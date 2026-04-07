По стопам Коби и Леброна. Что за «чудо медицины» получит Лука Дончич перед плей-офф?

Растяжение задней поверхности бедра второй степени считается повреждением средней тяжести, которое обычно представляет собой частичный разрыв мышечной ткани. При такой травме пациенты часто хромают при ходьбе, а спортсмены испытывают резкие приступы боли во время физической активности. На восстановление может уйти около месяца, однако возвращение в игру до полного реабилитационного цикла чревато рисками, так как существует вероятность усугубить травму и спровоцировать ещё более серьёзные последствия.

Именно с этим вызовом столкнулся лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич. Словенец получил травму в четвёртой четверти матча с «Оклахома-Сити Тандер» на прошлой неделе. Встреча завершилась болезненным поражением «озёрников» со счётом 96:139, но главной потерей стал именно вынужденный уход словенца с площадки. МРТ подтвердила опасения врачей, и теперь участие разыгрывающего в решающей стадии сезона находится под вопросом.

Ситуация осложняется плотным графиком НБА. Регулярный чемпионат завершается уже 13 апреля. Фактически сразу стартует плей-офф — 18-го числа. Чтобы максимально ускорить регенерацию тканей, тренерский штаб калифорнийской команды принял решение отправить словенца в Европу. Шэмс Чарания, известный своими точными инсайдами, сообщил, что Лука в настоящий момент находится в Испании, где проходит специальные инъекционные процедуры.

Шэмс Чарания главный инсайдер НБА «Ожидания внутри «Лейкерс» сейчас таковы, что и Лука Дончич, и Остин Ривз выбывают на неопределённый срок перед началом плей-офф. Но на этой неделе появилась новая деталь — об этом я сообщил вчера и могу дополнить сегодня. Мне дали понять, что Дончич сейчас находится в Испании. Он отправился туда для прохождения курса инъекционной терапии в области растяжения задней поверхности бедра второй степени, чтобы стимулировать заживление и в конечном итоге ускорить процесс восстановления. Лука делает всё возможное, чтобы как можно скорее вернуться на площадку. Как известно, при таком повреждении сроки возвращения обычно составляют от четырёх до шести недель. Он пытается немного сократить этот период, однако пока неясно, насколько эффективным окажется лечение и насколько оно ускорит восстановление. Но именно этим он сейчас и занимается — в Испании».

Основной причиной выбора Европы может являться более лояльное законодательство в области регенеративной медицины. Доктор Эван Джеффрис пояснил, что в Испании специалисты имеют право проводить более глубокие манипуляции со стволовыми клетками и плазмой (PRP), повышая их терапевтическую эффективность. Теоретически график восстановления может сократиться вдвое.

Спортивный врач Джесси Морс предполагает, что в лечении Дончича могут использоваться стволовые клетки, плацентарная ткань и экзосомы, вводимые под контролем УЗИ прямо в повреждённые зоны. Традиционно лидируют в подобных передовых методах Германия и Швейцария. Специалист отмечает, что «Лейкерс» фактически бросили в бой «тяжёлую артиллерию», используя все возможные средства медицины.

По словам Морса, Дончич может получить специфические нанопептиды и методы очистки плазмы крови (TPE или инуферез). Такие процедуры могут применяться в комплексе лечения, а также для выведения веществ из организма перед возвращением в США. Джесси провёл параллель с другим легендарным игроком «Лейкерс» Коби Брайантом, который много лет назад также успешно летал в Европу для инновационного лечения, недоступного на родине. По оценке врача, такой комплексный подход даёт реальный шанс увидеть Луку на паркете уже через три-четыре недели — возможно, к середине первого раунда плей-офф.

Случай Дончича далеко не первый в истории калифорнийского клуба, когда лидеры команды доверяют своё здоровье европейским специалистам в критические моменты сезона. Брайант действительно обращался за лечением в Европу. В 2011 году он отправился в Германию к доктору Питеру Велингу, где проходил процедуру Regenokine — терапию аутологичной сывороткой крови, обогащённой противовоспалительными белками. Впоследствии прославленный спортсмен положительно оценивал состояние колена и отмечал, что после Regenokine-процедуры оно чувствовало себя намного лучше. В 2013 году Мамба вновь посещал Германию.

Считается, что Германию с медицинским визитом посещал и Леброн Джеймс. В 2023 году, когда Король столкнулся с серьёзной травмой стопы, в лиге активно обсуждали его возможную поездку в ФРГ. По информации инсайдеров, Леброн мог проходить там специальный курс PRP-терапии (инъекции обогащённой тромбоцитами плазмы), чтобы максимально сократить сроки отсутствия на паркете.

История показала, что решение с Коби было оправданным и принесло результат. Леброн также всё ещё в деле и показывает невероятную эффективность. Всё это позволяет предположить, что успешным окажется и лечение Дончича, так что болельщики «Лейкерс» могут спать спокойнее. Для лучшего на данный момент бомбардира НБА нынешнего сезона сейчас делается всё возможное, чтобы его магия на паркете не прервалась в самый ответственный момент.