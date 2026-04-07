«Нью-Йорк», настало твоё время! Почему «Никс» больше всего заслуживают успеха в плей-офф

Большинство команд НБА уже завоевали для себя право сыграть в плей-офф сезона-2025/2026. И действительно очень много франшиз по-настоящему не только способны, но и достойны на успех в постсезоне. Одной из таких организаций, безусловно, является «Нью-Йорк Никс». Чем же «никербокеры» это заслужили и что могут показать в сериях на вылет? Давайте разбираться.

«Нью-Йорк» — франшиза в целом непростой судьбы. Команда с очень «большого рынка», которая при этом всегда была в тени других подобных команд — «Лейкерс» и «Бостона». Да и «Никс» куда чаще находились позади тех же «Чикаго», «Майами», «Сан-Антонио», «Голден Стэйт». После двух титулов в начале 1970-х, во второй половине той декады «Никс» еле-еле дважды вышли в плей-офф. Эта же тенденция перенеслась и на начало 1980-х, а самое большое затишье и тёмные времена пришлись на XXI век. За 21 сезон (с сезона-2001/2002 до сезона-2021/2022) команда лишь пять раз выходила в плей-офф, четырежды вылетая в первом же раунде.

Всё изменилось с приходом защитника Джейлена Брансона. При нём команда не только неизменно выходит в плей-офф, но и стабильно проходит первый раунд. А в прошлом сезоне «Никс» так вообще выдали лучший плей-офф за 25 лет — вышли в финал конференции. И это первая отправная точка того, почему «Нью-Йорк» заслужил некий успех в предстоящем плей-офф.

На самом деле первой доминошкой всего это стало событие, произошедшее чуть раньше – продление контракта Брансона. В 2024 году Джейлен пошёл на самую большую финансовую уступку в истории — он отказался от $ 113 млн по новому контракту и подписал соглашение на четыре года вместо пяти. Это позволило команде подписать Микала Бриджеса и обменять Карла-Энтони Таунса. Как итог – в следующем же сезоне «Никс» показали лучший результат за 25 лет, остановившись в шаге от выхода в финал НБА впервые с 1999 года.

Ещё одной зоной роста была смена тренера. Очевидно, что Том Тибодо хоть и неплохой и уважаемый специалист, но всё же он застрял где-то в баскетболе конца нулевых – начала 2010-х. Плюс он не отказывался от своей излюбленной манеры гонять основных игроков по 40+ минут даже в матчах, где исход уже ясен. С ним ожидаемо и логично расстались, и ему на смену был взят лучший свободный агент НБА среди тренеров — Майк Браун.

Он за свою карьеру прошёл воду, огонь и медные трубы: выводил Леброна в его первый финал НБА, был на протяжении почти всей династии «Голден Стэйт» в штабе Стива Керра и вернул «Сакраменто» в плей-офф впервые за 16 лет. Решение нанять именно Брауна было лучшим, и «Никс» в лице генерального менеджера Леона Роуза это сделали.

Сейчас «Нью-Йорк» представляется одной из самых целостных команд НБА с чёткой структурой и распределёнными ролями. Каждый знает своё место и цену, никто не перетягивает одеяло. Да, в начале сезона было не всё так просто, Браун не мог, как в «Сакраменто», сломать то, что и так было покошено, и строить заново. В таких больших командах это невозможно. Нужны время и притирка, точечные решения. И после Матча всех звёзд дела у «Никс» действительно пошли в гору.

Одним из факторов стало то, что Браун переформатировал Таунса в более классического центрового — и это даёт плоды. Да, у команды далеко не самая сильная и лучшая скамейка, но это не значит, что есть глобально кто-то сильнее их. «Кливленд» и «Бостон» претерпели изменения по ходу сезона, и далеко не факт, что они выйдут на пик в плей-офф.

«Детройт», как и «Нью-Йорк», одна из самых целостных команд, однако всё же «Пистонс» куда сильнее зависят от Кейда Каннингема, чем «Нью-Йорк» – от Брансона. И сейчас вообще непонятно, каким Кейд вернётся после коллапса лёгкого. В совокупности всех этих факторов, несмотря на турнирную таблицу, «Никс» всё равно представляются командой, которая не только способна, но и действительно заслуживает как минимум выход в финал НБА впервые за 27 лет. У них есть всё для этого, пора делать ещё один шаг вперёд.