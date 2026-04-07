Баскония Витория-Гастейс — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
22:00 Мск
НБА, сезон-2025/2026, Мемфис Гриззлиз — Кливленд Кавальерс, 7 апреля 2026 года: обзор матча и попытка установить рекорд по трёшкам

В НБА устроили нелепую погоню за «трёшками». Хотели рекорд, но в итоге проиграли
Артемий Берстенев
В НБА устроили нелепую погоню за «трёшками»
Игроки «Мемфиса» очень старались.

Как ни странно, но итоговый счёт не отражает характера этой игры. «Мемфис» провёл один из самых точных матчей в плане бросков из-за дуги в истории лиги, однако уступил «Кливленду» — 126:142. При почти 50% реализации трёхочковых хозяева не смогли сократить отставание в ключевых отрезках и не контролировали ход встречи.

НБА — регулярный чемпионат
07 апреля 2026, вторник. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
126 : 142
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Мемфис Гриззлиз: Проспер - 24, Миллер-Уайтхэд - 20, Баль - 20, Уильямсон - 17, Кауард - 12, Джексон - 11, Клейтон-мл - 10, Спенсер - 9, Окани - 3, Уэллс, Хендрикс, Гибсон
Кливленд Кавальерс: Мобли - 24, Шрёдер - 22, Меррилл - 21, Эллис - 19, Аллен - 13, Портер - 11, Нэнс - 10, Проктор - 10, Томлин - 10, Энаруна - 2, Миникс, Сарр

Первый отрезок сразу задал тон всей игре: «Мемфис» активно искал броски из-за дуги и за четверть положил сразу 10 трёхочковых. Атаковали хозяева быстро, предпочитая дальние броски, а не борьбу в «краске». «Кливленд» переобуваться не стал: продолжил играть в привычном ритме и не был застигнут врасплох. Во второй четверти у «Гриззлиз» упал темп, но общее направление не поменялось. Во второй половине «Мемфис» вновь ускорился — шесть «трёшек» за третий отрезок и 10 — за четвёртый. В итоге счётчик остановился на 29 реализованных трёхочковых из 59 — это повторение рекорда НБА.

Кто из клубов НБА реализовал больше всего «трёшек» за матч

КлубКоличество и соперникСезон
«Милуоки»29 — против «Майами»2020/2021
«Бостон»29 — против «Нью-Йорка»2024/2025
«Мемфис»29 — против «Кливленда»2025/2026
«Хьюстон»28 — против «Оклахомы»2020/2021
«Юта»28 — против «Шарлотт»2020/2021

В истории НБА показатель в 27 реализованных бросков за матч был достигнут 12 раз, трижды это удавалось игрокам «Голден Стэйт».

«Мемфис» был очень близок к рекорду лиги по «трёшкам» — не хватило одного точного попадания. В концовке хозяева уже специально спешили с бросками и фолили, чтобы успеть ещё что-то набросать издали. В итоге рекорд устоял. При этом «Кливленд» не гнался за «трёшками» — уверенно брал своё из-под кольца и контролировал щит, нивелируя преимущество «Мемфиса» в дальних бросках.

Отдельная история — кем вообще играли «Гриззлиз». Самое удивительное, что клубный рекорд команда установила, когда у неё в составе были сразу четыре игрока на краткосрочных контрактах. Из-за травм (Джа Морант и Зак Иди выбыли до конца сезона) на площадке рядовой зритель вряд ли узнал бы и половину игроков. Важные броски совершали те, кто обычно мало времени находится на площадке — это не сказалось на их точности, но в общем уровне игры разница была видна. Девять человек у «Мемфиса» реализовали хотя бы один трёхочковый. Адама Баль и Дэрик Миллер-Уайтхэд реализовали по шесть, Лукас Уильямсон — пять, Оливье-Максенс Проспер — четыре. При этом броски из-под кольца шли хуже: только 48,4% попаданий (15 из 31) — показатель ниже, чем у соперника.

Это уже 18-е поражение для «Гриззлиз» в 20 матчах. Да, у команды хорошо летели трёхочковые, однако дальше этого дело не пошло — особой угрозы для «Кливленда» не было. «Кавальерс» просто действовали ровно, без спадов, уверенно держали игру под контролем и спокойно довели дело до победы, не обращая внимания на точные броски соперника.

