Без лидеров «Лейкерс» бессильны. Редик публично сцепился со своим игроком

Если бы в баскетболе действовало правило технического нокаута, этот матч закончился бы намного быстрее. «Оклахома» полностью доминировала над «Лейкерс»: счёт 123:87 говорит сам за себя. «Тандер» без конца использовали слабые места соперника и не дали шанс усомниться в своей победе даже до большого перерыва. Но и это не всё — были ещё интересные моменты, о которых дальше и расскажем.

Для «Лейкерс» матч начался с больших проблем — из-за отсутствия сразу нескольких лидеров (Дончича, Ривза и Леброна) атаковать было некому. Несмотря на это, первую половину играли более-менее на равных, в основном благодаря удачной защите. Однако под конец второй четверти «Оклахома» резко увеличила отрыв. После этого гости полностью контролировали ход матча, а у «Лейкерс» пропала всякая организация в нападении, да и в защите всё стало плохо.

«Тандер» не стали ничего выдумывать — просто грамотно выполнили свою работу. Шей Гилджес-Александер контролировал темп, набирал солидные очки и передачи. Айзея Джо был точен из-за дуги, Чет Холмгрен хорошо боролся под кольцом. Джаред Маккейн подстраховал скамейку. В итоге гости забрали очередную победу. У «Лейкерс» же ничего не получилось — даже несмотря на усилия Руи Хатимуры и Дрю Тимме, команда провела один из самых слабых матчей в сезоне и снова проиграла.

Во второй четверти на площадке за пару секунд разгорелся конфликт: Джей Джей Редик был явно недоволен Вандербилтом, быстро заменил его и начал бурно выяснять отношения. Успокаивать обоих пришлось помощникам и запасным. После чего Вандербилта зрители больше не увидели — он остаток встречи смотрел со скамейки.

После этого особых перемен в игре не случилось, поскольку «Оклахома» продолжала уверенно наращивать отрыв, не меняя свой привычный подход. Тем временем у «Лейкерс» не нашлось никаких работающих вариантов, чтобы наладить игру в какой-либо из фаз. Итоговый счёт — это не только про кадровую разницу на эту встречу, но и про то, кто аккуратнее справлялся со своими задачами по ходу матча.