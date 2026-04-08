«Самое больное — они перестают верить». Что ждёт «Локомотив» в плей-офф Единой лиги?

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ выходит на финишную прямую, и команды проводят заключительные проверки перед главным вызовом сезона. В такой момент никто не может позволить себе расслабиться: важно не просто сохранить или улучшить положение в таблице, а подойти к решающей стадии в оптимальном игровом и ментальном тонусе.

Этого принципа придерживались ЦСКА и «Локомотив-Кубань», которые 7 апреля завершили очные противостояния перед играми на вылет. Итог для краснодарцев неутешителен: четыре поражения в регулярном чемпионате и ещё два — в матчах внутрисезонного турнира Winline Basket Cup. После очередной неудачи главный тренер железнодорожников Томислав Томович предельно откровенно высказался о состоянии своих подопечных.

Томислав Томович главный тренер «Локомотива-Кубань» «Если честно, во второй четверти мы перестали играть достаточно умно — это во-первых. А во-вторых, думаю, что, когда мы теряем умную игру, теряем и жёсткость. Не знаю, в чём причина: усталость от поездок, или слишком большое уважение к ЦСКА, или ещё какие-то вещи, которые я не хочу обсуждать публично. Но, к сожалению, мы не смогли поддержать тот уровень игры, который у нас был первые 15 минут. Мы позволили им заработать лёгкие очки во второй четверти. Самое больное для меня — это то, что они перестают верить, что могут вернуться в игру. И это то, над чем мы обязательно должны работать. Да, ЦСКА — хорошая команда, но мы должны стать лучше».

Счёт по четвертям — 17:23, 33:16, 24:15, 25:15 — наглядно подтверждает слова тренера. Железнодорожники бодро начали встречу и даже выиграли первый отрезок с преимуществом в «+6». Однако во второй десятиминутке игра краснодарцев полностью рассыпалась: армейцы не только уничтожили задел «Локо», но и с шестой минуты совершили рывок 9:0, психологически надломив соперника. В дальнейшем разрыв только рос, превратившись к финальной сирене в разгромные «+30» — 99:69.

Одним из главных факторов такого падения стала катастрофическая разница в борьбе за подбор. Армейцы собрали 42 отскока, тогда как «Локо» — всего 22. Особенно болезненным выглядит преимущество хозяев на чужом щите, где у армейцев трёхкратное преимущество: 15 подборов в нападении позволили ЦСКА раз за разом получать шансы на очки второго темпа, в то время как краснодарцы смогли зацепиться лишь за пять таких мячей.

Низкая доля реализации дальних бросков (25%) и большое количество фолов (25) только подтверждают слова наставника краснодарцев: как только игра пошла не по сценарию, железнодорожники утратили хладнокровие. Пока ЦСКА демонстрировал выверенный командный баскетбол с реализацией «двушек» в 65%, «Локо» вяз в обороне соперника.

Такой провал после успешного старта — тревожный сигнал. Без умения держать удар и дисциплинированно работать под щитом на протяжении всех четырёх четвертей рассчитывать на успех в плей-офф будет крайне непросто. Судя по всему, краснодарский клуб останется на четвёртом месте. А значит, в четвертьфинале его ждёт встреча с «Пармой» — соперником, который отличается цепкой защитой. В текущем сезоне пермяки пропустили даже меньше «Локо» (2917 очков против 2966 у железнодорожников). К тому же на домашней площадке подопечные Евгения Пашутина способны остановить фактически кого угодно: из топ-4 в этом сезоне они не справились только с «Зенитом», проиграв петербуржцам все четыре встречи. А очная статистика «Пармы» и «Локо» (с учётом Basket Cup) в этом сезоне не в пользу краснодарцев — 2-3.

Однако главная проблема кроется в дальнейшей сетке. В случае прохода пермяков «Локо» попадает на победителя пары с участием ЦСКА. И здесь в игру вступает сухая статистика: те самые 0-6 в Единой лиге и внутрисезонном турнире. А это уже не просто серия неудач, а системная неспособность найти аргументы против лидера регулярки. Без радикальных изменений в психологии, о которых говорит Томович, «Локомотив-Кубань» рискует не только без шансов отдать потенциальный полуфинал, но и споткнуться уже на первой стадии игр на вылет. Времени на исправление ошибок осталось немного, однако оно всё ещё есть — и для краснодарцев сейчас это самое главное.