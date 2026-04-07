Не только разгром «Локо», но и победа в регулярке. Такой ЦСКА можно остановить?!

Последняя встреча в Единой лиге ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» завершилась разгромом от армейцев (92:63). И это было в Краснодаре! Сумели ли гости с юга отомстить и как проходило их последнее противостояние в регулярном чемпионате — в материале «Чемпионата».

Команды с первых минут показали, что борьба станет ключевым аспектом матча. Каждый заслон игроки проходили с трудом, любое действие не давалось просто. Ливио Жан-Шарль хорошо себя показал вблизи кольца, набрав четыре очка, во многом благодаря этому ЦСКА хорошо начал — 6:2. Но Кирилл Темиров держал «Локо» в игре, оформив первые четыре очка гостей. Включились и Винс Хантер с Всеволодом Ищенко, которые помогли краснодарцам перехватить инициативу — 10:8. Быстрый темп шикарно подходил подопечным Томислава Томовича. Однако армейцы быстро спохватились и прибавили в атаке: Самсон Руженцев положил свободный лэй-ап, а Иван Ухов — «трёшку». Впрочем, и у «Локо» нашлись свои герои — Даниил Шеянов и Джеремайя Мартин. Россиянин забил 2+1 и реализовал трёхочковый, американец же шикарно действовал в обороне, блокируя и перехватывая мячи. Мело Тримбл после выхода на паркет немного сократил отставание хозяев, но гости всё равно оказались сильнее — 23:17.

ЦСКА вышел на вторую четверть с горящими глазами, особенно выделялся Антониус Кливленд, не только набравший шесть очков, но и отрабатывающий в защите на все 100%. Тоже самое можно спокойно сказать и о Никите Курбанове, который оформил и вовсе семь очков. Благодаря этому армейцы сравняли счёт (30:30) и заставили Томовича взять тайм-аут. И он сработал, потому что Антон Квитковских положил «трёшку», а Хантер оформил четыре очка. У армейцев продолжил блистать Кливленд, забивший издали. Однако ему стали шикарно помогать Ухов, Жан-Шарль и Тримбл. ЦСКА просто улетел вперёд — 50:39. Четверть закрыл Кливленд своей яркой «трёшкой» под сирену (33:16).

После перерыва бенефис Кливленда продолжился — Антониус набрал пять очков. Качественно включился Каспер Уэйр, на счету которого тоже пять очков. ЦСКА оформил рывок 14:5. Разница уже достигла 20 очков в пользу хозяев — 64:44. Движение мяча от армейцев было на чемпионском уровне, в это же время у «Локо» не получалось практически ничего. Хозяева собирали очень много подборов на чужой половине площадки, это позволяло им проводить несколько атак подряд. Патрик Миллер, Шеянов и Мартин вели краснодарцев за собой, но разница оставалась такой же. 24:15 — отрезок за ЦСКА.

В первой половине у Тримбла особо не шла игра, зато в решающей четверти Мело показал, что может в любой момент зажечься. Шесть очков набрал лидер ЦСКА, а его команда сообразила рывок 9:4. После этого вопрос о победителе был снят. Подопечные Андреаса Пистиолиса куражились в концовке, особенно ярко заявил о себе Ухов, поливавший издали и успешно находивший моменты для проходов. Хозяева довели дело до разгрома со счётом 99:69.

Благодаря отменной игре в концовке Ухов стал самым результативным игроком встречи. Иван оформил 20 очков, три подбора и шесть передач. Кливленд и Тримбл набрали по 17 очков. Мело ещё собрал шесть подборов. На счету Жан-Шарля 15 очков, семь подборов и четыре передачи. Во многом этот квартет сделал игру, однако в целом можно отметить большинство представителей ЦСКА. У «Локо» лучшим был Мартин — 15 очков, три подбора, четыре передачи, два перехвата и (!) четыре блок-шота. Последнее и вовсе поражает, так как как Джеремайя — защитник, который особо не славился своими оборонительными действиями. Очень качественную игру провёл Шеянов, набравший 12 очков.

Кливленд стал X-фактором этого противостояния. Антониус вышел со скамейки и дал ЦСКА возможность поверить в свои силы. В матче с бывшей командой защитник буквально расцвёл и выдал топовый перформанс, который в дальнейшем поддержали партнёры. Победа была добыта и из-за великолепной игры армейцев на подборе. Москвичи собрали на 20 отскоков больше соперника — 42 против 22. Колоссальная разница! ЦСКА досрочно выиграл регулярный чемпионат Единой лиги и уже спокойно может готовиться к «Финалу четырёх» WINLINE Basket Cup, который стартует уже в эту пятницу, 10 апреля. «Чемпионат» будет держать вас в курсе событий с турнира.