолы и разбирался с соперниками вблизи кольца.

За четыре минуты до конца матча подопечные Мэя имели солидный перевес — 60:51. Коннектикут приблизился на «-6», но «трёшка» Трея Маккенни снова позволила Мичигану чувствовать себя комфортно. В концовке Карабан и Болл сделали всё возможное, чтобы максимально сократить отставание. И у них это вышло — 63:67. После двух промахов со штрафной линии от Гэйла-младшего на секунду показалось, что «хаски» смогут совершить сенсацию. К сожалению, всё тот же Карабан промахнулся с дальней дистанции. Мичиган довёл дело до победы со счётом 69:63.

Игроки «Мичигана» празднуют победу Фото: Michael Reaves/Getty Images

Самым результативным игроком встречи стал Кадо с 19 очками, тремя подборами и двумя передачами. Лендеборг добавил от себя 13 очков, а Джонсон-младший оформил дабл-дабл: 12 очков и 10 подборов. Карабан отметился тем же — 17 очков, 11 подборов и две передачи, но этого не хватило для победы. К слову, Алекс отыграл весь матч без замен, отбегав 40 минут! Мичиган за первую половину не реализовал ни одного трёхочкового из восьми попыток! Зато компенсировал нехватку «трёшек» большим количеством удачных штрафных по ходу всей игры (команда положила в цель 25 из 28 попыток с линии).

70 тыс. зрителей пришло на главный матч «Мартовского безумия» в Индианаполисе. И явно не прогадали! Да, фанаты баскетбола не увидели в решающей игре сезона россыпь ярких моментов, но лицезрели борьбу от начала и до конца на каждом сантиметре площадки. А это и является немаловажным фактором успеха в NCAA. «Росомахи» в последний раз до этого становились чемпионами в NCAA в далёком 1989 г. К слову, Коннектикут побеждал пять раз лишь в XXI веке, но сегодня Хёрли и Ко оказались слабее. Мичиган вписал своё имя в историю во второй раз! Заслуженное чемпионство Мэя и его команды, добытое потом и кровью.