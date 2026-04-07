Виктор Вембаньяма угодил в ловушку спорных правил. Что за травма у француза?

На сам матч никто бы даже не обратил внимания — обычная игра, которых сотни. Однако всё быстро изменилось, когда Виктор Вембаньяма уже во второй четверти ушёл в раздевалку — он провёл на паркете всего 15 минут 40 секунд. В итоге все обсуждали не сам счёт, а почему один из главных талантов поколения провёл так мало времени на площадке — и какую роль здесь сыграли новые правила НБА. Чуточку подробнее — далее.

На последних минутах второй четверти Пол Джордж встретил Вембаньяму локтем в бок, когда тот пытался сыграть на перехвате. Вембаньяма сразу почувствовал боль, через несколько минут ушёл в раздевалку, но всё же попробовал вернуться на площадку. Однако после короткого отрезка времени снова попросил замену и остаток матча провёл вне игры. Врачи определили — ушиб рёбер, но насколько серьёзно повреждение, пока не особо ясно. Обычно с такими ушибами тяжело двигаться и выдерживать борьбу под кольцом, поэтому Виктором решили не рисковать и оставили его на скамейке до конца игры.

Важность этого эпизода связана не только с медициной. Сейчас, чтобы претендовать на индивидуальные награды в НБА, нужно сыграть минимум в 65 матчах 20+ минут . Есть два исключения: можно два раза сыграть чуть меньше, от 15 до 20 минут, и это всё равно засчитается. Вембаньяма использовал их оба: второй — в этой игре (15.40). В зачёт идут и игры внутрисезонного турнира, так что формально матчей у него стало больше — 64 зачтённых. Чтобы остаться в гонке за награды, ему нужно провести ещё хотя бы одну игру, где он проведёт на площадке минимум 20 минут. Если в каком-то матче сыграет меньше, его уже не засчитают.

Полученная травма ставит под вопрос участие француза в борьбе за индивидуальные награды. Авторитетный американский доктор Джесси Морс считает, что это может быть как лёгкая травма, так и перелом рёбер. Врачи надеются, что по результатам МРТ и КТ всё окажется не так серьёзно, но если нет — спортсмен пропустит все оставшиеся игры.

Травмированный Виктор Вембаньяма Фото: Ronald Cortes/Getty Images

У «Сан-Антонио» осталось три игры до конца сезона. Если у игрока проблемы со здоровьем, его игровое время ограничивают, так что шансов провести нужные 20 минут становится меньше. Просто появиться на паркете — мало, нужно сыграть активно. К тому же с повреждёнными рёбрами это тяжело. В статистике у него за игру: 17 очков, пять подборов, три блок-шота за 16 минут. Это его обычные показатели — видно, что травма сначала особо не мешала.

Подробности о правиле 65 матчей и всех выкрутасах с исключениями мы раньше уже разбирали — по ссылке в редакционном блоке ниже. В нашем случае судьбу игрока решает именно эта самая «норма». Пока врачи до конца не разобрались с травмой и не вынесли вердикт. Всё зависит от того, насколько успешно он пройдёт обследования и как быстро наступит прогресс. Ну а формальность всё та же — хотя бы в одном матче надо сыграть 20+ минут. Правила не меняются.